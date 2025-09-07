ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerin hazırlıkları sürüyor

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia:

"(Diğer tekneleri beklerken) Karada kalmayı tercih ettik. Burada kalarak tüm yolcularımıza, yani bütün aktivistlere, gazetecilere, siyasetçilere verdiğimiz eğitimi sürdürme imkanımız oldu"

"Tek amacımız, Gazze'ye bir insani koridor açmak, Gazze'ye yardım ulaştırmak"

(Barış Seçkin/Sicilya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli gemilerin "kalbi" üç kıtada atıyor

Yazılım ve donanımları milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi 2020'den beri yurt dışına da ihraç ediliyor

?HAVELSAN, şu ana kadar Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkenin deniz kuvvetleri platformlarına FLEETSTAR ve SUBSTAR sistemlerini entegre etti

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TEKNOFEST yarışmaları, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekliyor

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır:

"Gençler bir yıl boyunca gece gündüz emek veriyorlar, ön tasarımdan atışa hazırlığa kadar çok kritik aşamalardan geçiyorlar. Burada gökyüzüne uzanan hayallerimizi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli aşamalarından birini yaşıyoruz"

"Bu yarışmalar ülkemizin kritik alanlarda kendi teknolojisini geliştirmesi noktasında çok önemli bir rol oynuyor"

(Firdevs Bulut Kartal/Aksaray) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Van'daki Kevenli Kalesi kalıntısında çivi yazılı 76 pithos ortaya çıkarıldı

İpekyolu ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki kale kalıntısında yapılan arkeolojik kazılarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edildiği çivi yazılı 76 pithosun yanı sıra künk ve duvar resimleri bulundu

Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç:

"Ortaya çıkardığımız bu pithoslardan (küpler) örnekler alacağız. Bu yıl deneme amaçlı bir pithosu açtık. Bu pithosta sınırlı sayıda tohum taneleriyle karşılaştık"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa "kasten yaralama" davası

İddianamede, sanık Kerem Demir'in, çocuğunun solunum cihazını almak için görüştüğü boşanma aşamasındaki eşinin yanından aracıyla geçtiği, sonra geri geldiği ve müştekiyle birlikte çöp konteynerlerine çarptığı anlatıldı

Çarpmanın etkisiyle kadının yerden yükseldiği anlatılan iddianamede, sanığın silahtan sayılan arabasıyla kasıtlı olarak müşteki Demir'e çarparak "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi

(Elif Somuncu/İstanbul)???????

6- Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının 459. yılı

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatı boyunca imparatorluğun sınırlarını iki katına çıkararak hem doğuda hem batıda kalıcı zaferlere imza attı

Zigetvar Seferi sırasında 7 Eylül 1566'da hayatını kaybeden Sultan Süleyman, Süleymaniye Camisi başta olmak üzere sayısız eser, düzenlediği kanunnameler ve şair kimliğiyle Osmanlı tarihine damga vurdu

(Hamdi Dindirek/İstanbul)???????

7- Altının onsu Fed'e dair artan güvercin beklentilerle yeni zirveye ulaştı

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu:

"Altın tarafında merkez bankalarının alımları, küresel açıdan ülkelerin silahlanmaya daha çok bütçe ayırıyor olmaları, ABD'de faizin düşüşü, büyümedeki yavaşlama eğilimi gibi bunların hepsi altın fiyatını destekleyecek argümanlar"

Colendi Menkul analisti Sadullah Çalışır:

"Resesyon için henüz önemli sinyaller yok. Ancak istihdamdaki zayıflık bundan sonra büyümeye ilişkin ciddi bir risk unsuru oluyor"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Ons altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 37 değer kazandığı güçlü bir yılı daha da ileriye taşıdı"

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul)

8- Aliağa Petkimspor "sıkı" çalışıyor

Başantrenör Özhan Çıvgın:

"Avrupa Kupası'nda şu anda kafamızdaki gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gitmek ama orada özellikle ilk turdan sonra yolumuzun açık olacağını düşünüyorum"

"Türkiye ligi temposu da çok ağır olacak. İki tarafı oynayabilmemiz, adapte olmamız lazım. Bu, bizim için en önemlisi"

(Mustafa Güngör/İzmir)

9- Sakaryaspor'a teknik direktör dayanmıyor

Trendyol 1. Lig'e 10 yıllık özlemin ardından 2022'de dönen Sakaryaspor'da son 3 sezonda 9 teknik direktör görev yaptı

Bu sezonun 4. maçından sonra teknik adam İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakarya temsilcisinde görevde en fazla 29 haftayla Tuncay Şanlı kaldı

(Emre Ayvaz/Sakarya)

***

