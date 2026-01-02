ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- DEVLET KORUMASINDAN AİLE ŞEFKATİNE - İstanbul'da 1150 çift koruyucu ailelikle çocuklara umut oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri Projesi'yle ivme kazanan koruyucu ailelik sistemi, gönüllü ailelerin titizlikle yürütülen süreçler sonunda çocuklara kalıcı aile ortamı sunmasını sağlarken devlet de çocukların tüm eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan:

"İstanbul'da 1150 koruyucu ailemizin yanında 1253 çocuğumuz yaşamını sürdürüyor. Her çocuğumuzun kendi ailesinin yanında kalmasını isteyen bir milletiz ama çocuklarımız koruma altına alınması gerekiyorsa yine bir ailenin yanında yaşamını sürdürmesi için koruyucu ailelik sistemini geliştirmeye çalışıyoruz"

2- Borsa Anadolu'da doğdu, Aizanoi pazarından dünyaya yayıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi sınırlarında yer alan Aizanoi Antik Kenti'nin "dünyanın ilk borsası"na ev sahipliği yaptığı kabul ediliyor

Eski adıyla İMKB, güncel ismiyle Borsa İstanbul, 3 Ocak 1986'da 19 hisse senediyle işlemlere başladı, bugün 600'e yakın şirket ve milyonlarca yatırımcıya ev sahipliği yapıyor

3- Borsada hisse senetleri işlem görmeye başlayalı 40 yıl oldu

Yenilenen ismiyle Borsa İstanbul, 19 hisse senedi ile işleme başlamasının üzerinden geçen 40 yılda yıldız pazarda 241, ana pazarda 270, alt pazarda 51 olmak üzere, diğer pazarlardaki hisselerle toplamda 596 hisse senedinin yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantların işlem gördüğü dev bir pazar oldu

Halka arz başvurusu onaylanan 18 şirket, geçen yıl Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

4- Alüminyum sektörü "AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması"nın risklerine odaklandı

Avrupa Birliği'nin 2 yıllık geçiş sürecinin ardından 1 Ocak itibarıyla devreye aldığı mekanizma, alüminyum sektörünü de kapsıyor

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Başkanı Ali İhsan Yeşilova:

"Türkiye'deki alüminyum üreticileri açısından bu süreç, teklif ve fiyatlandırma süreçlerinde ilave belirsizlik, SKDM maliyetinin önceden öngörülmesi gerekliliği ve ticari esnekliğin azalması gibi kritik sonuçlar doğurabilmektedir"

5- Borsalarda 2025 yılında rekorlar öne çıkarken gümüş ve altın yatırımı servet sahibi yaptırdı

Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler dolar üzerinde dalgalanmalara yol açarken altın, gümüş ve bakır gibi değerli madenlerde uzun süredir görülmeyen yükselişler yaşadı

Yılın başında 100 bin avrosunu gümüşe yatıran yatırımcı, 2025 sonunda 221 bin 400 avroya ulaştı

6- Emtia piyasasında "2025" kıymetli metallerin "altın" yılı oldu

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"2026'da kıymetli metallerden daha zayıf bir performans bekliyorum. Bu ürünlerin iki sene üstü üste aynı performansı göstermesi zor"

"Endüstriyel metaller tarafı göreceli olarak daha güçlü bir performans gösterebilir. Fed Başkanı'nın değişmesiyle faiz indirimlerinin daha da hızlanarak devam etmesi bekleniyor. Böyle bir durumda Çin'de siparişlerin toparlandığını görürüz. Bu da endüstriyel metallere talebi artırır"

7- İGİAD'dan işverenlere "insani geçim ücreti" çağrısı

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça:

"Belirli analizlerle, belirli istatistikler üzerine, beyaz yaka ve mavi yaka gibi farklı demografik yapılardaki işçilerimizin tamamından aldığımız reel rakamlar ve veriler üzerinden yaptığımız çalışma sonucunda 2026 yılında 4 kişilik bir ailenin evine girmesi gereken en düşük rakamı 44 bin 217 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz"

"Enflasyonist dönemden artık normale dönmeye çalıştığımız, hükümetin elinden geleni yaptığı bir dönemde işverenlerimizin de çalışanlarımızın da bizim de mutlaka çorbada tuzumuz olmalı. İşverenlerimiz özellikle paylaşmaktan çekinmemeli"

8- Küresel ısınmayla denizlerdeki balık stoku uluslararası sulara kayabilir

Planet Tracker'ın raporuna göre, düşük emisyonlu iklim senaryosunda dahi sınır aşan balık stokunun yüzde 54'ü 2050'ye kadar münhasır ekonomik bölgeler ile açık denizler arasında yer değiştirecek ve stokların daha büyük bir kısmı uluslararası sulara kayacak

Küresel ortalama sıcaklık artışının 2 derecenin altında kaldığı senaryoda küresel balık biyokütlesinin 2100'e kadar yüzde 7, artışın 4 derecenin üzerine çıktığı senaryoda ise yüzde 21 azalması bekleniyor

9- Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için normalleşme süreci 2026'da da sürecek

İki ülke arasında 2025 yılı, temasların yoğunlaştığı ve normalleşme yönünde pratik gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu

Barış anlaşmasının nihai hale getirilmesi, sınırların hukuki olarak kesinleştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, ilerleyen dönemin öncelikleri arasında bulunuyor

10- Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için müzakerelerin en zor konuları 2026'ya devredildi

Rusya-Ukrayna Savaşı dördüncü yılına yaklaşırken 2025, tarafların sahada yoğun çatışmaları sürdürdüğü, Türkiye ve ABD'nin öncülüğündeki girişimlerle müzakere kanallarının tamamen kopmasının engellendiği bir yıl olarak tamamlandı

2026 için en gerçekçi senaryo, diplomasinin yoğunlaştığı, zaman zaman ateşkes pencerelerinin açıldığı ancak savaşın yaz aylarına kadar en azından belirli tempoda devam edebileceği bir tablo olarak öne çıkıyor

11- ABD-Çin ilişkileri, 2026'da yine uluslararası siyasetin odağında olacak

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkenin geçen yıl boyunca ilşkilerde gerilime sebep olan ticari ve ekonomik anlaşmazlık konularının çözümünü ötelemesi, ekonomik ve teknolojik rekabetin yeni yılda da gündemde olacağı anlamına geliyor

ABD'nin yılın sonunda Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından Çin ordusunun Ada'yı kuşatan kapsamlı askeri tatbikat düzenlemesi, ilişkilerdeki jeopolitik gerilimin varlığını yeniden hatırlattı

12- Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 13 etaplık ralli, yarın başlayıp 17 Ocak'ta sona erecek

Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan (14) pilot ünvanını elinde bulunduruyor

Son yıllarda olduğu gibi iki günlük maraton etabın düzenleneceği rallide 1979'dan bu yana 33 sürücü hayatını kaybetti

