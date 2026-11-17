Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik iddialarına ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile görüştü. Özlale, "POLSAN'ın fon vurgununun merkezinde yer alan Astra Portföy'ün ELZ fonundan zarar ettiğine ilişkin" sorusuna emniyet yetkililerinin, " Qınvest'in bilgileri dışında yaptığı işlemden kaynaklanan zararın farkındayız ve raporladık" yanıtını verdiğini açıkladı. Özlale, POLSAN'ın yönetim yapısındaki değişikliğin fon vurgunuyla aynı döneme denk gelmesine ilişkin ise yetkililerin, "Sürecin bir ay önce başladığını, bu gelişmelere denk gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu ifade ettiğini" belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2027 Yılı İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bütçe görüşmeleri sürerken İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile yaklaşık 20 dakika süren özel görüşme yaptı. Özlale, Turan ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un odasında gerçekleşen görüşmenin ardından komisyonda açıklamalarda bulundu.

"BUNLARI KENDİLERİYLE KONUŞTUK"

Özlale, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biraz önce hepimizin ortak dert ettiği fon vurgunuyla ilgili, 157 bin polisimizin birikimlerini değerlendirdiği POLSAN'la ilgili bazı sorular sormuştum. Burada 200 sayfalık bir doküman oluşturmuştum. Sağ olsun, biraz önce emniyet yetkilileri, artık görmeye hasret kaldığımız bir hassasiyetle geldiler. Kendileriyle bu konuları görüştük. Şimdi bunlarla ilgili bilgi vereceğim.

İlk önce gerçekten teşekkür ederim. Çünkü şöyle bir durum var; POLSAN'la ilgili belgeleri henüz açıklamadan önce, burada bütçe görüşmeleri devam ederken, yaklaşık iki hafta önce yine bir devlet büyüğümüzle paylaşmıştık. Sizden bir cevap gelmesi halinde bunları herhangi bir şekilde açıklamayacağımızı söylemiştik. Cevap gelmedi. Bizdeki belgeler de somutlaştı. Daha sonrasında sizlere üç temel soru yönelttik.

POLSAN'la ilgili sorularımızdan biri şuydu; fon vurgununun merkezinde yer alan Tera var. İncelediğimiz veri tabanında Tera ile POLSAN arasında bir sözleşme tespit ettik. Bu sözleşmenin hala geçerli olup olmadığını sormuştuk. Yetkililer, böyle bir sözleşmenin geçmişte yapıldığını ancak daha sonrasında yenilenmediğini söylediler. Başka yönetim şirketleriyle de benzer sözleşmeler yapılmış. Onlar da yıllarca devam ettikten sonra yenilenmemiş. Dolayısıyla evet, geçmişte, sizin bakanlığınızın döneminde değil, önceki bir dönemde Tera'yla bir sözleşme yapılmış. Ancak bu sözleşme yenilenmemiş.

İkinci sorumuz şuydu; fon vurgununun tam merkezinde, neredeyse çöp diyebileceğimiz bir fon var: Astra Portföy'ün ELZ fonu. Bu ELZ fona baktığınız zaman oldukça fazla zarar ettiğini, hatta ekim ayında borsa yüzde 9 değer kaybederken fonun yüzde 12 zarar ettiğini görüyorsunuz. Normal bir yatırım stratejisinde bu fonun tercih edilmesi mümkün değildir. Çünkü hisse senedi fonu olan bu fonun içeriğindeki hisseler de problemli. Fonun içindeki varlıklarla ilgili daha da problemli işlemler yapıldıktan sonra bu fonun POLSAN tarafından satın alındığını gördük. Neredeyse bu problemli fonun üçte birinden fazlası POLSAN tarafından tutuluyordu. Bunu bugün basın açıklamasında da dile getirdik.

Daha sonra emniyet yetkilileri, bunun doğru olduğunu ancak çalıştığımız Astra Portföy, yani QInvest'in, bizim bilgimiz dışında böyle bir işlem yaptığını söylediler. Bu işlemden dolayı bir zarar oluşmuş. Bu zararın farkında olduklarını ve raporladıklarını belirttiler. Ancak bunun kendi yatırım stratejilerinden değil, QInvest'in ve Astra Portföy'ün bir değerlendirme hatasından kaynaklandığını ifade ettiler.

Buradaki eleştirim şudur; önümüzdeki dönemlerde portföy yönetim şirketleri seçilirken, yalnızca POLSAN için değil, bütün sandıklar için, Türkiye Sigorta ve İşsizlik Sigortası Fonu için de aynı hassasiyet gösterilmelidir. Bunlar çok hassas fonlar. Bugünlerde riskli getiriler yerine daha risksiz, piyasadaki riskleri daha fazla elimine eden fonlarda ve varlıklarda değerlendirme yapılması daha doğru olurdu.

Bir başka noktamız da şuydu; POLSAN'ın yönetim yapısında bir değişiklik oldu. İki tane Devlet Denetleme Kurulu üyesi bire indirildi. Doğrudan sizin yönetim kurulu başkanınız, Emniyet Genel Müdürünüz oldu. Siz de İçişleri Bakanı olarak doğrudan teftiş konusunda talimat verebiliyorsunuz. Bunun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak yayımlandığı gün, fon vurgununun bir gün sonrası... Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman doğal olarak şu soruyu da sorduk; POLSAN, problemli portföy yönetim şirketlerinde ya da problemli hisselerde parasının kalması nedeniyle mi böyle bir yönetim değişikliğine gitmek istedi?"

BAKAN ÇİFTÇİ TESADÜF OLDUĞUNU BELİRTTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın tesadüfi olduğu ve sürecin bir ay önce başladığını söyledi.

YENİ Partili Özlale de "Emniyet yetkilileri, sürecin bir ay önce başladığını, bu gelişmelere denk gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu ifade ettiler" dedi.

Özlale, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizdeki verilere göre, 2025 yılı sonunda aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymetlerdeki toplam yatırım 15 milyar 270 milyon liraya ulaşmış. Sayın Bakanım, 2024'ten 2025'e kadar sekiz katlık bir artış söz konusu. Yani POLSAN, 2024'ten 2025'e aracı kurumlara ve menkul kıymetlere kullandırdığı kaynağı devasa ölçüde artırmış. Siz de biliyorsunuz ki fon vurgununun merkezinde aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri bulunuyor. Bu nedenle, 2024'ten 2025'e sizin kullandırdığınız kaynaklarda sekiz katlık bir artış olması nedeniyle bu aracı kurumları sorguladık. Çünkü bu durum, halihazırda POLSAN açısından bir risk oluşturuyor. 2026 yılı rakamlarını bilmiyoruz. Sizlerden bunu öğrenmek istiyoruz. 2026 yılında mali tablolarınızda aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine ne kadar kaynak kullandırdınız ve bu yatırımlardan dolayı ne kadar risk oluştu? Bu soruyu da belki akşamüstü cevaplarsınız. Son olarak bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten biz bu soruları sorduğumuzda emniyet yetkililerinden sorularımıza ilişkin yanıtlar alabildiğimiz için bakanlığımıza gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizler sorularımızda haklıymışız."

Kaynak: ANKA