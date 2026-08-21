ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ağustos 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- OGM'den orman köylüsüne 3,3 milyar lira destek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"ORKÖY destekleri aynı zamanda ormanların korunması ve yangınlarla mücadelede toplumun etkinliğinin artırılması amacıyla da kullanılıyor"

"2026 yılı çalışma programı kapsamında 3,3 milyar liralık bütçeyle 11 bin 325 orman köylüsü hanesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin desteklenmesi planlanıyor"

(Zeynep Özturhan/Ankara)

2- Vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesi imkanından yararlanmak için son 10 gün

72 aya kadar taksitlendirilebilecek borçlara ilişkin ilk taksit 30 Eylül'e kadar ödenebilecek

Bu imkana yönelik başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda yapılabiliyor

(Mert Davut/Ankara)

3- Güneşten elektrik üretimi temmuzda rekor kırdı

Türkiye'de güneşten elektrik üretimi temmuzda 5,4 teravatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı temmuzda yüzde 58'e yükselirken, güneşin payı yüzde 15,6 oldu

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

4- Bitkisel üretimde bu yıl beklenen 140 milyon tonluk rekorun lokomotifi tahıl ve meyveler olacak

TÜİK verilerine göre 2025'te 19,6 milyon ton olan meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminin bu yıl yaklaşık 31 milyon tona çıkması bekleniyor

Geçen yıl 34,2 milyon ton olan tahıl üretiminin yüzde 21,7 artışla 41,6 milyon tona yükselmesi öngörülüyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- TEKNOFEST Mavi Vatan, savunma sanayisine genç yetenekler kazandırıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi Muhammet Efe Bağdigen: "Kendi tasarladığımız fikirle ürettiğimiz bir projeyi böyle bir ürüne dönüştürmek aslında bizim için mühendislik alanına geçiş anlamında çok büyük önem taşıyor. Bununla birlikte bir nevi iş ortamını deneyimlemiş oluyoruz"

Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Akça: "Ülkemize faydalı bir iş yapıyor olduğumuzu hissettiğimiz zaman bu beni çok tatmin ediyor. Gerçekten faydalı bir iş yaptığımızı hissediyoruz"

(Kaan Ulu/Kocaeli)

6- ABD'nin kamu borcu çeyrek asırda 7 katına çıktı

ABD'nin Ağustos 2001'de 5,8 trilyon dolar seviyesinde olan kamu borcu, 18 Ağustos 2026 itibarıyla 40 trilyon 47 milyar dolara çıktı

ABD'nin kamu borcunun 30 trilyon dolardan 40 trilyon dolara çıkmasının yaklaşık 4,5 yıl sürmesi borçlanma hızındaki tarihi ivmeyi ortaya koydu

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

7- Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 1500'den fazla gemi küresel biyolojik istilayı tetikleyebilir

Uzun süre hareketsiz kalan gemilerin gövdelerinde biriken deniz canlılarının seferlerin başlamasıyla farklı coğrafyalara taşınacak olması, küresel ölçekte biyolojik istila riskini artırıyor

ABD'deki Maryland Üniversitesinden Profesör Mario Tamburri: "(Deniz canlıları) Üretken büyüme ve üreme döneminde ne kadar uzun süre hareketsiz kalırlarsa, gemilerdeki biyolojik birikim de o kadar kapsamlı ve çeşitli hale geliyor"

(Dilara Karataş/Ankara)

8- İstanbul'un tarihi yapıları arasında saklı kalan binek taşları

Osmanlı döneminde at arabalarına binip inmeyi kolaylaştırmak amacıyla kullanılan binek taşları, kentin tarihi yapıları ve güzergahlarında günümüze ulaşan az sayıdaki örneğiyle dönemin ulaşım kültürünün izlerini taşıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Dr. Kubilay Arpacı: "Binek taşları Osmanlı mimarisinin fonksiyonel yapısının ve detay canlılığının bir yansımasıdır. Osmanlı kent dokusunun dekoratif bir mimari unsurudur"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Dijital çağda Türkçenin doğru kullanılması giderek zorlaşıyor

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulut:

"Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu yazdıkları yazılarda ya da paylaştıkları videolarda sözcükleri yanlış telaffuz ediyor. Yazımlarda da büyük hata ve yanlışlar var. Bu anlamda bakarsak dijital çağda ne yazık ki Türkçeyle ilgili çok olumlu gelişmeler olduğunu söyleyemeyeceğim"

"Şapka işareti hiçbir zaman kaldırılmadı. Böyle bir yaygın yanlış var. Şapka işareti kullanılmak zorundadır. Kullanılmadığı zaman sözcüklerin anlamı değişir"

(Koray Taşdemir-Emirhan Küzküncük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Aleksey Batrakov, Galatasaray tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu

Batrakov'un transferiyle sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 218'e çıktı

(Can Öcal/İstanbul)

11- Teneffüste koşarken keşfedilen Elfinay Kama, atletizmde 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu

Atletizmle ilkokulda tanışan Elfinay Kama, 60 metre koşu, gülle atma ve uzun atlamadan oluşan üçlü branşta iki kez mutlu sona ulaştı

Elfinay'ı spora kazandıran antrenör Asım Taşkın: "Elfinay'ın gelecekte milli takım formasıyla önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda kızımızı göreceğiz"

(Bekir Burak Canbolat/Osmaniye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Milli atıcı Galip Berat Afal 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Galip Berat Afal:

"Hedeflerim her zaman daha iyisi olmak. Erzincan'ın, Türkiye'nin adını, bayrağımızı en üstlerde tutmak. Bunun için 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanıyorum"

"Atıcılık branşının bir sporcuya katacağı en büyük özellik sakinlik ve dinginliktir"

(Emin Ferhat Sevilir/Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA