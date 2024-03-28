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Özhaseki: Yerel seçimlerde geleceğimizi oyluyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerel seçimlerde verilen karar şundan dolayı önemli; geleceğimizi oyluyoruz, şehrimizin hizmetini oyluyoruz." dedi.

Bakan Özhaseki, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Zonguldak'ta, AK Parti İl Başkanlığınca Terakki Mahallesi Soğuksu semtinde düzenlenen mahalle mitinginde konuştu.

Özhaseki, 2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yarıştığını anımsatarak, kendilerinin özü sözü bir, yerli ve milli olduklarını söyledi.

"Altılı masa" ismiyle seçime giren Millet İttifakı'nın da vatandaşlara çok samimi oldukları algısını vermeye çalıştıklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz de diyorduk ki 'Bak masanın altından kafasını uzatan bir PKK var. Onu da söyleyin ya saklamayın.' Sonradan o da kesmedi onları. Dünyanın en başarısız 2 belediye başkanı var; Ankara ve İstanbul'da taş üstüne taş koymadılar. Sadece algı belediyeciliği yapıyorlar. Onları da ortak ettiler, 9 oldu birdenbire ortaklık. Sonra da Kılıçdaroğlu herkesi kandırmış. Kimseye söylemeden adamın birine İçişleri Bakanlığını vermiş, MİT'i vermiş, 10 oldu. 10 birbirine benzemez, bir araya gelerek nasıl bir medeniyet inşa edecekler?"

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu Anadolu coğrafyasının özelliklerinden ve öneminden bahsederek, "Her güzelin bir kusuru olur derler ya bu coğrafyanın da kusuru var. Birisi, bir türlü fitne odakları bitmek bilmez. Dışarıdan o kadar tahriklidir ki. İşte onların son 50 yılda ürettikleri PKK'sından IŞİD'ine, FETÖ'sünden DHKP-C'sine bir türlü bitmek bilmez bunlar. Şuna dikkat edin; bütün bu fitne örgütlerinin tamamını örgütleyen, onları destekleyen okyanus ötesindeki ülke var. Avrupa'dan dost gibi gözüken ülkeler var." diye konuştu.

Anadolu'nun bir diğer kusurunun da depremsellik olduğuna işaret eden Özhaseki, son 100 yılda denizler ve karalarda 6.0 ve üzeri büyüklükte yıkıcı 231 depremin yaşandığını kaydetti.

Özhaseki, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 ilde yaşayan 14 milyon insanın zarar gördüğünü aktararak 850 bin bağımsız bölümün yıkıldığını dile getirdi.

Kendisinin o dönem yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu anımsatan Özhaseki, "Bütün belediyelerimizi oraya sevk ettik. Orada çalıştık, gece gündüz demedik. Bizler böyle yaparken anlı şanlı koca koca milyonlarca nüfusu olan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de ne yazık ki arada bir özel jetlerle geldiler. Selfie çekildiler, bırakıp gittiler. Allah onların da iyiliğini versin. Bir saniye bile boş geçirmedik." ifadelerini kullandı.

"Depremzedeler üzerinden siyaset olmaz"

Deprem bölgesinde 1000'den fazla şantiyede yüz binlerce ev yapıldığını, 110 bin kişilik bir orduyla şehirlerin merkezini, altyapılarını ve ana caddelerini yaptıklarını anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz böyle gece gündüz demeden uğraşırken muhalefet tarafından da genel başkanlar bize laf atmaya devam ediyorlar. Biri çıkmış diyor ki 'Hani nerede evler? Bir tane bile teslim etmediler. Karnesini söylüyorum hükümetin 0, 0.' Kocaman bir genel başkan. Öbürü çıkmış diyor ki 'Herhalde bu evleri AKP'lilere dağıtıyorlar, akrabalarına veriyorlar.' Diyorum ki ya ne olur şu kirli dilinizi çekin. Depremzedeler üzerinden siyaset olmaz. Günahtır, ayıptır. İlle de yaptığımız evleri görmek istiyor musunuz? Binden fazla şantiyemizi söz veriyorum, gezdireceğim size, göstereceğim. Hadi gelin. Ama biri bile gelmiyor. Ama geriden bu sözleri söylemeye de devam ediyorlar."

Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'a destek istedi.

Yerel seçimlerin önemine değinen Özhaseki, "Yerel seçimlerde verilen karar şundan dolayı önemli; geleceğimizi oyluyoruz, şehrimizin hizmetine oyluyoruz. Bundan sonra yapmak istenilen işleri oyluyoruz bir noktada. Yavrularımızın geleceği için oy kullanıyoruz." diye konuştu.

Özhaseki konuşmasının ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk ile vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Zonguldak Politika Güncel Haberler

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