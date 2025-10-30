Pamuk Üreticileri Sorunlarını Anlattı: Acil Önlem İhtiyacı Var

(DENİZLİ) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca pamuk üreticilerinin sorunlarını dinledi. Pamuk üreticisi Hüseyin Aktürk, sulama suyu kalitesi ve maliyetleri için acil önlem çağrısında bulunarak, "Pamuklar susuzluktan gelişim sağlayamıyor; hastalık olunca da büyüyemiyor. Eskiden burada pamuk bel hizasına gelirdi; sebebi su" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki pamuk üreticilerinin sorunlarını dinledi. Karaca ve Gemici'ye çiftçilerin sorunlarını anlatan pamuk üreticisi Hüseyin Aktürk, sulama suyunun kalitesi ve maliyetler için acil önlem alınmasını istedi. Merkezefendi'de pamuk hasadı sürerken, üretici Hüseyin Aktürk sulama döneminde yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Haziranın 15'inden ağustos sonuna kadar su niyetine çamur çekerek tarlaları suluyoruz. Hem motor için mazot yakıyoruz, hem hortum parası veriyoruz, bir de sulama parası veriyoruz. Ne edecek bu çiftçi? Pamuklar susuzluktan gelişim sağlayamıyor; hastalık olunca da büyüyemiyor. Eskiden burada pamuk bel hizasına gelirdi; sebebi su."

Ziyarette, su kalitesinin düşmesiyle verim kaybı riskinin arttığı, pamukta girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığı ve planlı sulama takviminin önem kazandığı vurgulandı.