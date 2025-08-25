ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- TEKNOFEST heyecanı "mavi vatana" taşınıyor

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, 28-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek

İnsansız su altı sistemleri, su altı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarının yapılacağı etkinlikte TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

2- Türkiye İş Bankası ikinci yüzyılında (1,2)

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran:

"25 milyon müşterimizle, 4 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle, 2,8 trilyon liralık nakdi ve gayrinakdi kredi büyüklüğümüzle Türkiye'nin en büyük özel banka konumumuzu koruyarak ikinci yüzyıla çok sağlam bir başlangıç yaptık"

"(Merkez Bankası 3. Enflasyon Raporu) Reel sektör, bankalar, finans kesimi dahil herkesin takdir ettiği ara hedefler ortaya kondu. Bu yaklaşımı, beklentilerin doğru şekillenmesine yardımcı olacak, para politikasının etkinliğini artıracak, dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşmasını sağlayacak çok önemli bir unsur olarak görüyorum"

"Rüzgar nereden ne kadar şiddetli eserse essin Türk bankacılık sektörü, hep elinde birden fazla senaryosu olan ve bu senaryolara göre dinamik hareket edebilen güçlü bir sektördür"

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Türkiye'nin çevresindeki denizlerde sıcaklık, dünya ortalamasının üzerinde artıyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu:

"Son 40 yılda dünya ortalamasında 1,2-1,5 derece artış görülürken Türkiye'nin çevresindeki denizlerde sıcaklık artışı 2 derecenin üzerinde seyrediyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde artış 2-2,5 dereceye ulaştı"

"Deniz çayırları, pinalar ve soğuk su mercanları, ölüme varan seviyede doğrudan zarar görüyor, bazı balık türleri sıcaklıklara uyum sağlayamayarak bölgeden uzaklaşıyor. Göç hareketleri değişiyor, Kızıldeniz'den gelen türler, Akdeniz'de giderek yaygınlaşıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle Bizans ordusuna tarihinin en büyük kayıplarından birini yaşattı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü ve Ortaçağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Alican:

"Malazgirt Savaşı hem Türk tarihinde hem İslam tarihinde hem de Doğu Roma'nın tarihinde çok büyük etkiler meydana getirmiştir. Bu savaş kısa, orta ve uzun vadede tarihsel akışı büsbütün değiştirmiştir"

(İbrahim Yaldız/Muş) (Grafikli)

5- Türkiye, geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde organik ürün ihracatı yaptı

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan:

"1986 yılında 16 ürünle başladığımız hikayemiz, şu an 270'in üstünde organik ürünle devam ediyor. Yıllık üretimimiz 2 milyon ton seviyesinde ve üretimimizin yüzde 85'ini de ihraç ediyoruz"

"Geçen yıl organik ürünlerdeki ihracatımızın 1 milyar avronun üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yaklaşık 500 milyon avrosu organik gıda ürünleri, 500 milyon avrosu da organik tekstil ürünleri. Organik tekstilde de çok güçlü bir ülkeyiz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İTÜ AUV Takımı, otonom su altı aracıyla dünya üçüncülüğü elde etti

ABD'nin California eyaletine bağlı Irvine kentinde düzenlenen RoboSub 2025 yarışmasında araçların torpido fırlatma, su altındaki objeleri alıp taşıma gibi ileri seviye otonom sistemleri test edildi

İTÜ AUV Takımı Kaptanı Zeynep Demirbaş:

"Bu başarı, aylar süren yoğun çalışmaların, uykusuz gecelerin ve sayısız testin ürünü. Türkiye'yi ve üniversitemizi uluslararası bir platformda temsil etmek, tarifsiz bir mutluluk. Şimdi daha büyük hedefler için ilham doluyuz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- ABD'li aktivist Kadıköy'deki bireysel eylemle Gazze'nin sesi olmak istiyor

Eyleminde "Allah, Gazze'nin hesabını devletten değil bizden soracak" yazılı döviz taşıyan Cassandra McLaughlin:

"Türkiye'de bir eylem yapmak tuhaf gelebilir ancak yeteri kadar diyaloğun olmadığını gördüm. Bireysel protestoların yeterince yapılmadığını fark ettim"

"İfade özgürlüğü benim için çok önemli ve farkındalık oluşturmak için bireysel eylem yapmaya karar verdim. Gazze'de yaşanan feci şeylerden sonra, çekilen acılar ve yaşanan açlık nedeniyle sessiz kalmayı reddettim"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarının büyüklüğü 2031'e kadar 1,4 milyar dolara ulaşacak

Kuzey Amerika, günlük 16,6 milyon varil üretimiyle ABD'nin öncülüğünde küresel talebin yaklaşık yüzde 40'ını temsil ediyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

9- Ergin Ataman'ın EuroBasket 2025'te tek düşüncesi madalya:

"Tek düşündüğüm şey, Türk Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandırmak. Bu konuda yüzde 100 kararlıyım, motiveyim ve bunu başarmak istiyorum"

"Çok zor bir turnuva bizi bekliyor. Bu takımın buradan tarihi bir madalya kazanabileceğini düşünüyorum"

"Grupta mutlak suretle ilk 3 içinde yer alıp avantajlı bir şekilde eleme turlarına başlamak istiyoruz"

"Beklentimiz, Larkin'in geçen sezon sonunda Avrupa Ligi play-off'larda ortaya koyduğu performansı buraya yansıtması"

"Türk basketbolu kulüpler düzeyinde çok büyük başarılar kazandı. Bunu milli takıma bir türlü yansıtamadık. Bu talihsiz kaderi değiştirmekte çok inançlıyız"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- A Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonalarında 24 yıllık madalya özlemini sonlandırmanın peşinde

Türkiye, EuroBasket'te en iyi derecesini ev sahibi olduğu 2001'de gümüş madalya kazanarak elde etti

Ay-yıldızlı ekip, son 9 şampiyonanın 8'inde ilk 8'e giremedi

Milli takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde turnuvadaki 24 yıllık madalya özlemine son vermeye çalışacak

(Emre Doğan/İstanbul)

11- Günay Güvenç, Galatasaray kalesinde güven veriyor

Günay, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 8 maçta da kalesinde gole izin vermedi

Tecrübeli kaleci, Galatasaray'da çıktığı ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet gördü

(Can Öcal/İstanbul)

