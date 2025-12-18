Palandöken'de görkemli sezon açılışı

ERZURUM'da bulunan ve dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak, ledli adamlar, lazer, kar motoru gösterisiyle sezon açılışı gerçekleştirildi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da görkemli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış programı Protokol konuşmaları ve dev Türk bayrağının zirveden inişi ile başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü gecede gün boyu dağda görev yapan snow track operatörleri açılışta, karda drift yaptı. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ledli ve ellerinde meşaleler bulunan kayakçılar katılımcıların alkışları arasında tek sıra halinde açılışın yapıldığı alana geldi. Kayakçılar ellerindeki meşalelerle 'Ejder' ve 'Palandöken' yazısını ateşledi.

'ERZURUM ARTIK KÜRESEL BİR MARKADIR'

Palandöken'in dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden olduğunu dile getiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Erzurum sadece tarihiyle kültürüyle değil, dünya standartlarındaki pistleriyle artık bir küresel markadır. Şunu iftiharla ifade edebiliriz ki Palandöken, Konaklı ve Kandilli tesislerimizle Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri haline geldik. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve özel sektörümüzün el birliğiyle tesislerimiz yenilendi. Bütün otellerimizde yangın tedbirleri gözden geçirildi. Suni karlama sistemlerimiz ve gece kayağı imkanlarımız geliştirildi." dedi.

'PALANDÖKEN, ERZURUM'UN OMURGASIDIR'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Palandöken, Erzurum'un sadece vitrini değil; Erzurum'un omurgasıdır. Sporun, turizmin ve ekonominin kesiştiği stratejik bir merkezdir. Bugün Palandöken'de açtığımız her pist, Erzurum'un geleceğine açılmış bir yoldur. Burada çalışan her personel, bu şehrin kalkınmasına doğrudan katkı sunmaktadır. Buraya gelen her misafir ise Erzurum'un gönüllü bir tanıtım elçisidir. Palandöken Kayak Merkezi'miz, 2025–2026 kış sezonuna tam kapasiteyle ve sorunsuz bir şekilde başlamaya hazırdır. " diye konuştu.

Sezon açılışına eşi ile katılan öğretmen Ahmet Alptekin, Erzurum'dayız, açılıştayız. Çok mutluyuz, çok güzel bir ambiyans olmuş. Tam Palandöken'e, turizm sezonuna yaraşır bir açılış oldu. Çok da güzel oldu. Çocuklarımız küçüktü, büyüdü bugün evde bırakabildik. O nedenle böyle serbest zaman bulabildik. Böyle çok şey kaçırıyormuşuz aslında sezon açılışlarında o nedenle çok mutlu olduk. " dedi.