ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- Omicron'un alt varyantı BA.2'nin "ciddi risk" oluşturması beklenmiyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlu Su Mikrobiyolog Prof. Dr. Hakan Oğuztürk:

"BA.2 bulaştırıcılık anlamında Omicron'a göre daha güçlü, yüksek bir dağılıma sahip. Fakat pozitif vakalar irdelendiğinde dünyada BA.2 varyantı dahil virüsün çok da fazla artış göstermediğini görüyoruz"

"Vakaların biraz daha düşeceğini ve kontrollü bir şekilde azalacağını tahmin ediyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Marmara Denizi'ndeki "oksijen azlığı" alarm veriyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel:

"İlk 25-30 metreden sonra bir balığın giremediği bir deniz, dünyada neredeyse yok. Karadeniz, oksijensiz olmasıyla ünlüdür, orada bile bu kritik derinlik 80-100 metredir. Marmara'da 25-35 metreye dayanmış durumda"

"Artık yüzeydeki balıkçılığı ya da çeşitli ekonomik aktiviteyi destekleyecek o su hacmi, oraya sıkışmış durumda. Bu özelliği ile dünyada tek ve bu bile zaten alarm zillerinin çalmasına yetmeli"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Akkuyu NGS'de çalışmalar 2023 hedefi için hız kesmeden devam ediyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 4 yıl geçti

Bu süreçte santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin temeli atıldı, inşaat lisansı alınan dördüncü ünitede ise tam ölçekli inşaat çalışmaları için hazırlıklar başladı

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

4- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Macaristan ziyaretini değerlendirdi:

"Macaristan, çok kısa zamanda fevkalade çok güzel bir sistem kurmuş. Pasaportu ve ilgili belgeleri varsa gelenleri kayıt altına alıyor. Hangi ülkeye gitmek istediğini soruyor ve o ülkeye gerekiyorsa, parası yoksa tren ya da uçak biletlerini alıp gönderiyor"

"Türkiye'deki Suriyelilerle mukayese edildiğinde Ukrayna'dan göç edenler çok daha şanslılar çünkü başta Macaristan olmak üzere Avrupa'nın tüm ülkeleri Ukraynalılara kapılarını açmış hatta kendi ülkelerine gelmeleri için onları teşvik ediyor"

(Mehmet Yılmaz/Budapeşte)

5- Rusya, Batılı ülkelere karşı "enerji silahını" ilk defa kullandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameye göre, doğal gaz satışında ruble ile ödeme yapılmaması durumunda Moskova bunu ihlal olarak değerlendirip gaz akışını kesebilecek

Rusya, daha önce kriz ve savaş dönemlerinde enerjiye ilişkin somut bir karar almamıştı

(Murat Temizer/Ankara)

6- Otizmli dalgıç adayları su altının büyüleyici atmosferinde rehabilite oluyor

Bağcılar Engelli Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü'nde otizmli bireyler başta olmak üzere tüm engelliler, yüzmede belirli bir seviyeye geldikten sonra dalış eğitimi alabiliyor

TSSF Engelli Dalıcı Brövesi sahibi 19 yaşındaki otizmli Barış Gülsaçu'nun annesi Sevda Gülsaçu:

"Konuşması akıcı hale geldi. Yüzmeyi çok iyi geliştirdi. Su altında neler yapması gerektiğini öğrendi. Barış hırçındı, agresif hareketleri oluyordu. Yüzmeye başladıktan sonra dinginleşti"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- STK'lerin yardım eli ramazanda mahzun gönüllere dokunacak

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Deniz Feneri Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, bu ramazanda da mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine el uzatacak

Yardım kuruluşlarının gıda, giysi ve bayram harçlığı desteği, milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürecek

(Halis Akyıldız/İstanbul)

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AA / Güncel