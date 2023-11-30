Özgür Karabat Açıkladı: "Abd Kongresi'ne Yeni Rapor Sunuldu. Raporda, 7 Ay Önce Uyardığım Pos Tefeciliği ve Kara Para Aklama Skandalı Yer Alıyor"

CHP Genel Saymanı Özgür Karabat, “ABD’nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC) belirli aralıklarla ABD Kongresi’ne raporlar sunar. Son raporunda Türkiye’nin pos cihazı meselesinde kara para aklama, terörün finansmanı gibi konuların üstünü kapatmaya çalıştığı belirtildi…. Bu raporda, benim 7 ay önce uyardığım pos tefeciliği ve kara para aklama skandalı yer alıyor. Daha önce uyarılarım dinlenseydi, gri listeden çıkmış olurduk. ABD gibi ülkelere de diplomatik koz vermezdik” dedi.

CHP Genel Saymanı Özgür Karabat, "ABD'nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC) belirli aralıklarla ABD Kongresi'ne raporlar sunar. Son raporunda Türkiye'nin pos cihazı meselesinde kara para aklama, terörün finansmanı gibi konuların üstünü kapatmaya çalıştığı belirtildi…. Bu raporda, benim 7 ay önce uyardığım pos tefeciliği ve kara para aklama skandalı yer alıyor. Daha önce uyarılarım dinlenseydi, gri listeden çıkmış olurduk. ABD gibi ülkelere de diplomatik koz vermezdik" dedi.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, geçen Nisan ayında gündeme getirdiği pos cihazları üzerinden kara para aklama iddialarına ilişkin X hesabında bugün yeni bir gelişmeyi duyurdu. Konuyla ilgili olarak ABD'nin devlet kurumu olan DFC tarafından ABD Kongre'sine bir rapor sunulduğunu belirten Karabat, raporda Türkiye'nin de adının geçtiğini duyurdu.

Karabat'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye maalesef kara para konusunda başını belaya sokmak üzere. ABD Kongresi'ne yeni bir rapor sunuldu. Bu raporda, benim 7 ay önce uyardığım pos tefeciliği ve kara para aklama skandalı yer alıyor. Daha önce uyarılarım dinlenseydi, gri listeden çıkmış olurduk. ABD gibi ülkelere de diplomatik koz vermezdik.

"YENİ EKONOMİ POLİTİKASIYLA BAŞARILI İZLENİMİ VERİYOR. AMA KARA PARAYA MUHTAÇ"

Yeni gelişmeleri anlatacağım…Burada yaptığım ilk uyarıları görebilirsiniz. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi konularında Türkiye'yi, üzerine düşeni yapmadığı için gri listeye aldı. Mehmet Şimşek, gri listeden çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi; ama bu büyük bir yalan. Dolandırıcılar, mafyalar, tefeciler almış başını gidiyor. Sesi çıkmayan tek bir kişi var. O da Mehmet Şimşek. Yeni ekonomi politikasıyla başarılı izlenimi veriyor. Ama kara paraya muhtaç!

"TÜRKİYE'NİN POS CİHAZI MESELESİNDE KARA PARA AKLAMA, TERÖRÜN FİNANSMANI GİBİ KONULARIN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ"

Bankalar da artık bu çarkın içine girmiş durumda. Gündemdeki son fon skandallarında bankaların adının geçmesi tesadüf değil. Çünkü denetimler yetersiz, 'para getirin de nasıl olursa olsun.' deniyor. ABD'nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC) belirli aralıklarla ABD Kongresi'ne raporlar sunar. Son raporunda Türkiye'nin pos cihazı meselesinde kara para aklama, terörün finansmanı gibi konuların üstünü kapatmaya çalıştığı belirtildi. Peki, neler oldu? Türkiye'de soruşturma devam ederken kanuna aykırı bir şekilde takipsizlik kararı verildi. Bu karara itiraz edildi. Peki, bu süreç nasıl gelişti? Pos tefeciliğine karışan bankalar, aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu bazı avukatlar aracılığıyla adliyelerde sipariş karar çıkartmaya başladılar. Yapılan şikayetleri kapatmaya çalışıyorlar. Yargıdaki çete devrede!

"ON MİLYARLARCA DOLARLIK BİR PARA AKLAMA SÖZ KONUSU VE ABD BUNU UZUN SÜREDİR İNCELİYOR"

Kara para ile ilgili araştırmayı MASAK'ın yapması gerekiyor. Kanun bunu emrediyor. Ancak BDDK Kanunu'na göre kararlar çıkartılıyor. Zannediyorlar ki olayı böyle kapatabilecekler. Ancak hem AKP'nin hem de bu bankaların anlamadığı konu şu. On milyarlarca dolarlık bir para aklama söz konusu ve ABD bunu uzun süredir inceliyor. Siz mahkemeden takipsizlik kararı alsanız ne olur!

"POS TEFECİLERİ ELDE ETTİKLERİ KOMİSYON GELİRLERİNİN VERGİSİNİ DE ÖDEMEDİKLERİ İÇİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI OLUYOR"

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) bu konuyla yakından ilgileniyor. Libya'dan, Irak'tan kara paranın Türkiye'de aklanması söz konusu. Bu olay Türkiye'nin başını belaya sokacak diye tekrar uyarıyorum. Bu olayın bir diğer boyutu da vergi kaybı. Pos tefecileri elde ettikleri komisyon gelirlerinin vergisini de ödemedikleri için vergi kaçakçılığı oluyor. Mehmet Şimşek kaynak arıyorsa, KDV'ye zam yapacağına önce buradaki vergileri tahsil etsin.

"BIRAKIN BÜROKRATLAR İŞİNİ YAPSIN. KİMLER NE CEZA ALIYORSA ALSIN. VERGİ KAYBI TELAFİ EDİLSİN"

Kimlere pos cihazı dağıtıldı, bunlar ne kadar satış yaptı, hangi bankalar bunları yönetti, hepsinin kaydı var. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı olduğunu da hatırlarsa buradaki vergi kaybını tahsil eder. Burada zincirleme bir finansal suç var. Hem kara para hem de vergi kaçakçılığı... Bu olay MASAK'ın ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın önünde. Bırakın bürokratlar işini yapsın. Kimler ne ceza alıyorsa alsın. Vergi kaybı telafi edilsin."