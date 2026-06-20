CHP Grup Başkanı Özgür Özel Burdur'da partililerle bir araya geldi
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un Çavdır ve Yeşilova ilçelerinde partililerle buluştu. 'Türkiye ittifakı' diyerek herkesi kucakladıklarını belirten Özel, emekliler, çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik vaatlerde bulundu, 'mutlak butlan' kararını eleştirdi. Ayrıca esnaf ziyareti yapıp halka hitap etti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur'un ilçelerini ziyaret ederek partililerle görüştü.
Özel, Çavdır ve Yeşilova ilçelerini ziyaretinde, insan ayıran, mesafe koyan bir parti değil "Türkiye ittifakı" diyerek herkesi kucaklayan bir anlayış içinde olduklarını belirtti.
İktidara geldiklerinde emeklilerin ezilmeyeceğini, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara geçim garantisi vadedeceklerini dile getiren Özel, "mutlak butlan" kararını eleştirdi.
Daha sonra Burdur Belediyesi tesislerinde işçilerle yemek yiyen Özel, Bucak Belediyesi Kadın Etüd Merkezi'nde çalışan kadınlarla bir araya geldi.
Özel, Burdur il merkezindeki İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, ardından halka hitap etti.