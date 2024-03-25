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Özgür Özel: Kilis'te AKP ile kafa kafaya yarışıyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kilis'te düzenlediği mitingde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kilis'i "çantada keklik" gördüğünü belirterek, Kilis'te AKP ile "kafa kafaya yarıştıklarını" söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala yurt gezilerine devam eden CHP lideri Özel, bugün Kilis'teydi. Düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, " Kilis'te seçimi kazanmak için AKP ile kafa kafaya yarıştıklarını" belirtti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, " Kilis'i, AKP alamazsa MHP alır diye düşündüğünü ve Kilis'i çantada keklik olarak gördüğünü" ifade etti. Özel, şöyle konuştu:

"Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz. Bakın Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı Kayseri'den Kilis'e geldi niye? Anketi gördüler, Kilis'in artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. ve geldi burada Kilis'in derdini konuşmadı, geldi burada Kilis'e ne yapacağını, Kilis'in sorunlarını nasıl çözeceğini, tarımı emekliyi emekçiyi işsizliği konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu. Zaten buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim İstanbul'u İstanbul'da konuş, Ankara'yı Ankara'da konuş...Bütün Türkiye'yi televizyonda zaten konuşuyorsun ama hiç olmazsa şu Kilis'e geldiğinde yüzümüze bakıyorsun, Kilis'te bari Kilis'i konuş. Yok sahipsiz memleket kardeşim. Çantada keklik, AKP alır almazsa MHP alır. Eski hamam eski tas Kilis yine yerinde kalır. Yerinde sayar."

Kaynak: ANKA / Güncel

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