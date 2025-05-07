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Özgür Özel İstanbul'da Miting ve Ziyaretlerde Bulunacak

Özgür Özel İstanbul'da Miting ve Ziyaretlerde Bulunacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret edecek ve Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret edecek, Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/14.30/15.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı ve Eylem Planı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Taşkent)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenlik Çalıştayı programına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Yaounde/11.45)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.

Plan Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/14.00/09.30/10.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşecek, Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'na katılacak.

(Londra)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçim süreci (Konklav), 133 kardinalin Sistine Şapeli'ndeki ilk oturumda bir araya gelmesiyle başlıyor.

(Vatikan)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Paris)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Zorlu Center'daki Raffles Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00)

2- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki beşinci maçında Avusturya'yı ağırlayacak.

(Sivas/20.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

(Konya/20.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransa'nın Paris Saint Germain takımı, İngiltere ekibi Arsenal'ı konuk edecek.

(Paris/22.00)

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Kaynak: AA / Güncel
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