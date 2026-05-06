ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin mali etkisi analiz edildi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle İstanbul Finans Merkezinin uluslararası finans merkezi olma hedefinin güçlendirilmesi, genel ekonomik aktivitenin desteklenmesi ve finansal kaynakların genişletilmesi hedefleniyor

Yüzde 25'lik genel kurumlar vergisinin imalatçı kurumların, münhasıran imal ettikleri malların ihracatından elde ettikleri kazançlarına yüzde 9, ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarına yüzde 14 uygulanmasıyla 34 milyar liralık ilave maliyet etkisi öngörülüyor

(Gazi Nogay/TBMM)

2- KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - Orta Karadeniz'deki KOBİ'lerin yüksek teknolojili çevre dostu üretimine finansman katkısı

Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'daki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetlerine yönelik, proje başına en az 2,5 milyon lira, en fazla 7,5 milyon lira destek verilecek

Söz konusu illerdeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat, gıda, turizm, tekstil ile hazır giyim ve akıllı tarım alanlarındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere yeşil geçiş yatırımlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- OECD, Türkiye'nin kritik minerallerde tedarik gücüne dikkati çekti

OECD Ticaret ve Tarım Direktörü Marion Jansen:

"Farklı bölgelerden gelen kritik minerallerin lojistiğini ve transit geçişini kolaylaştırma açısından Türkiye son derece elverişli bir konuma sahip.

Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa arasında yer alıyor ve bu nedenle olağanüstü bir ticaret merkezi"

"Yatırım projelerinin finansmanı konusu da Türkiye'nin üstlenebileceği rollerden biri olabilir"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Emtia piyasasında geçen ay ralli havası yaşandı

Tezgah üstü piyasada geçen ay fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 6, alüminyumda yüzde 1,3, kurşunda yüzde 3,5, nikelde yüzde 13,1 ve çinkoda yüzde 4,1 arttı

Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 3,3, mısırda yüzde 3,7, soya fasulyesinde yüzde 2,1, Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 17,4, kakaoda yüzde 8,2 arttı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Eski BM raportörü Lynk, İsrail'in, Hristiyanların da Filistin'den silinmesini istediğini belirtti:

"Bu radikal yerleşimciler, askerler ve İsrail hükümeti, (Hristiyan) Filistinlilerin, Filistin topraklarından kaybolmasını, silinmesini istiyor"

"Filistinli Hristiyan topluluklar, dünyadaki en eski Hristiyan topluluklarından. Her kesimden Hristiyanın desteklemesi ve dayanışma göstermesi gereken bir topluluk varsa, bu Filistinli Hristiyanlardır"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

6- Küresel Sumud'a katılan Mribah, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin şiddete maruz kaldığını söyledi:

"İsrail komandoları tarafından Yunanistan'a çok uzak olmayan bir yerde, uluslararası sularda kaçırıldık. Bir İsrail savaş gemisinde alıkonulduk, şiddete maruz kaldık ve kötü muamele gördük"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

7- Kuyumcular Anneler Günü için özel tasarım takılar hazırladı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez:

"Bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü için yoğun talep edilen ürünlerimiz tektaşın yanı sıra özel tasarım küpe, kolye ve bileklikler oldu"

"Saatlerin de hediye olarak tercih edildiği bu özel günde, tasarım hazırlanan gözlük çerçeveleri ile güneş gözlükleri de annelerin beğenisine sunuluyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

8- İBB iştiraki Halk Ekmek'in satışları 3 yılda yarıya düştü

İBB 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre 2022 yılında 414 milyon 979 bin 474 adet satılan normal ekmek, 2023 yılında 351 milyon 785 bin 799, 2024 yılında 274 milyon 355 bin 28, 2025 yılında ise 218 milyon 511 bin 400 tane satıldı

(Hüseyin Kul/İstanbul)

9- İstanbul Aile Vakfı Başkanı Karabıyık'tan Anneler Günü reklamlarına "annelik bozumu" tepkisi:

"Anneliği hiçbir şekilde bozmalarına müsaade etmemeliyiz. Şu anda yapılmak istenen şeye 'annelik bozumu' diyebiliriz. Kadınlarda yaratılıştan gelen annelik duygusunun farklı alanlara yönlendirilmesi üzerine bir toplum mühendisliğine maruz kalıyoruz. Buna hiçbir şekilde geçit verilmemesi gerekiyor"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame

Amatör futbolcu Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Aleyna Tutuş'un şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, şüpheli Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, müştekinin kendisini tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtildi

İddianamede, şüpheli Canbay'ın "basit tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla, "ısrarlı takip" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

11- Yağmurun nehirlerden Akdeniz'e taşıdığı kirlilik ekosistem için yeni riskler oluşturuyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü uzmanları, Akdeniz araştırma seferinde bu yıl yoğun yağışlarla nehirlerden denize taşınan karasal kaynaklı kirliliğin Doğu Akdeniz'de arttığını tespit etti

Enstitü'de Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mantıkcı: "Özellikle Mersin Körfezi başta olmak üzere bazı bölgelerde ekosistem direnci zayıflıyor. 2021 ve 2024'te Marmara'da görülen müsilaj olayları bunun önemli bir göstergesi. Benzer bir süreç Mersin Körfezi için de risk oluşturuyor"

(Gülseli Kenarlı/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Dursun Özbek, Galatasaray'da en uzun süre görev yapan ikinci başkan olma yolunda

23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda tek aday olan Özbek, yeni dönemindeki 2 yıllık süreyi tamamlaması halinde, Ali Sami Yen'in ardından kulüp tarihinde en uzun süre görev alan ikinci başkan ünvanını kazanacak

Başkanlık döneminde sarı-kırmızılı kulübe futbolda 10 kupa kazandıran Özbek, bu alanda Faruk Süren'in ardından ikinci sırada yer alıyor

(Can Öcal/İstanbul)

13- Buz hokeyinde yeni hedeflerle yola devam edilecek

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak:

"Yeni dönemimizde her kategoride, her yaş grubunda yeni altın madalyalar kazanmak istiyoruz"

"81 ilde buz hokeyinin var olmasını istiyoruz. Tesislerimizin olmadığı illerimiz var. Bu illerde de tesislerin olmasını sağlamak adına farklı çalışmalarımız var"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Ağrı Dağı, tırmanıştan sonra motosiklet sporuyla da anılacak

Ağrı Valisi Önder Bozkurt: "Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre rakımı var, dünyada tırmanış sporları için çok önemli bir merkez . Bunun yaklaşık 3 bin 200 metresine kadar yolları ve ulaşımı çok rahat, araçla dahi ulaşabiliyorsunuz"

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Gelin hep beraber Terörsüz Türkiye'yi, motor sesleriyle Ağrı Dağı'nın 3200 metresinde kutlayalım"

(Fatih Çakmak-Abdullah Sölylemez/Ağrı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

