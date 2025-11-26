ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatandaşlarımızın daha kolay erişimini sağlamak için çalışmalarımıza devam ettik, ulaştırma ağımızı daha da güçlendirdik"

"Vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için durmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz, devam eden projelerimizi bir bir hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türk Tarih Kurumunun zengin arşivine "Dijital Tarih Akademisi"yle uzaktan erişilecek

Kurum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen:

"Kurumun arşivine uzaktan erişilecek Dijital Tarih Akademisinde son aşamalara geldik. 2026 yılı başı itibarıyla tam olarak hizmete girmiş olacak. Kurumumuzun üretmiş olduğu akademik bilgiyi hem genel okuyucunun hem de alanın uzmanları ve akademisyenlerin daha rahat ulaşabilecekleri bir platform oluşturuyoruz"

"Bu kapsamda, arşivimizin önemli koleksiyonlarından birisi olan ve yakın tarihimizin de önemli simalarından Cemal Paşa'ya ait 470 nadir fotoğrafı bugün itibarıyla kamuoyunun erişimine sunmuş oluyoruz. Bu fotoğraflar Cemal Paşa'nın torunu tarafından kurumumuza 1960'da bağışlanmış. Dijitalleştirdik, orijinallerini de özenle koruyoruz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Fatma Nur Candan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi: Türkiye'deki İtalyan yatırımları artacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat:

"Birçok farklı sektörden firmalarla toplantılarımız oldu. Onları Türkiye'ye davet ettik"

"İnşallah her iki ülke için de kazan-kazan çerçevesinde bir sonuca ulaşacağımızı ümit ediyorum"

(Barış Seçkin/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya Bankasının 6 milyar dolarlık finansman desteği elektrik şebeke modernizasyonunda kullanılacak

Dünya Bankası tarafından sağlanacak finansman paketi, rüzgar ve güneş kurulu gücünde belirlenen hedefe ulaşmada yapılacak HVDC olarak adlandırılan yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak

HVDC sistemleri, uzun mesafeli elektrik iletiminde düşük kayıp, yüksek kapasite ve yüksek güvenilirlik gibi avantajlar sunuyor

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan:

"Dünya Bankası finansmanıyla yapılacak yatırımlarla uzun vadede elektrik maliyetleri düşürülebilir ve dışa bağımlılık azaltılabilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

5- Yapay zeka e-ticarette alışveriş rutinlerini yöneten "proaktif bir akla" dönüşüyor

Pazarama Genel Müdürü Mehmet Bülent Kutacun:

"Özellikle anomali tespiti ve gerçek zamanlı davranış izleme modelleri sayesinde 100 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık girişimini engelledik"

"Büyük veriyi, kullanıcı mahremiyetini ihlal etmeyen, kullanıcı faydasını merkezde tutan bir şekilde işleme konusundaki yaklaşımımız, Pazarama olarak değer verdiğimiz önemli noktalardan"

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Atık kağıtlar "Medeniyet Hamuru" ile usta ellerde yeniden hayat buluyor

Tarih öğretmenliği yaparken bir yarışma için ziyaret ettiği Müteferrika Kağıt Müzesi'nde kağıt yapımına merak salan ve Üsküdar'da geri dönüşüm atölyesi kuran Nebahat Kavak, hem atık kağıtları yeniden ekonomiye kazandırıyor hem de su ve enerji tasarrufuyla doğanın korunmasına katkı sunuyor

Nebahat Kavak:

"Yumurta kolileri gibi koliler bizim atıklarda en son aşamamızdır. Onları alıyoruz, tekrar hamur haline getiriyoruz ve onlardan 'elmas' dediğimiz defter kağıtları, davetiyeler, ayraçlar yani birinci sınıf malzemeler üretiyoruz"

(Rüveyda Mina Meral/Yasin Cingöz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'da elektrik kaynaklı can kayıplarına karşı ücretsiz tesisat kontrol hizmeti

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odasının elektrik kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla pilot olarak İstanbul'da hayata geçirdiği YES hizmetiyle talep eden vatandaşların elektrik tesisatları kapsamlı şekilde inceleniyor

İSTETO Başkanı Haluk Bozali:

"Elektriğin ne zaman sizi sıkıntıya düşüreceği belli olmadığı için vatandaşlarımıza yardımcı olmayı umut ediyoruz. Elektriğin ne kadar güvenli ve kesintisiz olduğunu, evinize ne kadar elektrik geldiğini hiç hesap etmiyoruz. Elektrik tesisatının elden geçirilmesi lazım. Bu nedenle check-up konusunda vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sağlıyoruz"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı 146 maçta 76 galibiyet, 38 yenilgi yaşadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında çıktığı son 26 maçta sadece 3 kez yenildi

(Süha Gür / İstanbul)

9-Samsunspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak

Avrupa kupalarına 3. kez katılan Samsunspor, 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen:

"Konferans Ligi'nde liderliğimizi sürdürmek istiyoruz"

(İlyas Gün / Samsun)

