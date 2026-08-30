BES'te 2,6 trilyon lira, yapay zeka diplomasisi, depremzede doktor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- BES ve OKS havuzunda fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı, BES'ten emekli sayısı 500 bini aştı

BES ve OKS'nin büyüklüğü yılbaşından bu yana yaklaşık 475 milyar liralık artış kaydetti

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

2- Yapay zeka için "diplomasi trafiği" artacak, vitrin İstanbul olacak

Türkiye, 2027 sonuna kadar en az 5 ülkeyle ikili yapay zeka işbirliği çerçeve anlaşması imzalayacak, 3 uluslararası kurumla mutabakat sağlayacak

Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve bölgesel kuruluşlarla ortak yapay zeka altyapıları, modelleri ve kapasite geliştirme programları yürütülecek, İstanbul yapay zeka buluşmalarının kalbi olacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- DOA mobil uygulaması 3 milyon kullanıcıya ulaştı

Sisteme en fazla ilgi gösteren iller Antalya, İzmir ve İstanbul oldu

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

4- Tech Visa Programı ile 47 teknoloji girişimi projelerini Türkiye'ye taşıdı

Türkiye'nin küresel teknoloji girişimlerini ve alanında uzman yabancı yetenekleri ülkeye çekmek amacıyla yürüttüğü programa 53 ülkeden 492 başvuru yapıldı

Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 82 girişim programa kabul edilirken bunlardan 47'si Türkiye'de şirketini kurdu

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Almanya'da aşırı sağın yükselişi ülke ekonomisinde endişe oluşturuyor

Eylül ayında 3 eyalette yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yükselişe geçen aşırı sağcı AfD'nin yabancı düşmanı politikalarının, iş gücü piyasasına ve ekonomik büyümeye ağır darbe vuracağı belirtiliyor

Ekonomi uzmanları, göçmen iş gücünün azalması durumunda eyaletlerdeki yıllık büyümenin yüzde 1'e yakın düşebileceğini ve sağlık başta olmak üzere kritik sektörlerin çöküş riskiyle karşılaşacağını vurguluyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- Emtia piyasasında Warsh'un sözleri değerli metalleri baskıladı, Karadeniz sevkiyat riskleri buğdayı destekledi

Altının ons fiyatı, haftanın ilk bölümünde 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesine karşın haftayı düşüşle tamamlayarak üç haftalık yükseliş serisini sonlandırdı

Buğday fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarını aksatmasıyla yükselirken Chicago Ticaret Borsası'nda aralık vadeli kontratın kile başına fiyatı 790,3 sentle Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- Türkiye'de 6 ayda düzenlenen yatırım teşvik belgelerine "imalat" sektörü damga vurdu

Bu yılın ocak-haziran döneminde 2 bin 410 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken 447,9 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 64 bin 416 kişilik istihdam hedeflendi

Toplam sabit yatırım tutarının 189,6 milyar lirası imalat sektörü için ayrılırken bu sektörü 127,1 milyar lira ile enerji, 108,9 milyar lira ile hizmetler, 13,9 milyar lira ile tarım ve 8,5 milyar lira ile madencilik sektörü izledi

(Zeynep Duyar/Ankara)

8- İstanbul'da ayçiçeği üreticisinin yüzü rekolte artışı beklentisiyle gülüyor

Ayçiçeği üreticisi Emre Uysal:

"Bizim bölgemiz nemli bölge. Yağış da bu sene oldukça fazla. Yeterli geldi ayçiçeklerine. O yüzden verimi bu sene daha yüksek bekliyoruz açıkçası. Rekoltede geçen seneye göre en az yüzde 20'lik bir artış bekliyorum"

Çiftçi Korkut Arıkan:

