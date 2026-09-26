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Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun fon vurgununda iktidarı sorumlu tuttuğunu söyledi

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Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun fon vurgununda iktidarı sorumlu tuttuğunu söyledi
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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grubu toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi. Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun fon vurgununda 455 bini aşkın yurttaşın, aileleriyle 1,5–2 milyona ulaşan sorununda iktidarın sorumluluğunu anımsattığını aktardı.

Haber : Zeynep BOZUKLU - Kamera: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grubu'nun Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Yaklaşık 1,5–2 milyon yurttaşımızın sorunu olan fon vurgunu konusunda iktidarın sorumluluğunu anımsattı. İktidarın 25 yıllık sürecinde meydana gelen bütün yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yoksul halkımızın, vatandaşlarımızın sırtından yapılan vurgunların nedenlerini değerlendirdi" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kamp, bugün ikinci gününde devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP Grubu'nun Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız, değerlendirme toplantısının başlangıcında çok güzel bir konuşma yaptı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle son günlerde ülkemizin belki de en önemli sorunu haline gelmiş olan bu 'fon mağdurları' konusunda çok ciddi açıklamalarda ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

455 bini aşkın, yaklaşık 500 bin civarındaki yurttaşımızın; aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde ise yaklaşık 1,5–2 milyon yurttaşımızın sorunu olan fon vurgunu konusunda iktidarın sorumluluğunu anımsattı. İktidarın 25 yıllık sürecinde meydana gelen bütün yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yoksul halkımızın, vatandaşlarımızın sırtından yapılan vurgunların nedenlerini değerlendirdi. Bunda iktidarın sorumluluğu olduğunu gündeme getirdi ve bu konunun takipçisi olmamız yönünde milletvekillerimize talimatlar verdi.

Daha sonra dış politikamız ve Mekke Anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son olarak sahada olmamız, sahadan ayrılmamamız, halkın sorunlarını somut verilerle Meclis'e taşımamız ve çözüm önerilerini de sunmamız gerektiği konusunda çok güzel, son derece kapsamlı bir konuşma yaptı."

Kaynak: ANKA
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