ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Reklam Kurulu, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tanıtımları yakın takibe aldı

Kurul, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tüketicileri aldatan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini artırdı

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Tekstil ve moda sektöründe yapay zeka kullanımı israfı önlüyor

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Ergin Aydın:

"Yapay zeka ve 3D teknolojilerinin devreye girmesiyle, markalar artık koleksiyon onayı için bir adet numune ile yetinebiliyor, hatta bazıları hiç fiziksel numune üretmeden tamamen dijital prototiplerle karar alabiliyor"

"Dünya genelinde moda ayakkabı sektörü her yıl yaklaşık 14 milyar çift ayakkabı üretirken her bir model için ortalama 13 numune yapılmaktadır. Bunların büyük bölümü israf olup çevreye yük bindirmektedir. Dijital numune sayesinde bu gereksiz prototiplerin çoğundan kurtulmak mümkün"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Hazır yemek sektöründen toplu yemek verecek kişi ve şirketlere gıda güvenliği uyarısı

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ:

"İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışırlarsa sorunları da bertaraf ederler"

"Tarım ve Orman Bakanlığının ifşa raporlarına bakarsanız bir tane lisanslı yemek şirketi göremezsiniz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Devlet korumasındaki kız çocuklarına sanatla terapi

Devlet korumasındaki kız çocuklarının yaşadığı Çocuk Evleri Sitesi'nde yürütülen "Organik Sabunlara Keçe İşleme Terapisi" Projesi ile 10-18 yaş arası kız çocuklar, sosyal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak sanatsal faaliyetlere yönlendiriliyor

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Belkıs Adatepe Çiçek:

"Koruma altındaki çocuklarımızın iletişimlerini, becerilerini geliştirmek, sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için böyle bir atölye açma gereği duyduk. Çocuklarımız beraber çalışırken iletişim becerileri gelişiyor, grup çalışması yapmayı öğreniyorlar. Kendileri bir ürün ortaya koyduklarında ve bu ürün gözle görülebilir olduğunda öz güvenleri artıyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Gelin, kayınvalidesine "ciğer"ini verdi

İzmir'de gelininden alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan kayınvalide Binnaz Kocadal: "Gelinim 'Anne, öyle bir şey varsa ben sana ciğerimin yarısını veririm, sen yaşamazsan bizim halimizi ne olacak?' dedi. Karaciğerini verdi"

Gelin Güler Kocadal: "Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin. Çocuklarıma baktı, büyüttü. Bende sağ olsun emeği çoktur. Bundan sonra gelin kaynana değil de kardeş gibi geçiniriz inşallah"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede

ABD'nin gümrük tarifeleri, kuraklık ve yüksek talep karşısında zayıf kalan arz nedeniyle ABD, AB ülkeleri ve İngiltere'de son bir yılda kırmızı et fiyatlarındaki artış enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti

(Nuran Erkul-Ata Ufuk Şeker/Londra/Brüksel)

7- Emtia piyasalarında faiz indirim beklentisi fiyatlandı

Gümüş, tamamlanan haftada yılbaşından bu yana yüzde 34,6 değer kazanarak, altının yüzde 28,5'lik yükselişini geride bıraktı

Ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 2,3, platinde yüzde 1,8, altında ve paladyumda yüzde 1,1 değer kazandı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

8- Brent petrolün fiyatı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10'dan fazla geriledi

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun üretim artışları ve ABD yönetiminin karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 10,8 düştü

Uzmanlar, arz fazlası ve zayıf göstergelerle Brent petrolün kısa vadede 60 dolara gerileyeceğini, gelecek yıl arz fazlasının devam etmesi durumunda 50 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor

(Duygu Alhan/Ankara)

9- A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, EuroBasket 2025'te madalya için hırslı ve iddialı:

-"Amacımız, Avrupa Şampiyonası'na gidip derece yapmak. Kesinlikle herkes bu takımın yeteneklerinin farkında"

"Uzun rotasyonu iyi. Umarım turnuvada bunun yüzde 100 karşılığını alabiliriz"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız'a göre büyük turnuvalarda "sonuç" kadar "gelişim" de önemli:

"Bu yılki dünya şampiyonasında temel beklentimiz, sporcularımızın performanslarını geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları. Elbette madalya hedefimiz de var ancak bu tür organizasyonlar, yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda süreç ve gelişim odaklı ele alınmalı"

"85 milyonluk bir ülkenin (dünya şampiyonasında) 4 sporcuyla temsil edilmesi elbette ki hedeflediğimiz bir tablo değil"

"Federasyonun tüm işleyişine şeffaflık, planlılık ve katılımcılık ilkelerini entegre ettik"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

