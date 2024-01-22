Pakistan ve Çin arasında savunma işbirliği görüşüldü

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong, iki ülke arasında savunma işbirliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ele aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Sun, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığında Orgeneral Munir tarafından kabul edildi.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ve iki ülke arasında savunma işbirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler konuşuldu.

Pakistan ve Çin'in tüm koşullarda stratejik partner olduklarını belirten Sun, İslamabad'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik çabalarını takdir etti.

Sun, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projeleri için alınan güvenlik önlemlerinden memnuniyetini vurguladı.