Palandöken'de çığ faciası! 16 yaşındaki milli judocu hayatını kaybetti

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken saat 10.00 sıralarında çığ düştü. 15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar altında kalan sporculardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Metrelerce derinlikteki kar kütlesinden ağır yaralı olarak kurtarılan milli judocu Emre Yazgan (16), doktorlar tarafından hayata döndürüldü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yazgan'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayıca, yaralı sporcuların arasında Yazgan'ın ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bölgede don, buzlanma ve çığ tehlikesi yönünde uyarı yaptığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Sporcularımızın bundan haberi olmadığı için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu düşünüyoruz. Ben tekrar tüm milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Çiftçi, "Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Biz de idari yönden soruşturma yürüteceğiz." ifadelerin kullandı.

VALİ ÇİFTÇİ: KAYAK MERKEZİMİZ ETKİLENMEDİ

Çığ olayının kayak merkezine 1 kilometre mesafede meydana geldiğini belirten Çiftçi, "Dolayısıyla kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Şu an tüm pistlerimiz kayakseverler tarafından kullanılıyor. Kayak merkezimiz açısından herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." diye konuştu.