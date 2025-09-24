ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Tur iptalleri ve cayma hakkının ihlali turizm şirketlerine ceza olarak döndü

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde gerçekleştirdiği turizm sektörü denetimlerinde, aykırılık tespit ettiği 30 firmaya 133 milyon lira idari para cezası uyguladı

Tüketicilerin bu dönemde, cayma hakkının kullandırılmaması, ödemelerin iade edilmemesi ve tur iptalleri gibi sorunlar yaşadığı belirlendi

Reklam Kurulu da sektörün yanıltıcı unsurlar bulunan tanıtımlarına yaklaşık 5,1 milyon lira para cezası kesti

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'nin kuantum çalışmaları sınır ötesi işbirliğiyle hızlandırılacak

TÜBİTAK'ın uygulayıcıları arasında yer aldığı "QuantERA 2025 Çağrısı" kapsamında "Kuantum olayları ve kaynakları" ile "Uygulamalı kuantum bilimi" konularındaki projelere destek verilecek

240 bin avroya kadar destek verilecek projelerin, kuantum alanında haberleşmeden hesaplamaya, algılamadan metrolojiye kadar bazı konulara odaklanmış olması gerekiyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Grip aşılarında tedarik sorunu bulunmuyor

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol:

"Grip aşısı her yıl o dönemki gribin çeşidine göre üretilen, piyasada olan aşı. Şu an tedarikimizi sağlamış durumdayız. Mart ayına kadar vatandaşlarımız grip aşısı olabilirler"

"Grip aşısı yüzde yüz korumaz. Yapıldığında da grip enfeksiyonu başlangıç aşamasındaysa yeni bulaş olduğunda onu hemen koruyan bir aşı değil ama özellikle hassas gruplar için bilim kurulumuz vatandaşlarımıza grip aşısını tavsiye ediyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Innovation Week, 100'den fazla konuşmacıyı, binlerce katılımcıyı ağırlayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu:

"Türkiye Innovation Week, 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now" temasıyla düzenlenecek"

"Bugün dünya ticareti yalnızca düşük maliyetle değil, yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünlerle şekilleniyor. Eğer üretim kabiliyetlerimizi ileri teknoloji ve yapay zeka ile desteklemezsek, küresel rekabette şansımız son derece sınırlı olacak"

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı direncini artırmak için yeni adımlar yolda

Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında pilot olarak Ceyhan Havzası'nda kuraklık izleme ve tahmin çalışması yürütülecek, ardından proje ülke geneline yaygınlaştırılacak

Dünya Bankası ile yürütülen çeşitli projeler kapsamında yaklaşık 1,6 milyon dekar alanda sulama modernizasyonu gerçekleştirilmesi, 23 ilde taşkın kontrol çalışmaları yapılması hedefleniyor

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tüfekçioğlu: "Olası taşkınların olumsuz etkilerinin azaltılması için altyapıların genişletilmesi, büyütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle projelere çok ciddi anlamda ihtiyaç var"

(Hülya Ömür Uylaş-Gülseli Kenarlı/Ankara)

6- OSTİM'li öğrencilerin geliştirdiği "Kartalgöz" TEKNOFEST'te "akıllı ulaşım" kategorisinde birinci oldu

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Burak Vergi:

"Ürettiğimiz modeller tamamen yapay zeka destekli yazılımla çalışıyor ve ekstra donanıma ihtiyaç duymuyor"

"Ürünümüzün patent başvurusunu yaptık, bu süreç tamamlandıktan sonra ticari bir ürün halinde satışa sunmaya, anlaşmalı olduğumuz firmalarla beraber sistemin araçlara kurulumu için çalışmaya başlayacağız"

(Seda Tolmaç/Ankara)

7- Gerçeğe dayalı senaryolarla "siber olaylara" hazırlık

Kamu Siber Güvenlik Derneği, 29 Eylül'de Gazi Üniversitesi'nde "Siber Olaylara Müdahale Süreci" konulu ücretsiz eğitim düzenleyecek

Dernek başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu: "Eğitimlerimizle hedefimiz, ülkemizin bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek ve kurumlarımızdan bireylere kadar yaygın bir güvenlik kültürü oluşturmak"

"Katılımcılarımızın gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı olarak deneyim kazanması, onları kriz anlarında daha hızlı ve doğru adım atacak şekilde hazırlıyor"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

