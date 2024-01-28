Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı'na Hep Birlikte Başaracağız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ittifakını kurarak Atatürk'ün baba evine kurulan tuzaklara karşı mücadele edeceklerini belirtti. Özel, 31 Mart'taki seçimlerde Türkiye İttifakı'nın kazanacağını ve CHP'nin iktidar olacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim yolumuz, Atatürk'ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Hep birlikte başaracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Özel, bugün Eskişehir programındaki konuşmasından bir kesiti X hesabından yayınladı. Özel, videoya; "Bizim yolumuz, Atatürk'ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Hep birlikte başaracağız" notunu düştü.

Videoda; Özel'in şu sözleri yer aldı:

"Recep Tayyip Erdoğan; CHP'nin halkçı, çalmayan çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil vatandaşlara dağıtan, şeffaf ve çalışkan belediyeciliğinin karşısında o anlayışla rekabet etmek yerine geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye'nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır.

Bizim yolumuz CHP'yi ve Cumhuriyete, Atatürk'ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye ittifakını kurmaktır. Buna inanıyoruz. 31 Mart'taki kazanacak ittifakın adı Türkiye ittifakıdır.  Biz yönettiğimiz şehirleri iyi yönetiyoruz.

Anadolu'nun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza, aklında CHP'li belediyeye gitmek, göç etmek, oralarda yaşamak isteyenlere şunu söyleyebilirim. 31 Mart'ta oyunuzu verin, bu güzel belediyeciliği sizin memleketinize getirelim. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Atatürk'ün, Gazi'nin partisini iktidar yapacağımız bir yolda koşuyoruz. Bu yolculuğa var mısınız? Kalkın ayağa ve kazanın bu seçimleri."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? AOK - Panathinaikos maçı nereden izlenir? Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harflerle başlar? Hangi illerin adı sesli harflerle başlıyor? Fox TV satıldı mı? Fox TV adı neden değişti, el mi değiştirdi? Turabi elendi mi? Survivor All Star 2024 Turabi elendi mi, neden yok? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Fox Tv ne zaman Now olacak? Fox Tv Now oldu mu, ne zaman olacak? BAŞAKŞEHİR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Başakşehir – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ankaragücü canlı yayın linki! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? Survivor All Star yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Liverpool - Norwich City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Norwich City maçı nereden izlenir? Heinz hangi ülkenin? Heinz boykot listesinde var mı, israil malı mı? Heinz nerede üretiliyor? Survivor Nagihan cezalı mı? Survivor All Star Nagihan neden cezalı, ne cezası aldı? Survivor Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Survivor All Star Nagihan ve Sahra kavga mı etti? Beşiktaş - Sivasspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Sivasspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title