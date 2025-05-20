ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Binalardaki deprem hasarlarından inşaat ustalarını da sorumlu tutacak düzenlemede sona gelindi

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin:

"İnşaat ustalarının yaptığı hatadan ya da işin sorumluluğundan dolayı ceza almaması sistemin en büyük açığı. Ustaların da ceza almasını sağlayacak düzenlemede son rötuşlar yapılıyor, yönetmeliğin kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz"

"Düzenleme çıktığında mesleki yeterlilik veya ustalık yetki belgesi kaydı olmayan hiçbir usta şantiyelerde görev alamayacak. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Yargıtaydan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı

Ankara'da sıfır kilometre lüks otomobil satın alan bir şirket, kısa süre sonra çeşitli arızalar veren ve bazı arızaları giderilemeyen aracın yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açtı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "gizli ayıp" niteliğindeki arızaların kullanımdan kaynaklanmadığı sonucuna varan ticaret mahkemesinin, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onadı

(Abdullah Sarica/Ankara)

3- İstanbullular geçen yıl trafikte 105 saat kaybetti

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz:

"Trafik kazalarının daha çok işe gidiş ve işe dönüş saatleri dediğimiz sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında ana arter denilen D-100, TEM Otoyolu ve sahil yollarında yaşandığını tespit ettik"

"İstanbul'da motosiklet gibi küçük çaplı kazalar maksimum 20 ila 30 dakika sıkışıklığa sebep oluyor. Ancak 2 araç ve kamyonetlerin dahil olduğu bir kazaysa bu süre 1-1,5 saate ulaşabiliyor. İnsanlar sıkışıklık sebebiyle zaten sabırsız, gitmek istediği 10 kilometrelik bir yere 40 dakikada gittiği zaman katlanamıyor"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD'nin ağırlaşan borç yükü, ekonomik kaygıları derinleştiriyor

Ülkenin 36 trilyon doları aşan ulusal borcu, büyüme, istihdam ve yatırımlar için uzun vadeli risk oluşturuyor

Federal borcun artan faiz ödemeleri, bütçede hızla büyüyen bir yük haline geliyor

(Dilara Zengin/Washington)

5- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Genç çiftçi raf ömrünü 30 güne çıkardığı yenilebilir menekşeleri pazarlıyor

Antalyalı üretici Elif Erüst:

"Bu menekşenin normalde raf ömrü bir haftadır. Ben şeklinde ve renginde bir kayıp olmadan kurutarak bunu 30 güne çıkardım"

(Mustafa Çalkaya-Gülsem Adam/Antalya)

6- Doğuştan bir kolu ve bacağı bulunmayan engelli, azmiyle işinin patronu oldu

Sultanbeyli'de kendi oto yedek parça dükkanını işleten 33 yaşındaki Yusuf İslamoğlu, sadece sol ayağını ve elini kullanabilmesine rağmen yaşama sevinciyle tüm zorluklara göğüs geriyor

Sol ayağıyla ve eliyle yemek yiyip yazı yazan, teknolojik cihazları kullanan İslamoğlu: "Her ne kadar bu durumda dışarıdan 1-0 geride gibi görünsem de ben kendimi hayata karşı 3-1 önde sayıyorum çünkü hem mücadele etmeyi öğrendim hem ayakta durmayı başardım hem de severek ve isteyerek hayatımı paylaştığım biriyle evlendim"

(Cüneyt Sevindik/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini artırıyor

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık:

"Yağışlı periyot, geçtiğimiz yılın neredeyse iki katı. O nedenle toprakta ağırlaşma biraz daha fazla oldu. Toprağın ağırlaşması tek sebep değil ama altta zaten çökmeye hazır bir yapı varsa bunu hızlandırabilen bir etken. O nedenle bölgede obruk sayısında bir artış olması beklenir"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

8- Dörtlü Final'in en başarılı ve tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak çalıştırıcılar arasında kupayı en fazla kazanan ve bu organizasyonda en fazla yer alan başantrenör ünvanı Türk çalıştırıcı Ergin Ataman'a ait

Ergin Ataman kupayı 3 kez kazanırken, 7. kez Dörtlü Final'de yer alacak

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, üst üste 5. kez Dörtlü Final'de boy gösterecek

(Erkan Tiryaki/Abu Dabi) (Grafikli)

9- UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon avroluk final

Finalde kupa için mücadele edecek Tottenham ile Manchester United'ın UEFA'ya verilen kadrolarının değeri 1 milyar 469 milyon avro

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham 776 milyon 100 bin avro, Manchester United ise 693 milyon 250 bin avro piyasa değerine sahip

(Hüseyin Eroğul/İstanbul)

10- Duran toplardan gelen goller Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi

Duran toplardan 11 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, bu alanda takımının en golcü oyuncusu oldu

Gabriel Sara, sarı-kırmızılı ekibin duran toplardan attığı 36 golün 13'ünde topun başına geçen isim oldu

(Can Öcal/İstanbul)

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