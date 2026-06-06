Erzurum Palandöken'de babaların kayak yarışı

PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde, 'Babalar Günü' nedeniyle 'Babalar Kayak Yarışı' gerçekleştirildi. Etkinlikte bazı kişiler, Osmanlı Dönemi'ne özgü kıyafetler giyip kayak yaptı.

Havaların ısınmasıyla kayak merkezleri sezonu kapatırken, Palandöken Kayak Merkezi, her sene olduğu gibi bu yıl da etkinliklerini babalar için düzenlenen kayak yarışıyla tamamladı. Çeşitli mesleklerden 35 kişi, kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in kuzey pistinde, Türkiye Kayak Federasyonu, Türk Kayak Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş. tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Babalar Yarışı'na katıldı. Haziran ayının ilk haftasında yer yer 1,5 metre karın bulunduğu Palandöken'in Ejder doruğuna teleski ile çıkan kayakseverler, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki pistte yarıştı. Havanın güneşli ve 6 derece olduğu Palandöken'de kurulan kapıları slalom yaparak tek tek geçen sporcular, dereceye girmek için mücadele etti. Bazı yarışmacıların Osmanlı Dönemi kıyafetlerinden giyerek kayak yapmaları, ilgi çekti. Yarışmada dengesini kaybedip düşenler de oldu.

'PALANDÖKEN ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON'

Organizasyonun ev sahipliğini yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "1915'ten beri Türkiye'nin ilk kayak yapılan destinasyonu malumunuz burası ve bugüne kadar da Türkiye'nin kayak namını yaşadığı bütün tecrübeleri ya da yetiştirdiği büyük sporcularla temsiliyetini gösterdiği bir destinasyon. 1930'larda şehir yarışları gibi farklı yarış stillerine ev sahipliği yapmış Palandöken. Yine 70'lerden itibaren babalar yarışını gözlemliyoruz biz Palandöken'de. Bu vesileyle son yıllarda gerçekleştirdiğimiz geleneksel babalar yarışı formatına bugün yenisini ekliyoruz. Halihazırda bu organizasyonun dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bugün itibarıyla ve yaklaşık 50'nin üzerinde sporcuyla faaliyetimizi icra edeceğiz. Haziran ayında pistte 2 metre kar kalınlığına sahip olması noktasında Palandöken hakikaten çok önemli bir destinasyon. Bu yıl 35'in üzerinde organizasyon gerçekleştirdik. Aslında 30 Mayıs itibarıyla sporcularımız özelinde sezonu tamamlamıştık ama bugün 'Babalar Yarışı'yla taçlandırarak 2025-2026 sezonunu tamamen kapatmış oluyoruz. Birkaç ay sonra da inşallah 2026-2027 kayak sezonu hazırlıklarını tamamlamış ve sezona başlamış olacağız" diye konuştu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kayak sporunu 11 yıldır yaptığını ve Babalar Yarışı için Palandöken'e geldiğini söyleyen Berat Ateş, "Osmanlı Dönemi'ne ait kıyafetlerimizi giydik. Burada hem insanları motive etme amaçlı hem de görsel şölen amaçlı bir kayış gerçekleştiriyoruz. Geleneğimizi yaşatmak için her zaman buradayız" dedi.

Keyifli geçen yarışlarda dengesini kaybedip düşen yarışmacılardan Abdullah Samancı ise "Palandöken'de 3200 Ejder'de bugün kayağın coşkusunu bir kez daha yaşadık. Biz kış boyunca çok keyifle kaydığımız Palandöken'in zirvesinde bugün 'Babalar Yarışı'nda buluştuk. Tabii yarışın heyecanına son anda ben de kapıldım. Düşmüş olsam da büyük bir coşkuyla tamamlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Herkesi, her zaman, Palandöken'in zirvesinde kaymaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren 9 yarışmacı ve 3 antrenöre hediye çekleri ile konaklama ödülü verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı