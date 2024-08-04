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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'den Madalya Garantisi

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 8 spor dalında mücadele etti. Kadınlar boks branşında Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Diğer spor dallarında da Türk sporcular başarılı sonuçlar elde etti.

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın dokuzuncu gününde Türkiye'yi 8 spor dalında 15 sporcu temsil etti. Kadınlar boks branşında yarı final müsabakalarını kazanan Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman finale yükseldi ve madalya kazanmayı garantiledi.

Milli sporcuların (04.08.2024) aldığı sonuçlar şöyle:

Boks

Hatice Akbaş, kadınlar 54 yarı finalinde Güney Kore'li Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg çeyrek finalinde Brezilya'dan Jucielen Cerqueira Romeu'u 4-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yüzme

Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde 14: 41.22 ile dünya gençler rekoru kırdı ve Olimpiyat 5'incisi oldu.

Cimnastik

Adem Asil, artistik cimnastik halka aleti finalinde 14.966 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.

Atletizm

Kadınlar yüksek atlama finalinde Türkiye'yi temsil eden Buse Savaşkan, 1.86m'lik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu oldu.

Voleybol

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen Kadın Voleybol Milli Takımı, C grubunun son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Okçuluk

Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalinde Güney Kore'den Woojin Kim'e 6-4 mağlup olarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Ulaş Berkim Tümer, erkekler bireysel son 16 turunda ABD'den Brady Ellison'a 6-2 mağlup oldu ve Olimpiyatlar'a veda etti.

Yelken

Derin Atakan, ilk yarışı 15, ikinci yarışı 17, üçüncü yarışı 15 ve dördüncü yarışı 15. sırada bitirdi.

Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 karışık takım, dördüncü yarışı 19 ve beşinci yarışı 18'inci sırada bitirirken, altıncı yarışı tamamlayamadı.

Ecem Güzel, ILCA 6 kategorisinde yedinci yarışı birinci sırada tamamlarken, sekizinci yarışı 32'nci sırada bitirdi.

Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde yedinci yarışta diskalifiye olurken, sekizinci yarışı 20'nci sırada tamamladı.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 karışık takımı, beşinci yarışı 15, altıncı yarışı 12'nci sırada bitirdi.

Atıcılık

Sena Can, kadınlar skeet elemelerinde 125 atışta 110 isabet sağlayarak Olimpiyat Oyunları'nı 27'nci sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hatice Akbaş Esra Yıldız Türkiye Paris Spor Spor Güncel Haberler

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