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Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile İran-ABD müzakere sürecini görüştü

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde İran-ABD müzakere sürecini değerlendirdi. İki lider, diyalog ve diplomasiye bağlılık konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecini ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, bin Selman ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

Pakistan'ın barış çabalarına verdiği destek için Bin Selman'a teşekkür ettiğini belirten Şerif, "(ABD-İran) Müzakerelerinin bir sonraki aşamasının, diyalog ve diplomasiye sağlam bir bağlılık ve barış sürecine zarar verecek girişimlere karşı teyakkuz içinde sürdürülmesi gerektiği konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Şerif ayrıca, Pakistan-Suudi Arabistan ilişkilerinin durumundan memnuniyet duyduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha da güçlendirilmesi beklentisini dile getirdiğini aktardı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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