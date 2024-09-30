Üye Girişi
Haberler

Paramotorla Uçuşta 4,5 Yaşındaki Eren Uyuyakaldı

Paramotorla Uçuşta 4,5 Yaşındaki Eren Uyuyakaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde paramotorla uçuş yapan 4,5 yaşındaki Eren Eryonar, heyecanla başlayan uçuşun ardından uyuyakaldı. Pilot Yılmaz Özkaya, bu anları kaydetti.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahilinde pilot eşliğinde paramotorla uçuş yapan 4,5 yaşındaki Eren Eryonar, bir süre sonra uyuyakaldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Hafta sonu tatili nedeniyle ailesiyle Edirne'den, Enez'e bağlı Karaincirli köyü sahiline gelen Eren Eryonar, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya eşliğinde sahil şeridinde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun başlarında oldukça heyecanlanan küçük Eren, bir süre sonra uyuyakaldı. Eren'in uyuyakaldığını fark eden paramotor pilotu Özkaya, o anları kamerasıyla görüntüledi. Özkaya, uçuşun ardından güvenli şekilde geri dönerek iniş yaptı.

'MOTORUN SESİ EREN'E NİNNİ GİBİ GELDİ'

Yılmaz Özkaya, küçük Eren'in uçuş için çok meraklı olduğunu ve başta heyecanlandığını belirterek, "Uçuş başladığında oldukça heyecanlı ve meraklıydı. Bir süre sonra uyuyakaldığını fark ettim. Motorun sesi Eren'e ninni gibi geldi. Uçarken, güzel bir uyku çekti. Benim için de farklı bir deneyim oldu. Uyandırmamak için yaklaşık 40 dakika süren uçuşu tamamladıktan sonra iniş yaptım. Ailesi de o durumda uyumasına şaşırdıö dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Yılmaz Özkaya Edirne Güncel Pilot Yaşam Spor Enez

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });