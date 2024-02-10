Üye Girişi
Haberler

Pakistan'da Imran Khan destekçileri seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Pakistan'ın Karaçi kentinde toplanan binlerce Imran Khan destekçisi, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenledi. Pakistan'da geçtiğimiz Perşembe günü yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisi seçimlerinde resmi sonuçların açıklanmaması seçimlere müdahale edildiği iddiasını ortaya çıkardı.

- Pakistan'da Imran Khan destekçileri seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde toplanan binlerce Imran Khan destekçisi, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan'da geçtiğimiz Perşembe günü yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisi seçimlerinde resmi sonuçların açıklanmaması seçimlere müdahale edildiği iddiasını ortaya çıkardı. 266 sandalyeli Ulusal Mecliste bulunan 250 sandalyenin 99'unu alan cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekçileri seçim sonuçlarının gecikmesinin yetkililerin oy sayımına hile karıştırmasına fırsat sağladığı iddiasıyla Karaçi kentinde bir araya geldi. Seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi "Seçimlere hile karıştırılmasını kabul etmiyoruz" sloganları attı.

"Anayasaya uygun bir şekilde ilerleyip hükümeti kuracağız"

Öte yandan bugün basına açıklamalarda bulunan PTI Başkanı Barrister Gohar Khan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde ettikleri için partisini hükümeti kurmaya davet edeceğini iddia etti. Gohar, "Kimseyle bir kavgamız yok, ilerlemek istiyoruz. Anayasaya uygun bir şekilde ilerleyip hükümeti kuracağız" dedi. Gohar, kazandıkları sandalyeler üzerinde kasıtlı bir girişimin bulunduğunu vurgularken, partisinin 170 koltukla seçimleri kazandığını iddia etti. Gohar ayrıca partisinin Hayber Pahtunhva eyaletindeki mecliste de 39 sandalyeden 35'ini kazandığını söyledi. Başbakanlık görevi konusunda 2 gün içinde karar vereceklerini belirten Gohar, partisinin Pencap eyaletinde de hükümet kuracağını belirtti.

PTI destekli bağımsız milletvekilleri önde

Dün Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N)lideri ve Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in seçimlerde zafer ilan etmesinin ardından bugün paylaşılan verilere göre, 266 sandalyeli Ulusal Mecliste 250 sandalyen 98'ini Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri kazanırken, Navaz Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise sandalyelerin 69'unu elde etti. Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi ise 53 sandalyenin sahibi oldu.

Ulusal Mecliste bir partinin salt çoğunluğu elde edebilmesi için ise 133 sandalyeye ihtiyacı var.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pakistan Karaçi Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title