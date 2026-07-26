ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Temmuz 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk F-16'ları Baltık semalarında 7/24 alarm görevinde olacak

Diyarbakır'da konuşlu 181. Jet Filo Komutanlığına bağlı 5 F-16 ve 76 personel, NATO Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da dört ay boyunca 7 gün 24 saat esasıyla alarm-reaksiyon nöbeti tutacak

Anadolu Ajansı ekibi, Pars Filo olarak bilinen 181. Jet Filo Komutanlığı personelinin son hazırlıklarını Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntüledi

(Utku Şimşek/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KOBİ'lerin AR-GE projelerine dört koldan destek

Uluslararası çağrıyla, KOBİ'ler öncülüğünde uluslararası ortaklarla geliştirilecek ve kısa sürede pazara sunulabilecek ürün, süreç veya hizmetlere yönelik AR-GE projelerine 4 milyon avro destek verilecek

TÜBİTAK bünyesindeki ulusal çağrıyla da KOBİ'ler, AR-GE projeleri için 20 milyon lira hibe desteği alacak

Bu desteklerle, KOBİ'lerin yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürünlerini iyileştirmesi ve bu ürünlerle uluslararası pazarlara açılması amaçlanıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor

Üniversite adayları için 29 Temmuz'da başlayacak YKS tercih dönemi için bu yıl ön lisans programlarında 371 bin 476, lisans programlarında 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise 27 bin 191 olmak üzere toplam 805 bin 747 kontenjan yer alıyor

Kontenjanın 602 bin 117'si devlet, 184 bin 914'ü vakıf, 18 bin 716'sı ise KKTC'de bulunan üniversiteler için ayrıldı

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

4- Yapay zeka ve dijital meslekler üniversite adaylarına yeni kapılar açıyor

Geleceğin meslekleri olarak görülen yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, büyük veri analistliği, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri gibi programlar 29 Temmuz'dan itibaren tercih yapmaya başlayacak üniversite adaylarının merceğinde

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu:

"Çalışmalar, önümüzdeki yıllarda yapay zeka ve dijital dönüşümün dünya genelinde milyonlarca yeni istihdam oluşturacağını, buna karşılık birçok mesleğin de yeniden şekilleneceğini gösteriyor"

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış:

"Üniversitede alınacak eğitimin yanında proje geliştiren, araştıran ve kendini sürekli güncelleyen gençler, geleceğin teknoloji liderleri arasında yer alacak"

(Mert Davut/Ankara)

5- Türkiye, bu yıl hava yoluyla 259 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin revize edilen raporuna göre, uçak trafiğinin bu yıl 2,5 milyonu geçmesi bekleniyor

Geçen yıl 5 milyon 384 bin tona yaklaşan yük hareketinin ise bu yıl 5 milyon 431 bin tonu bulacağı tahmin ediliyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

7- BM Genel Sekreteri Guterres'in yerine aday olan isimler bu hafta BMGK'de görüşülecek

15 üyeli Konseyde yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 "evet" oyu alan ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın vetosuna takılmayan aday, BM Genel Kurulunun onayına sunulacak

(İslam Doğru/Birleşmiş Milletler) (Grafikli-Görüntülü)

8- Rus gazının Ukrayna üzerinden akışının durması Avrupa'da ucuz ve pahalı gazın adresini değiştirdi

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yoğunlaştığı Fransa, Belçika, Hollanda ve İngiltere'deki ticaret merkezlerinde daha düşük fiyatlar oluşurken Almanya'nın doğusundan itibaren Orta ve Doğu Avrupa'daki merkezlerde fiyatlar kademeli yükselmeye başladı

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

9- Hibrit HES'ler Avrupa'da 25 gigavatlık yenilenebilir enerji potansiyeli barındırıyor

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in raporuna göre, AB'nin mevcut HES altyapısını kullanarak 2030'a kadar planlanan yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 18'ini ilave şebeke yatırımı gerektirmeden sisteme entegre edebileceği hesaplanıyor

HES'lerde "kablo havuzu" yöntemiyle mevcut şebeke bağlantılarının kullanım oranının rüzgar enerjisiyle yüzde 36'ya, güneş enerjisiyle ise yüzde 31'e kadar yükseltilebileceği belirtiliyor

(Humeyra Ayaz/Ankara)

10- Fed, temmuz toplantısına belirsizliklerin gölgesinde gidiyor

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola:

"Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji maliyetlerini yeniden yükseltme tehdidi oluşturmasıyla Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını değiştirmemesini ve eylül ayına kadar bu eğilimi değerlendirmesini bekliyoruz"

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin:

"Enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret eden haziran ayı TÜFE verilerinin, Fed'in temmuz toplantısında faizleri sabit tutmasını sağlamaya yeteceğini düşünüyorum"

(Dilara Zengin/Washington)

11- Emtia piyasaları Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde karışık seyretti

ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının yavaşlaması ve Kızıldeniz güzergahında güvenlik risklerinin artması, enerji fiyatlarını yukarı taşırken Londra'da eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde 100 dolar seviyesini test etti

Çin'in haziranda rafine bakır ithalatının 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması, ithalat priminin yükselmesi ve Şanghay stoklarının Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesi fiyatları destekledi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Türkiye'de YouTube aramalarına yılın ilk yarısında diziler damga vurdu

YouTube'da bu dönemde en çok yapılan sorgularda "Taşacak Bu Deniz" ilk sırada gelirken bunu "Yeraltı" takip etti

Sevdiğim Sensin, Eşref Rüya, Daha 17, Uzak Şehir gibi diziler çeşitli arama listelerinde ilk 10'da yer alırken "Manifest", "Kabe'de hacılar hu der Allah" gibi toplumun çeşitli kesimlerinin ilgi odağı olan sorgular da dikkati çekti

(Mert Davut/Ankara)

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Kaynak: AA