Güncel Haber Bülteni: İhracat, 5G ve Spor

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı belli oldu

Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla THY olurken onu 11 milyar 353 milyon dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi

25 şirketin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı 2025'te 23 firma ise 500-999 milyon dolar aralığında dış satım gerçekleştirdi

İlk 1000'e 49 ilden firma dahil olurken 434 şirketle zirvede yer alan İstanbul'u 87 işletmeyle İzmir takip etti

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- 4,5G'de yerlilik hedefi aşıldı, sıra 5G'de

Türkiye'nin 1 Nisan 2016'dan itibaren kullanmaya başladığı 4,5G'de yerlilik oranı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 51'e yükselerek yüzde 45 olarak belirlenen hedef geçildi

Bu yıl kullanıma sunulan 5G'de ise yerli malı belgeli ürün kullanma hedefi 2026'da en az yüzde 50, ikinci yıl en az yüzde 55, üçüncü ve devam eden yıllarda en az yüzde 60 olarak belirlendi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Türkiye rüzgarda 5'inci, güneşte 10'uncu büyük kurulum pazarı oldu

Rüzgar ve güneş enerjisinde dünyanın lider pazarları arasındaki yerini güçlendiren Türkiye'nin 2035'e kadar 25 gigavat rüzgar ve 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

4- Orman yangınlarına en çok "ihmal" sebep oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 3 bin 224 orman yangınında 81 bin 473 hektar alan zarar görürken bu yangınların 1753'ü ihmal nedeniyle çıktı

İhmal nedeniyle yanan orman alanı da 40 bin 32 hektar oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

6- Sosyal medyanın etkisiyle çocuklarda kozmetik ürün kullanımı yaygınlaşıyor

Milano Üniversitesi Biyomedikal, Cerrahi ve Diş Bilimleri Bölümü'nden Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Giovanni Damiani:

"Çocukluk döneminde cilt, alerjenler, tahriş edici maddeler, hava kirliliği ve kozmetik ürünler gibi çevresel etkenlere nasıl tepki vereceğini öğrenme sürecindedir"

"Cilt üzerinde uzun süre kalan farklı ürün katmanlarının uygulanması ise bu doğal öğrenme sürecini etkileyerek cildin çevreyle kurduğu etkileşimi değiştirebilir"

(Damla Delialioğlu/Ankara)

7- THK Müzesi ve Paraşüt Kulesi, çocuklara havacılığı sevdirecek etkinliklere ev sahipliği yapacak

Yaz döneminde 6-11 yaşındaki çocuklar için "Kanatlarını Keşfetme Etkinliği", 11-17 yaşındakiler için de "Kanatlarını Keşfet Yaz Okulu" düzenlenecek

THK Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal:

"Amacımız, sportif havacılığın her alanında gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak"

(Arife Yıldız Ünal-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

8- İstanbul'un en işlek ulaşım noktasında paçalı tavuk mesaisi

Cevizlibağ-Taksim arasında hizmet veren taksi dolmuş şoförleri, metrobüs, tramvay, minibüs ve taksi dolmuş duraklarının kesişim noktasındaki yeşil alanı besledikleri paçalı tavuklar için sıra dışı bir yaşam alanına dönüştürdü

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Emtia piyasalarında güçlü dolar ve azalan jeopolitik riskler öne çıktı

Değerli metallerde tamamlanan haftada, Fed'in sıkı para politikasını koruyacağına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş fiyatlamaları baskıladı

Kakaoda Fildişi Sahili ve Gana'daki üretim bölgelerinde etkili olan aşırı yağışların sel ve bitki hastalığı riskini artırması sert yükselişe neden olurken kakaonun ton başına fiyatı haftayı yüzde 20,5 yükselişle tamamladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

10- Türk cimnastiği Ankara'daki yeni tesisine kavuştu

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen:

"Gerçekten çok heyecanlıyız. Muhteşem bir federasyon binamız ve cimnastik salonumuz oldu. Çok mutluyuz. Başkente böyle bir salon yakıştı"

"Olimpiyat kotası alamadığımız ritmik ve trampolin cimnastikte olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Cennet Cehennem Vadisi, güreşte Süper Lig Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un da bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi'nde 30 Haziran'da düzenlenecek "Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri"nde Türkiye'nin başarılı güreşçileri, bölgenin güzel manzarasında mindere çıkacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım:

"Özellikle çevre illerden ciddi bir katılım bekliyoruz. Organizasyon, yaklaşık 200 sporcunun, hakemin, idarecinin katılımıyla gerçekleşecek. İlimizin tanıtımı, buradaki sporcuların milli sporcuları görmesi, onlarla aynı ortamı paylaşmaları açısından son derece önemli bir organizasyon"

(Sayim Harmancı/Hakkari) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Tenis klasiği Wimbledon'da heyecan yarın başlayacak

Tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner, tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ünvanını korumaya çalışacak

Toplam para ödülünün 64,2 milyon sterlinle rekor seviyeye ulaştığı turnuvada ABD'li Serena Williams, 4 yıl sonra tekler mücadelesi için korta çıkacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci kez Wimbledon ana tablosunda mücadele edecek

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

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Kaynak: AA