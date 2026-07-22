6 Nisan 1920 Günlük Haber Özeti

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin yerel gücü kalkınma ajanslarının destekleriyle büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kalkınma ajansları, geçen yıl yerel kalkınmaya yönelik 1155 proje için 2,8 milyar lira destek sağladı

Ajanslar tarafından bugüne kadar 28 bin 120 projeye, 116,3 milyar lira destek aktarıldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- "Türk havyarı"nın dünya pazarlarındaki yerinin sağlamlaştırılması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz:

"Gelecek dönemde midye yetiştiriciliğini geliştirmeyi, ayrıca 'Türk havyarı' markasını oluşturarak mersin balığı ve havyar üretiminde de dünya pazarlarında güçlü konuma ulaşmayı amaçlıyoruz"

"Su ürünlerinde bu yılın sonunda en az 2,4 milyar dolarlık ihracatı yakalamayı hedefliyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

3- Hürmüz'ün ardından Babülmendep'te yükselen tansiyon deniz taşımacılığını tehdit ediyor

Bölgede ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanarak devam ederken, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babülmendep Boğazı'nda tansiyonu artırdı

ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman:

"Yanbu Limanı'nın Suudi Arabistan için alternatif bir ihracat merkezi olarak çok daha yoğun bir şekilde kullanılması, petrol piyasaları üzerindeki baskıyı daha da artırmakta"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

4- ECB, Orta Doğu kaynaklı risklerin gölgesinde faiz kararını açıklayacak

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen:

"Bir faiz artışı daha öngörüyoruz ancak eylül ayının bu artış için daha olası bir zaman olduğunu düşünüyoruz"

ABN AMRO Hollanda ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Jan-Paul van de Kerke:

"Haziran toplantısında faiz artırımının ardından, ECB'nin eylül ayında faiz oranlarını tekrar artırarak mevduat faizini yüzde 2,50'ye çıkarmasını bekliyoruz"

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Tahmin piyasalarında "bahis" ve "manipülasyon" gölgesi

Seçim sonuçlarından savaşların gidişatına, merkez bankalarının faiz kararlarından spor karşılaşmalarına kadar pek çok tahminin yer aldığı platformların işlem hacmi son bir yılda 2 milyar dolardan haziran itibarıyla 45 milyar dolara çıkarken bu alan mağduriyetlerle gündeme taşındı

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner:

"Tahmin piyasaları manipülasyona kesinlikle açık durumda ve bu durum piyasalarda güven kaybına neden oluyor"

"Neredeyse her konuda opsiyon açılabilmesi ahlaki sorunlara neden oluyor. Doğal afetler üzerine açılan bahisler trajik olayları finansal oyuna indirgeyerek toplumsal duyarlılığı zedeleyebiliyor"

(Mertkan Oruç-Mert Davut/Ankara)

6- Güneş ve rüzgar kapasitesi büyürken enerji sistemlerinde esneklik ihtiyacı artıyor

Küresel güneş ve rüzgar enerjisi üretimindeki hızlı artış, elektrik piyasalarında yeni bir dönemin kapısını aralarken, sektörün en önemli amacı daha fazla yenilenebilir santral kurulumu yanında üretilen elektriğini yönetimi olacak

EDİDER Genel Sekreteri Gökberk Bilgin:

-"Dinamik hat kapasitesi uygulamaları, gelişmiş güç akışı kontrol sistemleri, gerçek zamanlı durum izleme altyapıları ve yapay zeka destekli tahmin modelleri sayesinde mevcut iletim altyapısından daha yüksek kapasite elde edilebiliyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- Fuarlar, ev ve mutfak eşyaları ihracatına ivme kazandıracak

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe federasyonlara alım heyeti, B2B ve URGE organizasyonları düzenleme yetkisi verilmesiyle yurt içindeki fuarlara daha fazla yabancı alıcı çekilmesi ve ihracatın desteklenmesi hedefleniyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı:

"Örneğin biz ZUCHEX Fuarımıza, Aydınlatma Fuarımıza federasyon bünyesinde alım heyeti getirip burada harcanan bedellerin yüzde 75'ini de teşvik olarak alabileceğiz ki bu çok büyük bir şey. Yani ihracata doğrudan etki yapacak, sektörü canlandıracak, KOBİ'lerimizi gidemedikleri ülkelere götürebileceğiz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Türkiye diş implantı ihracatında yeni pazarlara odaklandı

İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz:

"Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, sahip olduğumuz potansiyeli daha da ileri taşıyarak Türkiye'nin diş implantı alanındaki konumunu güçlendirmektir"

"Türkiye'nin yalnızca üretim yapan değil, kalite, teknoloji ve güvenilirlik açısından tercih edilen ülkelerden biri olması için sektör olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

(Enes Ege/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Sudan'da çatışmaların El Ubeyd'e kayması askeri ve insani riskleri artırıyor

Meşad İnsan Hakları Örgütü Başkanı Dr. Ahmed Abdullah:

"Çatışma bölgelerinde hukuk düzeni ile sivilleri koruma mekanizmaları büyük ölçüde zayıfladı. Ağır insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar gelmeye devam ediyor"

SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş:

"Sudan ordusu açısından El Ubeyd'in korunması yalnızca askeri değil, sivil yaşamın devamlılığı ve ülkenin doğu-batı bütünlüğünün korunması bakımından da stratejik önem taşımaktadır"

(Isshak Abdraman Issa-Adam Abu Bashal/Encemine/Abuja)

10- Doğumsal glokomlu bebeğin göz ameliyatını 3 bin hekim canlı izledi

Halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen doğumsal glokomla dünyaya gelen 3 aylık bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi operasyonla tedavi edildi

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Muhsin Eraslan:

"Bebeğimiz çok güzel bir ameliyat geçirdi, sonucumuz çok güzel. Göz içi basıncının düşeceğini umut ediyoruz. Daha fazla görme kaybı yaşamadan hayatını idame ettirecek kadar güzel bir görme oranı olacağına inanıyoruz"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türkiye'de Akdeniz iklimi genişlerken nemli ve soğuk iklimlerin alanı daralıyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş:

"İncelediğimiz tüm gelecek senaryolarında Türkiye'deki en geniş alan, yaklaşık yüzde 40-45 oranla, yazları kurak, sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz iklimleri tarafından kaplanacak. İkinci en geniş alana ise yaklaşık yüzde 30-35 orta enlem ve subtropikal yarı kurak step iklimleri hakim olacak"

"Akdeniz ikliminin yayıldığı alanlarda değişen iklim koşullarıyla orman yangını riskinin de arttığını söylemek mümkün"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

12- "Front Door" ile Türk savunma sanayisinin NATO ile teması kolaylaşacak

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde duyurulan "Front Door" mekanizmasıyla savunma şirketlerinin NATO ile teması kolaylaşırken, yayımlanan yeni rehber Türk firmalarına 5,3 milyar avroluk ortak bütçeden pay almanın yollarını gösteriyor

Türk savunma, bilim ve teknoloji firmalarının NATO ihalelerine katılımını artırmak amacıyla hazırlanan rehber, milyarlarca avroluk tedarik ekosisteminin kapılarını aralayacak stratejik adımları ve idari süreçleri detaylandırıyor

(Ali Atar/Ankara)

13- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 259. randevusunda

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 258 maçta 97 galibiyet, 111 mağlubiyet yaşadı

Avrupa arenasında rakip fileleri 348 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

14- Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin "4-5" transfer istedi

Teknik direktör Diyadin:

"Gördüğümüz ve emin olduğumuz tek şey, 4-5 net oyuncu transferine ihtiyaç olduğu"

"Geçen yıla göre çok daha zorlu bir lig olacağı muhakkak çünkü alttan gelen Amed ve Çorumspor, ekonomik anlamda çok rahat transfer yapabiliyor"

(Murat Asil/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyonluğunu tekrarlamak istiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Daniele Santarelli:

"Bazı aksilikler olsa da çok iyi çalıştık, bence burada olmayı hak ediyoruz"

"Onun (Giovanni Guidetti) bence en büyük avantajı, o oyuncuya karşı daha önce defalarca oynamış ve onu yakından tanıyor olması. Bu konuda kesinlikle bir avantajı var, ama bu tek başına yeterli değil"

Milli voleybolcu Gizem Örge:

"Her zaman bu podyumda, finallerde kupayı evimize götürmek ve savaşmak için mücadele edeceğiz. İnşallah adım adım yine kupayı evimize götürebiliriz"

(Çağlanur Tuncel/Makau) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA