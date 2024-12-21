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Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın tırmanışı esnasında çığ düştü. Faciada ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti, 4 sporcu yaralandı.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken saat 10.00 sıralarında çığ düştü. 15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar altında kalan sporculardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Metrelerce derinlikteki kar kütlesinden ağır yaralı olarak kurtarılan milli judocu Emre Yazgan (16), doktorlar tarafından hayata döndürüldü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yazgan'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayıca, yaralı sporcuların arasında Yazgan'ın ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bölgede don, buzlanma ve çığ tehlikesi yönünde uyarı yaptığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Sporcularımızın bundan haberi olmadığı için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu düşünüyoruz. Ben tekrar tüm milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Çiftçi, "Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Biz de idari yönden soruşturma yürüteceğiz." ifadelerin kullandı.

Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti

VALİ ÇİFTÇİ: KAYAK MERKEZİMİZ ETKİLENMEDİ

Çığ olayının kayak merkezine 1 kilometre mesafede meydana geldiğini belirten Çiftçi, "Dolayısıyla kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Şu an tüm pistlerimiz kayakseverler tarafından kullanılıyor. Kayak merkezimiz açısından herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." diye konuştu.

Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFA null:

sorumlusu kim bu olayın içeri atın, çevresel faktörler hesaplanmadi mi

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMustafa Yağcı:

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıemre null:

hepimiz öleceğiz önemli olan obur dunya bu runyavoyle boyle geçiyor ama öbür dünyada Cennete gidemezsek korkunc azaplarla cezalanacagiz çoğu insan 40 yaşını bile görmüyor evden besmele ile çıkmalı çok dua etmeli Allah i çok zikretmeli alkolden kalp kırmaktan küfürden haksızlıktan durmalıyız iyi bir insan olmaliyiz ki Cehenme gitmeliyim unutmayın Ne kadar çok Dine uyar iyi olursak Yuce Allahı sever zikredersek o kadar çok kazadan beladan cehenemden uzak Cennete mutluluğa yakın oluruz Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıFurkan inci:

boş işlerde 1 numarayız millet uzaya cıktı

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Huzur içinde uyu

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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

Allah ömrüne bereket bedenine sağlık versin duaların ibadetlerin ALLAH kabul etsin sizin gibi hakim savcı ve devlet yöneticilerine çok ama pek çok ihtiyacı var insanların

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