"Geçen seneden bu seneye iklimde yağmur koşulları çok güzel oluştu. Ayçiçeği direkt su istemeyen bir bitki ama yağmur suyuna da çok ihtiyacı olan bir bitki. Bu yüzden bu sene iyi bir verim, dekarda iyi bir kilo bekliyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Marmara Depremi'nde enkazdan kurtulan doktor hastalarını hiperbarik oksijenle hayata bağlıyor

Depremde yıkılan evinin enkazından 17 saat sonra kurtarılan Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Aslan:

"Hastaları tamamen kapalı bir ortam olan basınç odasına alıyoruz. Hastalara maske yoluyla yüzde 100 oksijen solutuyoruz. Deniz seviyesinde yaklaşık 1 atmosfer basınçta yaşıyoruz ve aldığımız oksijen yüzde 21. Hiperbarik oksijen tedavisinde ise ortam basıncını yaklaşık 2,5 atmosfere çıkarıyoruz. Böylece 17-18 kat fazla oksijen alıyorlar. Bu tedavi yaklaşık 2 saat sürüyor"

"Yakın zamanda yaşadığımız Maraş depreminde özellikle çocuk yaklaşık 60-70 hastayı burada tedavi ettik. Amputasyondan yani uzuvlarının kesilmesini kurtardık, çoğu depremzede hastayı da hayata bağladık"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Türkiye'nin yeni "Turcorn"u HubX'in başarısı, gözleri mobil uygulama alanındaki yeni girişimcilere çevirdi

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ekiz:

"Bugüne kadar ülkemizin unicorn hikayesi ağırlıklı olarak e-ticaret ve oyun şirketleri üzerinden anlatıldı. HubX ile birlikte mobil uygulama sektörü de bu listede kendine ait, hakkıyla kazanılmış bir yer edindi"

TOBB Yazılım Meclisi Mobil Uygulama Komitesi Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Mesut Numanoğlu:

"HubX'in unicorn olmasıyla birlikte bundan sonra çıkacak yeni unicorn'ların artık oyun sektöründen değil, mobil uygulama sektöründen gelmesini bekliyoruz. Bu, Türkiye'nin teknoloji ihracatı stratejisi açısından da kritik bir sinyal"

(Zeynep Duyar/Ankara)

11- SOLO Çağdaş Dans Festivali farklı coğrafyaların modern dansını Ankara'da buluşturuyor

14 ülkeden 24 dansçıyı Ankara'da buluşturan 9. SOLO Çağdaş Dans Festivali, farklı coğrafyalardan solo performansları sanatseverlerle bir araya getiriyor, atölye ve söyleşilerle çağdaş dansın farklı yönlerine ışık tutuyor

Festival Direktörü Zihni Tümer:

"Burada tek amacımız Türkiye'den dansçıları hak ettikleri sahnelere taşıyabilmek. Bunu da başaracağız"

(Fatma Nur Candan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1067. maçına çıkacak

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın İzlanda'ya konuk olacak Türkiye, 90 yılı aşkın tarihinde oynadığı 1066 müsabakada 555 galibiyet, 510 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

(Emre Doğan/Reykjavik)

13- Milli serbest dalışçı Yusuf Kıvanç Erkan'ın hedefi büyüklerde zirve

Yusuf Kıvanç Erkan:

"Artık büyüklerde yarışacağım. Orada da rekorlar kırmayı ve kürsüye çıkmayı hedefliyorum. Daha fazla çalışarak büyüklerde de önemli başarılar elde edeceğime inanıyorum"

(Mesut Karaduman/Tekirdağ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Yemek masasına file gererek masa tenisine başlayan Ebubekir İnce, Avrupa'dan 3 madalyayla döndü

Sivas'ta okul seçmelerinde keşfedilip yaklaşık 1,5 yıl önce masa tenisine başlayan Ebubekir İnce, katıldığı İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'nda 3 madalya kazandı

Milli sporcu Ebubekir İnce:

"Kısa sürede büyük başarı elde ettim. Hedefim dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda madalya kazanmak"

(Serhat Zafer/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA