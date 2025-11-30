ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Genel Kurulunda "bütçe maratonu" 8 Aralık'ta başlayacak

Kamu idarelerinin bütçeleri ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 9 turda, hafta sonları da dahil kesintisiz 14 günde tamamlanacak

(TBMM/İsa Toprak)

2- Organik tarım üretimi 1,3 milyon tonu aştı

İyi tarım uygulamaları 148 ürün çeşidiyle 6,1 milyon tona yükseldi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- İstanbul'da ekim ayındaki yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü

Kente su sağlayan barajlarda son 10 yılın ekim ayları içinde en yüksek üçüncü yağış seviyesi bu yıl ölçülmesine rağmen su seviyesinde yüzde 5,53 düşüş oldu

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Haziran ve eylül aylarında barajlarda 3 günde yüzde 1, ekim ayında 6 günde yüzde 1 azalma oldu. Ekim yağışları, barajlardaki su düşüşünü yarı yarıya azaltmıştır"

(Hüseyin Kul/İstanbul)

4- DAMLA DAMLA KRİZ - Azalan kaynaklar evlerde su tasarrufunun önemini artırıyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül:

"Bir kişinin 3-7-10 kuralına uymadığını ve günde 2 kez 1 dakika boyunca suyu kapatmadan diş fırçaladığını düşünelim. Bu, yıllık bazda yaklaşık 8 ton su israfına tekabül etmekte. Bu davranışı nüfusumuzun yüzde 20'sinin yaptığını varsaydığımızda ise yılda yaklaşık 13 milyar liralık suyun boşa aktığını ve israf olduğunu söyleyebiliriz"

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız:

"Türkiye'de su bilinci konusunda bazı ilerlemelerin olduğunu söylemek lazım ancak bu bilincin tam yerleştiği ve bir kültür haline geldiğini söylemek maalesef zor. Toplumda yaygın bir su kullanımı ve su koruma kültürü oluşturabilmiş değiliz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

5- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş güvenliği için yaban hayatı 7 gün 24 saat izleniyor

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesinde görev yapan Yaban Hayatla Mücadele Birimi ekipleri, teknolojik lazerli aletler, görsel ve sesli kovucular, devriye ve kontrol araçlarının da olduğu ulusal ve uluslararası standartlara uygun ekipmanlarıyla yaban aktivitesini pist kenarlarından emniyetli şekilde uzaklaştırıp uçuş emniyetini sağlıyor

Birim Şefi Hamza Ulu:

"Bu süreç esnasında uçuş emniyetini sağlarken aynı zamanda da ekosistemin korunmasını kendimize bir ilke olarak benimsiyoruz. Doğal yaşam ile havacılık faaliyetlerinin bir arada sürdürülebilmesi için ulusal ve uluslararası standartları referans alıyoruz"

(Gökhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Açık öğretimde 7 binin üzerinde engelli öğrenci eğitim görüyor

2025-2026 eğitim öğretim döneminde 6 bin 651'i lise, 735'i ortaokul olmak üzere 7 bin 386 engelli öğrenci, açık öğretim okullarında kayıtlı bulunuyor

(TBMM/İsa Toprak)

7- Türkiye'de 23 banka engelli bireylere bankacılık hizmeti veriyor

Ortopedik engelli müşterilere hizmet veren toplam ATM sayısı bu yılın haziran ayı itibarıyla 5 bin olurken görme engelli müşterilere hizmet veren ATM sayısı ise 46 bine yükseldi

Türkiye'de ortopedik ve görme engelli müşterilere hizmet veren şube sayısı her iki grupta da 8 bin civarında gerçekleşti

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul)

8- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek

Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak

(TBMM/Ahmet Buğra Olaç)

9- Japon girişimci, ülkesinde helal gıdaya erişimde zorlanan Müslümanlar için bu sektöre girdi

Japon girişimci Ikuto Hongu:

"Müslüman dostlarım Japonya'ya seyahat ettiklerinde helal yiyecek bulmakta zorlandıklarını söylediler. Yanlarında hazır yemekler getirdiklerini, sürekli aynı yiyecekleri yemek zorunda kaldıklarını ve kısıtlı yiyecek seçeneği nedeniyle Japonya'yı ve yemek kültürünü tam anlamıyla deneyimleyemediklerini anlattılar. Bunu duyunca çok utandım"

"Eskiden yoktu ama şimdi Japonya'da helal wagyu bulunabiliyor ve inanılmaz derecede popüler. Herkes helal şekilde hazırlanmış wagyu denemek istiyor"

(Fahri Aksüt-Rabia Aydoğdu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Fed beklentileri emtia piyasalarına yön verdi

Gümüşün ons fiyatı altına paralel hareket etmesine karşın tepki yükselişlerinin daha sert olmasıyla 56,87 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi

Çin'de sanayi şirketlerinin karının ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 azalması ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu

(Tunahan Kükürt-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, bu sezon 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı, Brezilyalı file bekçisi, bu 12 maçta 12 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapattı

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçın 5'inde rakiplerine gol izni vermezken, 12 kez de topu ağlarından çıkardı

(Can Öcal/İstanbul)

12- Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevu

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 149-130, gol sayısında da 543-502 üstünlüğü bulunuyor

Lig maçlarında Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet aldı

(Süha Gür/İstanbul)

13- Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar

İki takımın 116 yıllık rekabette karşılaştığı 403 maçta en fazla ortaya çıkan sonuç, 75 kezle 1-0 oldu

Rakiplerin aralarında yaptığı maçlardan en az seyircili olanını 14, en fazlasını ise 70 bin 125 kişi izledi

Rekabetin gol kralı 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı 6-0 yenerek rekabette en farklı skorlu galibiyetleri aldı

Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

14- Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, derbide dalya demeye hazırlanıyor

Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı futbolcu, tüm kulvarlarda 99 maça çıkıp 9 gol kaydetti

(Bozhan Memiş/İstanbul)

15- Antalya'ya futbol takımlarının kamp talebi artıyor

Akdeniz ikliminin sağladığı avantaj, FIFA kriterlerine uygun sahalar ve tesislerin sunduğu teknik imkanlar, Antalya'yı hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen futbol takımları için vazgeçilmez bir kamp destinasyonu haline getiriyor

TSTB Başkanı Nida Kiraz:

"Bu sezon yüzde 15 civarında bir artışla 1500 kamp organizasyonu gerçekleştireceğiz"

(Fatih Hepokur/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

