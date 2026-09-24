ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Eylül 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası yatırımlarda ileri teknolojinin öne çıkacağını söyledi:

"Ortaya koyduğumuz eylem planlarının, stratejilerin aslında çok önemli bir karşılık bulduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de uluslararası yatırımlarda, özellikle ileri teknoloji başlıkları çok önemli bir yer tutacak"

"Hem üretim sektörlerinde hem hizmet sektörlerinde, eğitim, sağlık gibi başlıklarda yapay zeka ile birlikte ortaya konacak dijitalleşme muazzam bir verimlilik getirecek ve Türk ekonomisinin kalkınmasında yapay zeka odaklı projeler öncü bir rol üstlenecek"

(Dilara Zengin/New York) (Görüntülü)

2- Amerikan şirketlerinin Türkiye yatırımlarında teknoloji ve inovasyonun ağırlığı artıyor

Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter:

"Amerikan şirketlerinin yatırım eğiliminde belirgin bir dönüşüm yaşanıyor. Geçmiş dönemdeki sermaye ve emek yoğunluklu yatırımların yerini günümüzde Türkiye'ye teknoloji transferi sağlayan, yüksek katma değerli ve inovasyon odaklı yatırımlar alıyor"

"Gelecek dönemde, otomotiv ve geleneksel sanayinin yanı sıra yapay zeka, siber güvenlik, bulut bilişim, veri merkezleri, yazılım, e-ticaret, fintech, yenilenebilir enerji ve sağlık bilimleri gibi yüksek katma değerli alanlarda Amerikan yatırımlarının artması için önemli bir potansiyel bulunuyor"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Türkiye'de Bakanlık belgeli konaklama tesislerinin yatak kapasitesi 1,9 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ağustos itibarıyla Türkiye genelinde Bakanlık belgeli 21 bin 608 konaklama tesisinde 928 bin 638 oda ve 1 milyon 939 bin 125 yatak kapasitesi bulunuyor

Toplam yatak kapasitesinin yüzde 33,7'sini Antalya oluştururken kentte Bakanlık belgeli tesislerdeki yatak sayısı 654 bin 133'e ulaştı

Türkiye'deki çevreye duyarlı belgeli konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin yüzde 68,6'sı Antalya'da bulunuyor

(Fatma Nur Candan/Ankara)

4- Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar YEKA'sı 3 milyar dolarlık yatırım potansiyeli taşıyor

TÜREB Başkanı İbrahim Erden:

"Karasal rüzgarda kapasite faktörü yüzde 35 olarak kaydedilirken denizüstü rüzgarda kapasite faktörü yüzde 45-50 arasında"

"Denizüstü ekosistemi ekonomikleşmeye başladıktan sonra başka ekonomi ve sektörleri de olumlu yönde etkileyecek, tetikleyici olacak"

(Gülşen Çağatay/Hamburg)

5- COP31'in elektrifikasyon hedefi küresel enerji ithalat faturasını yıllık 500 milyar dolar azaltabilir

Elektrifikasyonun hızlanması, petrol ve diğer fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltırken enerji ithalatçısı ülkelerde maliyetleri düşürmek için şebeke, üretim ve depolama yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

6- Kentsel dönüşüm hareketliliği inşaat sektörüne dinamizm kattı

OYAK İnşaat Genel Müdürü Ahmet Bülbül:

"Kentsel dönüşüm çalışmaları devletimizin ve bakanlığımızın katkılarıyla hızla sürüyor. Bu süreçte kentsel dönüşümün sağlamış olduğu bir dinamizm var"

"Eğer bu dönemde enflasyon değerlerinin altında bir satış politikası izlenirse, mevcut kar marjları düşürülerek satış yapılabilirse bu dönemi rahatlıkla atlatacağımızı düşünüyorum"

(Fahri Aksüt/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye'de yılın 8 ayı en sıcak 14 dönem arasına girdi

Türkiye'nin ocak-ağustos dönemi ortalama sıcaklığı 14,9 dereceyle 1991-2020 normalinin 0,4 derece üzerinde gerçekleşti

Yılın ilk 8 ayında 1263 ekstrem meteorolojik olay kaydedilirken, yağışlar normalin yüzde 54 üzerinde gerçekleşti

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

8- Filistin'in UNESCO elçisine göre İsrail'in Gazze'deki eğitim kurumlarını yıkması bir nesli yok ediyor:

"Okulları ve üniversiteleri yıkmak, gelecek nesilleri yok etmektir. Dolayısıyla tüm bunlar, İsrail'in Filistin topraklarının tamamında kontrolünü ve işgalini sağlaması için Filistinlileri sürmeye ve Filistin'den çıkarmaya yönelik genel stratejinin bir parçası"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- AA'nın hazırladığı "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosya haberin yayımlanacak bölümleri:

Sigara, kalp krizi ve inme riskini 2 ila 4 kat artırıyor

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tütün düzenlemesinde yeni yol haritası hazır

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- ASIRLIK MEKTEPLER - Tarihi köşkleriyle mesleki eğitimin köklü adresi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Veliaht Yusuf İzzettin Efendi için 1884'te Sarkis Balyan'a yaptırılan üç köşkün bulunduğu yerleşke, Cumhuriyet'in ilanının ardından Balkan, Birinci Dünya ve Çanakkale savaşlarında şehit olan askerlerin çocuklarının eğitim gördüğü yuva-okula, 1939'da ise mesleki eğitim kampüsüne dönüştü

Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Arkın Polat:

"Geleceğe katkıda bulunmak, öğrencilerimizi mesleki eğitime hem başlatmak hem ülkemizin yetişmiş sanayi gücünü, kapasitesini artırmak, öğrencilerimizin de mezuniyetten sonra alanda istihdam edilmesi bizlere çok büyük mutluluk veriyor"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- A Milli Futbol Takımı, 655. maçına Fransa karşısında çıkacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci maçını oynayacak

(Hilmi Sever/İstanbul) (Grafikli)

12- Basketbol Süper Ligi'nde 61. sezon, yarın başlayacak

Ligde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak öne çıkıyor

Fenerbahçe, 3'ü son 3 sezonda olmak üzere 13 defa kupanın sahibi oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray 5, Beşiktaş 2 şampiyonluk elde etti

(Emre Doğan/İstanbul)

13- Beşiktaş Basketbol Takımı, 13 sezon sonra Avrupa Ligi'nde sahne alacak

Siyah-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonunda EuroLeague'de bir yıllık "wild card" (özel davet) ile yer alacak

Bu sezon EuroLeague'de de yarışacak Beşiktaş, kadrosunu ise Omoruyi, Dejulius, Nowell, Wilbekin, Metecan Birsen, Furkan Korkmaz ve Gabriel ile güçlendirdi

Beşiktaş, tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA