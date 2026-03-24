ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- DTÖ Bakanlar Konferansı savaşın gölgesinde ticaret sistemine odaklanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenecek konferans için yarın bu ülkeye gidecek

Kurallara dayalı, açık ve kapsayıcı çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesinin ele alınacağı konferans kapsamında, uzun süredir işlevselliği tartışılan örgütün mevcut yapısının daha etkin hale getirilmesine yönelik görüşmelerin yapılması planlanıyor

Konferansta ayrıca tarım müzakereleri ve balıkçılık sübvansiyonlarına ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Türkiye'de bu yıl 600 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"11 Kasım'a kadar 600 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olacağız. Böylelikle hem orman varlığımızı artırırken bir taraftan da yeni karbon yutak alanları tesis etmiş olacağız"

"Türkiye'nin, ormanların sağlığının izlenmesinde kullandığı teknolojik altyapı bugün dünyada kullanılan en ileri teknolojidir"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ramazan Bayramı tatilinde kazaların yarıya yakını hız ihlalinden kaynaklandı

Kazalara karışan araç türlerinde otomobiller yüzde 62,6 ile ilk sırada yer aldı

Sürücü kusur oranlarında hız ihlali, yüzde 47 ile en yüksek paya sahip oldu

Bayram tatili süresince trafik kazalarının yüzde 41,5'i saat 14.00-20.00 arasında olduğu, can kayıplarının yüzde 41,9'unun ise 00.00'dan 08.00'e kadar olduğu belirlendi

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara) (Grafikli)

4- "Boralar" operasyonlara zorlu eğitimle hazırlanıyor

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 200 subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman onbaşıdan oluşan "Boralar", gerçeği aratmayan tatbikatlar yaparak göreve hazır bekliyor

Tabur Komutanı Binbaşı Selim Arslankıran: "Boralar için vatan savunması, yalnızca sınırlarımızla sınırlı değildir. Ülkemizin güvenliğinin başladığı her coğrafya görev anlayışımızın bir parçasıdır. Bu bilinçle şanlı bayrağımızı sınır ötesinde de gururla temsil ettik"

(Ekber Türkoğlu/Tokat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hürmüz Boğazı'ndan 23 günde geçen gemi sayısı savaş öncesi bir günlük seviyeye denk geldi

Hürmüz Boğazı'ndan 1-23 Mart'ta geçiş yapan 144 geminin 76'sını sıvı yakıt tankerleri, 53'ünü kuru yük gemileri ve 15'ini LPG kargoları oluştururken, bu dönemde ilk kez bir LNG tankeri "zombi gemi" olarak Boğaz'ı kullandı

Bu dönemde Boğaz'ı kullanabilen gemilerin yüzde 20'sini İran bayraklılar oluştururken, 144 geminin büyük çoğunluğu Asya ülkelerine doğru hareket etti

Boğaz'dan son olarak 23 Mart'ta 2'si Hindistan'a giden LPG tankeri, 2'si sıvı yakıt ve biri kuru yük olmak üzere 5 gemi geçiş yaptı

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

6- Hürmüz Boğazı'ndaki blokaj enerji krizini Avrupa'nın merkezine taşıdı

Orta Doğu'da derinleşen kriz ve Hürmüz Boğazı'ndaki blokaj, Avrupa'da enerji arz güvenliğini bir numaralı gündem maddesi haline getirdi

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

7- Konutta kredili satışların payı 33 ayın ardından ilk kez yüzde 20'yi geçti

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen: "BDDK tarafından yapılan düzenlemeyle kredi kullanım koşullarının daha geniş bir alıcı kitlesine hitap edecek şekilde yeniden tanımlanması bu artışın arkasındaki önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir"

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan: "BDDK düzenlemesi sonrası bankaların vatandaşın kredi taleplerine olumlu dönüşünde artış var. Bankalar artık konut kredisi kullandırmakta daha istekli"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

8- Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD'de benzin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Ülke genelinde benzinin ortalama galon fiyatının son bir ayda 1 dolar artarak 4 dolara dayanması Amerikalı tüketiciler ve ekonomi üzerinde maliyet baskısını artırıyor

