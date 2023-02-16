Panama'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 40'a çıktı

Orta Amerika ülkesi Panama'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Panamalı yetkililer, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 40'a çıktığını bildirdi.

Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Bu haber, Panama ve bölge için talihsiz durumdur. Ulusal Hükümet bu kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve düzensiz göçle mücadelede insani yardım ve uygun koşullar sağlamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de kazada yaşamını yitirenler arasında Küba vatandaşlarının da olduğunu bildirdi. Rodriguez, "Gualaca'daki talihsiz trafik kazasında ölenlerin aile üyelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Chiriqui kentine gitmek üzere hareket eden, içinde göçmenlerin bulunduğu otobüs, ülkenin batısındaki Gualaca yolunda uçuruma yuvarlanmış, ilk belirlemelere göre kazada 33 kişi yaşamını yitirmişti.

Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin Panama üzerinden Meksika'ya, oradan da ABD'ye ulaşmak istedikleri biliniyor.