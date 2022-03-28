Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı
- Güncelleme:
İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde bulunan, merhum Doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu ve adını taşıyan vakıf tarafından denize sıfır 21 arsanın, açık ihale satışı bugün yapıldı.
ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde bulunan, merhum Doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu ve adını taşıyan vakıf tarafından denize sıfır 21 arsanın, açık ihale satışı bugün yapıldı. İki firmanın katıldığı ihalede Mersinli bir enerji firması arsalar için 385 milyon TL'lik en yüksek teklifi verdi. İhalede iki firmanın birbirine yakın teklif verdiği, kararın vakıf yönetim kurulu toplantısının ardından netleşeceği bildirildi.
'Son Yüzyılın ve Tüm Zamanların En Başarılı Türk Çevrecisi' seçilen ve Birleşmiş Milletler Ossakawa Dünya Çevre Ödülü'ne de aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı tarafından satışa sunuldu.ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERİYORVakfa ait 21 parselin ihale yoluyla satışa çıkmasına çevreciler tepki gösteriyor. Halis Temel'in 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği doğal yapının satışla birlikte bozulacağını savunan çevreciler, ihale kararına karşı çıkıyor.Öte yandan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da 'yapılaşma' endişesiyle karara tepki gösterirken, vakfın 9 mirasçısı açıklama yapmadı. Rayiç bedeli 265 milyon 365 bin TL olarak belirlenen araziler için 7 Mart tarihinde Buca ilçesindeki Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihale, tek kişinin katılımı nedeniyle ertelendi. Ertelenen ihale bugün, yeniden aynı merkezde gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede Mersinli bir enerji firması, 21 arsa için 385 milyon TL ile en yüksek teklifi verdi. İhalede iki firmanın birbirine yakın teklif verdiği, kararın vakıf yönetim kurulu toplantısının ardından netleşeceği bildirildi.'NİTELİKLİ TURİZM KORUMA ALANI OLAN BİR YERE HİÇ KİMSE BU PARAYI VERMEZ'İhalenin ardından açıklama yapan Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, "Nitelikli turizm koruma alanı olan bir yere hiç kimse bu parayı vermez. Yasal mevzuat ve oranın imar durumu çivi çakılmasına izin vermiyor. Doğal güzelliğin bozulacağı herhangi bir hamle yapıldığında platform olarak buna karşı çıkacağız" dedi.