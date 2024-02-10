- Pakistan'da Imran Khan destekçileri seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde toplanan binlerce Imran Khan destekçisi, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan'da geçtiğimiz Perşembe günü yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisi seçimlerinde resmi sonuçların açıklanmaması seçimlere müdahale edildiği iddiasını ortaya çıkardı. 266 sandalyeli Ulusal Mecliste bulunan 250 sandalyenin 99'unu alan cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekçileri seçim sonuçlarının gecikmesinin yetkililerin oy sayımına hile karıştırmasına fırsat sağladığı iddiasıyla Karaçi kentinde bir araya geldi. Seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi "Seçimlere hile karıştırılmasını kabul etmiyoruz" sloganları attı.

"Anayasaya uygun bir şekilde ilerleyip hükümeti kuracağız"

Öte yandan bugün basına açıklamalarda bulunan PTI Başkanı Barrister Gohar Khan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde ettikleri için partisini hükümeti kurmaya davet edeceğini iddia etti. Gohar, "Kimseyle bir kavgamız yok, ilerlemek istiyoruz. Anayasaya uygun bir şekilde ilerleyip hükümeti kuracağız" dedi. Gohar, kazandıkları sandalyeler üzerinde kasıtlı bir girişimin bulunduğunu vurgularken, partisinin 170 koltukla seçimleri kazandığını iddia etti. Gohar ayrıca partisinin Hayber Pahtunhva eyaletindeki mecliste de 39 sandalyeden 35'ini kazandığını söyledi. Başbakanlık görevi konusunda 2 gün içinde karar vereceklerini belirten Gohar, partisinin Pencap eyaletinde de hükümet kuracağını belirtti.

PTI destekli bağımsız milletvekilleri önde

Dün Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N)lideri ve Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in seçimlerde zafer ilan etmesinin ardından bugün paylaşılan verilere göre, 266 sandalyeli Ulusal Mecliste 250 sandalyen 98'ini Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri kazanırken, Navaz Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise sandalyelerin 69'unu elde etti. Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi ise 53 sandalyenin sahibi oldu.

Ulusal Mecliste bir partinin salt çoğunluğu elde edebilmesi için ise 133 sandalyeye ihtiyacı var.