Trump yönetiminin enerji piyasalarını dengelemek ve akaryakıt maliyetlerindeki yükselişi dizginlemek amacıyla devreye aldığı önlemler, küresel arz endişelerinin gölgesinde henüz beklenen etkiyi gösteremiyor

(Dilara Zengin/Washington)

9- Türk Loydu'nun klas filosu 583 gemiye ulaştı

Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliğine tam üye olan Türk Loydu Vakfının yetkili olduğu bayrak devleti sayısı 21'e çıktı, kuruluş son üç yılda dolar bazında yaklaşık yüzde 200 büyüdü

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan: "IACS üyeliğiyle Türk Loydu, dünya denizciliğinde kuralların yazıldığı masada sorumluluk taşıyan aktörlerden biri oldu"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

10- Temiz enerjiden elektrik üretiminde güneşin gücü 641 kat arttı

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü şubat sonu itibarıyla 123 bin 320 megavat olurken, güneş enerjisi kurulu gücün yüzde 21'ini oluşturdu

Güneş enerjisi kurulu gücü, son 12 yılda 641 kat artarak 25 bin 827 megavata yükseldi

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

11- Doktor üç kardeş, babalarıyla aynı hastanede görev yapıyor

Kütahya Şehir Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Mustafa Ercura, doktor olan üç çocuğuyla aynı hastanede hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor

Baba Mustafa Ercura: "Kütahya'daki hastanelerde 37 yıldan bu yana sağlık personeli olarak görev yapıyorum. Çok dua alan bir mesleği yapıyoruz. Çocuklarım da tıp fakültesini bitirerek doktor oldu. Evimizde 5 sağlık personeli bulunuyor"

(Muharrem Cin/Kütahya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kullanılmış reçineler geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Dizge: "Geliştirdiğimiz sistem sayesinde ekonomik değerini yitirmiş bu atık, farklı bir sektörde yüksek katma değerli bir ham maddeye dönüştürülebiliyor"

Çevre mühendisi Prof. Dr. Bülent Keskinler: "Biz bu atıkları farklı bir ürüne dönüştürüyoruz, yani burada klasik geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm söz konusu"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

13- İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı

Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı karar destek algoritmasıyla hazırlanan haritaya göre sel riskinin en fazla olduğu ilçeler Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu, en az olduğu ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak belirlendi

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu: "İstanbul'un yüzey alanı bakımından yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmı yüksek tehlike, yüzde 10'luk bir kısmı orta tehlike, yüzde 80'lik bir kısmı ise düşük ve çok düşük olarak ifade edebileceğimiz kategorilerde sel tehlikesi altında"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

14- Türkiye'de yaklaşık 9 bin tüberküloz hastasının tamamı ücretsiz tedavi görüyor

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Mediha Gönenç Ortaköylü:

"Türkiye tüberkülozla mücadelede dünya ortalamasına göre daha başarılı bir performans sergiliyor. Yaklaşık 9 bin tüberküloz hastamız var, hepsi tedavi alıyor. Bunun yanında 170 ile 200 dirençli tüberküloz hastamız var. Kısa süreli tedavi rejimine başladık. Bunu çok başarılı bir şekilde sürdürüyoruz"

"Toplumda hastalık var olduğu sürece herkes risk altındadır. Belirtilerin fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması hem birey hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'de tüberkülozun tanı ve tedavisi ücretsiz yapılıyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Milli atıcı Damla Köse, başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor:

"Geçen sene Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazanmıştım, bu sene de kendi rekorumu egale edip altın madalya aldım. Bu da Türkiye'nin tarihinde ve kendi kategorimdeki ilk altın madalya oldu"

"Artık bizim için olimpiyatlara katılmak değil buradan madalya almak çok önemli"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Tekvandoda hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu:

"Geçen yılki dünya şampiyonluğunun haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tekvandoda dünyanın zirvesindeyiz ve bunu korumak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Paris Olimpiyatları'na 5 sporcu ile katılmıştık. Los Angeles'a ise 6 sporcu ile katılmayı amaçlıyoruz. Bu olimpiyattan altın madalya ile ülkemize dönmek istiyoruz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

