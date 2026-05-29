Ekonomi gündemi yoğunlaşıyor: Büyüme, enflasyon, faiz kararı

6 Nisan 1920

1- Ekonomi gündemi bayram tatilinden sonra yoğunlaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme, 5 Haziran'da da enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, mayıs ayı dış ticaret verilerini 4 Haziran'da düzenleyeceği toplantıyla açıklaması planlanıyor

Piyasalar, TCMB Para Politikası Kurulunun 11 Haziran'daki faiz kararını yakından takip edecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu

Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini artırdığı dönemde Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla arz konusunda önemli bir sorun yaşamadı

Türkiye, uluslararası enerji krizinin yaşandığı bu dönemde bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi görüyor

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

3- İhracat yaptığı ülke sayısını çeşitlendirmek isteyen süt sanayicisi yeni pazarlara odaklandı

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Can Sağlık:

"En büyük pazarımızı Orta Doğu ve Asya ülkeleri oluşturuyor. İhracatta öne çıkan diğer önemli pazarlarımız ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika ülkeleri. Süt ve süt ürünleri sektöründe Türkiye'nin çok daha fazla ihracat potansiyeli var"

"Son 9 yıldır 20 milyon tonun üzerinde süt üretimi ile ülkemizin Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'da 3'üncü, dünyada da ilk 10 arasında olması hepimiz için gurur verici bir tablo"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Japonya'daki tedarik krizi Türk kanatlı sektörü için yeni fırsatlar sunuyor

Japonya'da maliyet artışları ve tedarik riskleri nedeniyle hızlanan alternatif tedarikçi arayışı, üretim kapasitesi ve kalite standartları yüksek olan Türk kanatlı sektörü için önemli fırsatlar sunuyor

İSHİB Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Sezer:

"Türk kanatlı sektörü, AB standartlarına uygun üretim tesisleri ve yüksek biyogüvenlik önlemleri sayesinde Japonya'nın aradığı yüksek kaliteyi, bu pazara sunabiliyor. Japonya'nın geleneksel tedarikçilerinin maliyet baskısı altında fiyat yükseltmesi, Türk kanatlı sektörü için bir fırsat penceresi açıyor"

"Bu ülkenin yeni tedarikçi arayışı, ihracatın önündeki kısıtlamalar kaldırılırsa, sektörümüz için büyük fırsat teşkil eder"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Sahte güneş gözlüğüne karşı tüketicilere "ucuz ürün" uyarısı

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ayhan Demircan:

"Sağlıklı bir güneş gözlüğü almanın adresi optisyenlik müessesesi. Tüketici bir gözlüğü yüzüne takmadan satın almamalı"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü:

"Yaz aylarında güneş gözlüğü talebi artarken özellikle e-ticaret platformlarında sahte ve taklit ürünler görülmekte. Tüketicilerin hem sağlık hem de maddi kayıp yaşamamaları için alışveriş sırasında dikkatli olmaları gerekiyor"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

6- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - AB süper bilgisayarlar ve dev fabrikalarla yapay zeka rekabetine odaklandı

Yapay zeka teknolojisinde ABD ile Çin'e rakip olmayı hedefleyen Avrupa Birliği, bir yandan bu alandaki yasal düzenlemelere odaklanırken diğer yandan 5 dev yapay zeka fabrikası kurmak için 20 milyar avroluk yatırım yapacak

Süper bilgisayar merkezleri, üniversiteler, KOBİ'ler, sanayi kuruluşları ve finans aktörlerini bir araya getirerek güvenilir yapay zeka modelleri ve uygulamalarını geliştirmeye odaklanan AB, en az 9 yeni süper bilgisayarı da devreye almaya hazırlanıyor

Yapay zeka yarışında ABD'li şirketler 59, Çinli şirketler 35 model geliştirirken Avrupa'nın 3 modelde kalması AB'yi yeni stratejiler üretmeye zorluyor

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

7- Gurbetçi Gürbüz, Alzheimer farkındalığı için 46 gün boyunca Amsterdam'dan İstanbul'a pedal çevirdi

Vefat eden babaannesinin Alzheimer hastalığından etkilenen ve Amsterdam'dan bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Semih Gürbüz, 46 günde 7 ülke geçip İstanbul'a ulaştı

Alzheimer hastalığına dikkati çekmek amacıyla 3 bin kilometreden fazla pedal çeviren Gürbüz, yol boyunca yapılan bağışların beyin araştırmalarına aktarılacağını söyledi

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul'da fil hastasının 4 yıldır şişen bacağı, şehir hastanesindeki tedaviyle geriledi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun:

"Hastamız bize başvurduğunda 80 kiloydu ama normalde 50 kiloydu. Bu hastalıkla birlikte hareketliliği de kısıtlanınca 80 kiloya kadar çıkmıştı. Hastayı yatarak tedaviye aldıktan sonra tekrar kilosunu ölçtüğümüzde 70 kiloya kadar düştü. Hastanın sol bacağındaki 10 kilo kadar bir ağırlık yükünü biz tedaviyle atmış bulunmaktayız"

Hasta Çiğdem Şeker:

"Neredeyse kendi vücut ağırlığım kadar bir ağırlığa ulaşmıştım. Merdiven çıkarken, yürürken zorlanıyordum. Yolda birkaç adım attıktan sonra yorulup dinlenmek zorunda kalıyordum"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'un silüetinden silinen Yalı Köşkü ihya ediliyor

Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu kıyısında yer alan ve Osmanlı döneminde donanma törenlerine ev sahipliği yapan tarihi Yalı Köşkü, İstanbul Valiliğinin "Yadigar" Projesi kapsamında yeniden inşa edilecek

Yıkıldıktan sonra yalnızca gravürler, tablolar ve arşiv kayıtlarında yaşayan yapı, aslına uygun şekilde İstanbul silüetine kazandırılacak

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ikinci, Arsenal ilk kupanın peşinde

PSG ve Arsenal'in karşılaşacağı 2026 yılı finali öncesi 24 farklı takım bu kupayı müzesine götürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin 1 şampiyonluğu bulunurken, ikinci kez final oynayacak Arsenal ilk kupasını almaya çalışacak

Şampiyonlar Ligi'nde İngilizler 15, Fransızlar ise 2 kez mutlu sona ulaştı

(Emrah Oktay/Budapeşte) (Grafikli)

11- Milli tekvandocu Merve Dinçel'in hayali "unutulmazlar" arasına adını yazdırmak

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat:

"Eminim ki şu an tüm Türk kadın tekvandocuların tek hedefi olimpiyat şampiyonluğudur. Çünkü ilkler unutulmaz. Ben de unutulmayan bir kadın sporcu olmak için elimden geleni yapacağım"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

