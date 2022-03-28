Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde bulunan, merhum Doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu ve adını taşıyan vakıf tarafından denize sıfır 21 arsanın, açık ihale satışı bugün yapıldı. İki firmanın katıldığı ihalede Mersinli bir enerji firması arsalar için 385 milyon TL'lik en yüksek teklifi verdi. İhalede iki firmanın birbirine yakın teklif verdiği, kararın vakıf yönetim kurulu toplantısının ardından netleşeceği bildirildi.

'Son Yüzyılın ve Tüm Zamanların En Başarılı Türk Çevrecisi' seçilen ve Birleşmiş Milletler Ossakawa Dünya Çevre Ödülü'ne de aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı tarafından satışa sunuldu.