8- Kuraklık endişelerinin azalması ve rekolte artışıyla kakao fiyatları yüzde 40'tan fazla geriledi

Emtia borsası Intercontinental Exchange'de kakaonun ton fiyatı 2024 sonundan bu yana yüzde 40'ın üzerinde gerileyerek 7 bin doların altına indi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Özellikle kakao rekoltesindeki artış fiyatları baskılıyor. Rekoltede artışlar gelebilir. Fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam edeceğini, yani satış baskısının önümüzdeki dönem devam etmesini bekliyorum"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- Fransız doktor Benboutrif, Küresel Sumud Filosu'nun bir vatandaş girişimi olduğunu söyledi:

"Sumud Filosu girişimi, bir vatandaş girişimi, aktivist veya aktivist olmayan, yaşananlardan, hükümetlerimizin ve siyasilerimizin eylemsizliğinden ötürü dehşete düşen ve öfkelenen sade vatandaşlar"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı)

10- Gazze'deki ekolojik kırımda "en kritik dönem"

Filistin Sivil Çevre Örgütleri Ağı Koordinatörü Abeer Butmeh:

"Çevresel hasarların bir kısmının geri döndürülemez ve telafi edilemez olacağını öngörüyoruz ancak bir kısmı hala geri döndürülebilir. Bir kısmında da toprağı iyileştirmek için uzun vadeli iyileştirmeye ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla Gazze'deki durumla ilgili en kritik dönemde olduğumuzu düşünüyorum"

"Çalışmalara göre, savaşın 18 ayında üretilen emisyon miktarı, dünyada en fazla emisyon üreten 100'den fazla ülkenin emisyonuna eşit. Dolayısıyla hava kirliliğinin tarım arazileri, insanlar ve Gazze'deki tüm çevresel unsurlar üzerindeki etkilerini tahmin edebilirsiniz"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

11- Yeşilay ile bağımlılıktan kurtularak hayatında yeni sayfa açtı

Arkadaş çevresinin etkisiyle madde kullanmaya başlayan T.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden aldığı destekle yaklaşık 12 yıl süren bağımlılığını geride bıraktı

T.K: "Simsiyah bir hayatım vardı, YEDAM'da tedavi görmeye başladıktan sonra tertemiz beyaz bir sayfa açtım"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Milli Mücadele'nin çocuk kahramanı Onbaşı Nezahat vefatının 32. yılında anılıyor

Annesini küçük yaşta kaybeden Nezahat Baysel, babası Hafız Halit Paşa'yla gittiği cephede gösterdiği cesaretle "onbaşı" ünvanı aldı

TBMM'nin 1921'de verdiği bir kararla almaya hak kazandığı İstiklal Madalyası, tam 92 yıl sonra 2013 yılında dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından torununa takdim edildi

(Mikail Bıyıklı/İstanbul)

13- Türk bilim insanları, girişimsel nöroradyoloji uygulamalarında dünyada öncü rol oynuyor

Türk Nöroradyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgut Talı: "Girişimsel nöroradyoloji uygulamalarında Türkler dünyada öncü rol oynuyor. Bizimkiler Amerika, Avrupa ve Çin de dahil olmak üzere birçok yere giderek, yabancı hekimlere uygulama ya da canlı video yayınları ile bunları öğreterek, hatta belirli teknikleri uygulama, materyalleri kullanma, yapma yetkisi tanıyor. Orta Doğu'da bir prensi, bizim Türk doktorlarımız bu yöntemle tedavi etti. Yunanistan'a, Almanya'ya birçok yere gidilerek bu tedavi yöntemi uygulanıyor"

Avrupa Nöroradyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Çallı: "Nöroradyoloji alanı, görüntüleme yöntemleri geliştikçe hastaların hayatında daha da önemli rol alıyor. Türkiye bu konuda Avrupa'ya göre öncü"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Yeni Malatyaspor, tüm maçlarını kazansa da ilk yarıyı puansız tamamlayacak

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor, mücadelesine Nesine 2. Lig'de devam ediyor

Bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasında yer alan Malatya ekibi, kalan 12 maçından 3 puan alması halinde dahi ligin ilk yarısını puansız kapatacak

(Okan Coşkun/Malatya)

***

