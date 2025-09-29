ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G ile "yeni hayat" geliyor

Türkiye'nin 16 Ekim'de ihalesini gerçekleştirerek 1 Nisan 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisi, hayatın her alanına dokunacak, sanayiden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya kadar birçok sektörde yeni ve hızlı uygulamaları beraberinde getirecek

4,5G'ye göre yaklaşık 10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak 5G teknolojisi sayesinde filmler dahil büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek, oyunlarda takılmalar devre dışı kalacak, uzaktan ameliyatlar ve sürücüsüz otomobiller hızla yaygınlaşacak, teknolojik tarım, cihazlar arası iletişim gibi imkanlarla verimlilik artacak, zaman kaybının önüne geçilecek

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Karada, havada, denizde yerli askeri motor dönemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün verdiği bilgilere göre, Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen motor projeleriyle kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaçlar yerli ve milli çözümlerle karşılamaya başlandı

?VURAN ve KİRPİ araçları TUNA motoruyla envantere girdi, tank taşıyıcı ve lojistik araçları için geliştirilen AZRA Gen-2 test faaliyetleri devam ediyor, yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak UTKU motoru ve ALTAY Tankı için geliştirilen BATU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı

?Bayraktar TB3'e güç veren PD200 motoru envantere girdi, GÖKBEY helikopterinde kullanılacak TS1400 motorunun sertifikasyon testleri devam ediyor, seri üretim çalışmaları da başarıyla yürütülüyor

Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7 entegrasyonları yapıldı, MİLGEM gemileri için MAVİ BATU bağımsız çözümünün hayata geçirilmesi için test faaliyetleri tamamlandı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Küresel Sumud Filosu, 5-6 gün içinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz:

"5-6 gün içerisinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz. Filomuzda azalma veya kararlılıkta bir değişme yok"

"(İsrail'in İtalya aracılığıyla) Üçüncü ülkeler üzerinden filoya birtakım anlaşmalar teklif etti yani 'Siz amacınıza ulaştınız, gelin bu insani yardımı (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Kıbrıs üzerinden Vatikan veya BM'nin güvencesiyle (Gazze'ye) iletelim.' tarzında tekliflerdi"

"(Filo) 47 ülkeden sivil ve şiddetsiz bir iradeyle ortaya çıktı. Bu, hiçbir siyasi parti, devlet, kurum, yapı ve organizasyonun teşekkülü değil"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı için yapılan kapsamlı hazırlık çalışmaları tamamlanırken milletvekili odaları ve ortak kullanım alanlarında temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi için karekod takip sistemine geçildi

Yerleşke içi ve dışındaki binaların yangından korunması için gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı

(Aynur Ekiz/TBMM)

5- Deniz ekosistemlerindeki insan baskısı canlıları ve gıda zincirini riske atıyor

ABD ve Güney Afrika'dan bilim insanlarının araştırmasına göre, deniz ekosistemleri üzerindeki insan baskısı nedeniyle ortaya çıkan etkiler, 2050'ye gelindiğinde küresel ölçekte 2,2 ila 2,6 kat artabilir

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yabanlı:

"Kıyı bölgeleri halihazırda açık denizlere göre 1,7 kat daha fazla etki altında ve gelecekte de en yüksek risk, bu bölgelerde olacak. Ayrıca sıcaklık değişimine toleransı düşük olan deniz canlıları için risk söz konusu, yani bütünüyle bakılacak olursa denizel besin zincirinde bir halkada görülecek zarar, tüm ekosistemi etkileyecektir"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

6- Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın eylül ayı dış ticaret rakamlarını 2 Ekim'de Ankara'da açıklaması bekleniyor, Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim'de kamuoyu ile paylaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim'de de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak, böylece Türkiye'nin gelecek yıla ilişkin bütçe büyüklükleri belli olacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Türkiye masaj aletlerine 5 yılda 133 milyon dolar harcadı

2020-2024 döneminde en fazla ithalat yaklaşık 84 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi

Türkiye'nin elektrikli masaj aleti ihracatı, bu dönemde 26 milyon dolara ulaşırken dış satımda Polonya, Almanya ve Irak ilk üçte yer aldı

(Zeynep Duyar/Ankara)

8- Merkez bankaları yılın son çeyreğine temkinli adımlarla giriyor

Dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD'de tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının kalıcı olabileceği ve enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine yönelik endişeler başta ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlar noktasında belirsizlikleri desteklerken bu belirsizlikler, diğer büyük ekonomilerin kararları üzerinde de etkili oluyor

Ekimde başta Fed olmak üzere, Avrupa, Japonya ve Yeni Zelanda merkez bankalarının yanı sıra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası kararları takip edilecek

(Mahmut Çil/İstanbul)

9- İstanbul'da son 10 yılda 187 başarılı kalp nakli yapıldı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"İstanbul'da son 10 yılda toplam 187 kalp nakli gerçekleştirildi. 2023'te 16 kalp nakli, 2024'te 14 kalp nakli, 2025'te ise bugüne kadar 10 kalp nakli başarıyla tamamlanmıştır"

"Bugün kalp nakli bekleyen 501 hastamızın her biri, bağışlanacak bir organla yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşabilir. Unutmayalım ki organ bağışı, sadece hastaya değil, onun ailesine ve sevdiklerine de yeniden umut demektir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

10- Tütün endüstrisinden gençlere yeni nesil saldırı: Elektronik sigara

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Volkan Kara:

"Elektronik sigara, normal sigaraya göre daha az zararlı.' diyerek, masumlaştırılmasının altında havalı, güzel görünmesi, arkadaşlarının o malzemeyi kullanıyor olması gibi maalesef hafifletici sebepler var"

"Elektronik sigaraları tütün endüstrisi, gizli reklamlar, sosyal medya kanalları, akran etkileşimi gibi belki size normal gelen şekillerde gençlere ve çocuklara karşı kullanıyor. Bu, gençlere karşı büyük bir saldırıdır"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Çocuklar için "dijital ortamda yabancılarla sohbet edilmemesi" uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi"nde çocukların tanımadıkları kişilerden olumsuz etkilenebileceği, bu nedenle oyun ortamında tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi gerektiği belirtildi

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

12- Türkiye'de nadir uygulanan aort kapağı operasyonuyla sağlığına kavuştu

Yoğun bakımda kalp yetmezliği tedavisi gören ve ilaçlara bağımlı yaşayan 71 yaşındaki Gülsüm Yıldız'a, ameliyatsız aort kapağı operasyonu uygulandı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Telat Keleş:

"Hastamız taburcu olabilecek durumda değildi. Nefes darlığı tablosu içerisindeydi, kalbi ileri derece kasılma fonksiyonlarını kaybetmiş ve büyümüştü. Son çare olarak kapak takma işlemini yaptık. Aort yetmezliği olan ve henüz hiç kireçlenmemiş kapağa başarıyla bu işlem gerçekleştirildi. Hızlı bir şekilde hastamız toparlandı"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Çanakkale'de arkeologlar denizin içindeki duvar kalıntısının izini sürüyor

Ezine ilçesindeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin denize uzanan kısmındaki kazı çalışmalarında suyun içinde duvar kalıntısı tespit edildi

Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe:

"Bu yapı kalıntısının iç ve dış cephe mimari belgelendirmesi yapılacak. Böyle bir yapı neyin parçasıydı, bunu anlamamız lazım. Antik limandan bildiğimiz kadarıyla mendirek yapısı gibi gözükmüyor, kapalı bir mekan yapısı gibi görünüyor"

(Çiğdem Alyanak/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Sisler altındaki Karadeniz yaylalarından dönüş yolculuğu başladı

Ordu ve Giresun'a bağlı yaylalarda yaklaşık 5 aydır küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar, havaların soğumasıyla köylerine gidebilmek için zorlu bir yolculuk yapıyor

Giresunlu 57 yaşındaki çoban Öner Büber:

"Duman ve çise eşliğinde gidiyoruz. Yolculuk zor geçiyor. Yürüyorsun, koyunu takip etmek gerekiyor"

(Eyüp Elevli/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma ekipleri tatbikatlarla yeni sezona hazırlanıyor

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman:

"Mahsur kalma durumunda misafirlerimizi en kısa ve en güvenli şekilde nasıl mekanik tesislerimizden hızlıca güvenli bölgeye aktaracağımızla ilgili tatbikatlarımız oluyor"

"Erciyes kış turizminde bünyesinde tek itfaiye müfrezesi barındıran dağ. Şimdi yeni araçlarla bunu daha da güçlendiriyoruz"

(Ergün Haktanıyan/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Galatasaray, Avrupa'da 330. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki 329 müsabakada 116 galibiyet, 124 mağlubiyet yaşadı

Avrupa arenasında rakip fileleri 452 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 503 gole engel olamadı

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

17- Basketbol Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunu başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni sezonun perdesi yarın açılacak

10 ülkeden 20 takımın yer alacağı Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Anadolu Efes ile son şampiyon Fenerbahçe Beko temsil edecek

Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, Dubai Basketbol'da ise ay-yıldızlı oyuncu Sertaç Şanlı başarı kovalayacak

(Emre Doğan/İstanbul) (Grafikli)

18- Milli para yüzücü Defne Kurt hayallerine kavuştu

"On ay boyunca yatıp kalkıp bunun hayalini kurdum. Sabah akşam bunu düşündüm"

"Su benim için, ben de su için yaratılmışım gibi"

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.