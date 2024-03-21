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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Seçim Bitti Sanma Recep Tayyip Erdoğan

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimden sonra da meydanlarda, yollarda olacaklarını ve kimsenin hakkını iktidarda bırakmayacaklarını belirterek,"1 Nisan'da seçim bitti kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Partisinin Samsun'da düzenlediği mitingte konuşan CHP lideri Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da meydanlarda ve sokaklarda mağdurların hakkını arayacaklarını ve kimsenin hakkını iktidara bırakmayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1 Nisan'da seçim bitti kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan. 1 Nisan'dan sonra da meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz, gençlerle yürüyeceğiz, staj mağdurları ile yürüyeceğiz sende kimsenin hakkını bırakmayacağız. Emekliye para yok, staj mağduruna para yok, çalışana para yok, çiftçiye para yok, Bağ-Kurlu'ya para yok, esnafa para yok ama beşli çeteye gelince para çok. Yandaş müteahhite gelince para çok. Uçan saraya para var, yazlık saraya para var, kışlık saraya para var, bin 500 odalı saraya para var emekliye para yok. O zaman 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'a da oy yok."

Kaynak: ANKA / Güncel

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