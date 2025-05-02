ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, AA Finans Masası'na konuk oldu:

"Yakın zamanda bazı satın alma ve birleşme projeleriyle birlikte yeni yatırım duyuruları yapıldı. Bunların önümüzdeki dönemlerde fiili yatırıma dönüşeceğini düşündüğümüzde yatırım trendinin pozitif yönde seyrettiğini ve yatırımlarda yeniden bir artış dönemine girildiğini söyleyebiliriz"

"Bu yılın ilk iki ayında yaklaşık 1,9 milyar doları aşan yatırım girişi oldu. Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla çok daha olumlu bir tabloyu ortaya koyuyor. Son açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, son 12 aylık dönemde toplamda 12,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti ve bu da son 3-4 aydır pozitif bir trendin sürdüğünü gösteriyor"

"Yeni bir veri tabanı geliştirdik ve bunu ilk kez kamuoyuyla sizin ekranlarınız aracılığıyla paylaşmış oluyoruz. 2024 yılında Türkiye'de 380'in üzerinde yeni uluslararası doğrudan yatırım projesi duyuruldu. Bu projelerin 270'ten fazlasının, nitelikli uluslararası doğrudan yatırım kriterlerimize uyan alanlar, sektörler ve faaliyetler kapsamında olduğunu tespit ettik"

(Ekip/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- HAVELSAN, TEKNOFEST KKTC ziyaretçilerini teknolojiyle buluşturuyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar:

"Ziyaretçiler, paraşüt simülatör deneyimi yaşayabiliyor. Benzer şekilde atış simülatörünü de deneyimleyebilirler"

"Mühendis Genç programımızın deneyim atölyesinde gençlerimize savunma sanayi ile olan ilgilerini daha fazla açığa çıkarabilecekleri bir ortam sunuyoruz"

(Tolga Yanık/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Astronot Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST KKTC'de AA'ya konuştu:

"TEKNOFEST'in KKTC'de ekeceği tohumlarla burasının teknoloji geliştirilen bir ada haline dönüşme ihtimali var. KKTC, sadece turizm ve doğal güzellikleriyle değil teknoloji geliştirme yetkinlikleriyle de öne çıkacak"

"Umut ediyorum ki bugün uzay çalışmalarımızdan bahsettiğimiz genç arkadaşlarımız, adanın potansiyelini gün yüzüne çıkaracak"

(Zeynep Duyar/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Jandarmanın yeni yardımcısı "robot köpek" envantere girdi

Patlayıcı maddelere müdahale için çeşitli tipte insansız kara araçları ve bomba imha robotlarından yararlanan patlayıcı madde imha timlerinin envanterine "robot köpek" katıldı

Robot, patlayıcı maddelerin tespitinin hızlı ve güvenli şekilde yapılmasına katkı sağlayacak, uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde personelin riskli bölgelere doğrudan müdahale etmesine gerek kalmadan operasyonların emniyetli şekilde yapılmasına imkan verecek

(Göksel Yıldırım/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- "Türkiye'nin huzuru" için 30 bini aşkın bekçi gece nöbetinde

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında "Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, gece boyunca sokak sokak devriye gezerek vatandaşların güvenliğini sağlıyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Şube Müdürü Emel Gül:

"3 aylık dönemde çarşı ve mahalle bekçilerimizce 3 bin 933 şahıs yakalanmış, 86 bin 328 gram uyuşturucu madde ile 48 bin 883 uyuşturucu hap, 348 tabanca, 117 av tüfeği, 2 bin 556 kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 151 kayıp çocuk ailelerine teslim edilmiştir"

(Hüseyin Cem Dağıstanlı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İstanbul'da her gün çocuklara yaklaşık 12 bin doz aşı uygulanıyor

Megakentteki 1084 Aile Sağlığı Merkezi'nde ve diğer 344 sağlık kuruluşunda aşılama hizmeti sunuluyor

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"İstanbul'da yılın ilk 3 ayında 1 milyondan fazla aşıyı çocuklarımıza uygulamış durumdayız"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Depreme hazırlık panik ve korkuyu azaltmada önemli rol oynuyor

Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Uğurlu:

"Deprem anında kalbin hızlı çarpması, tansiyonun yükselmesi, terleme, ateş basması, bazen titreme hissinin gelmesi, dona kalma gibi belirtileri, depremin neden olduğu korku ve kaygı nedeniyle yaşanabilir"

"Hazırlığımızı yaparsak, davranışsal olarak pratiğimize oturmuş kaçış planımız olursa pencereden atlama gibi davranışlarda azalma görmek mümkün"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Singapur'da yarınki seçimlerde 66 yıllık iktidarın devam etmesi öngörülüyor

Oy kullanmanın zorunlu olduğu ülkede 2,75 milyonu aşkın kayıtlı seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor

Seçim, Mayıs 2024'te göreve gelen Başbakan Lawrence Wong'un ilk sınavı olma niteliği taşıyor

(Damla Delialioğlu/Ankara)

9- Batılıların Sentineller gibi izole yerli halklarla temas kurma çabaları sömürgeci fikrin izlerini taşıyor

İnsan hakları örgütü Survival International'dan Callum Russell:

"Sentineller gibi temassız yerli halkların grip ve kızamık gibi hastalıklara karşı neredeyse hiç bağışıklıkları yok ve bu tür hastalıklar nedeniyle yok olabiliyorlar"

"Bu tür olaylar (temas kurma çabaları), sömürgeci görüşleri temsil ediyor ve rızaları olmadan birilerinin topraklarını işgal etme fikri doğrudan sömürgecilikten doğuyor"

(Dilara Karataş-Aynur Şeyma Asan/Ankara)

10- NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou, yeni lig projesi için Türk kulüpleriyle ilgilendiklerini açıkladı:

"Avrupa'daki yeni lig projesi için Türkiye ile bir pazar olarak çok ilgileniyoruz. İstanbul ile şehir olarak çok ilgileniyoruz"

"Galatasaray, Türkiye basketbol liginde şampiyon olsa bile Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasına katılamıyor. Bu futbolda yaşanmıyor. Bunu düzeltmek istiyoruz"

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Gerçekten iyi sorular sordu ve katkıda bulunacak iyi noktalara değindi"

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

11- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, İstanbul'da yaşanacak

Turnuvada VakıfBank'ın yanı sıra İtalya temsilcileri Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci şampiyonluk mücadelesi verecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonunda ilk maçlar yarın, final ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Mayıs Pazar günü oynanacak

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak

Organizasyonda A. Carraro Imoco Conegliano 2 defa şampiyonluk yaşadı

(Emre Doğan/İstanbul) (Grafikli)

12- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi başkanların karnesi

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki başkanlık döneminde Fenerbahçe derbisini ilk kez yaşayacak

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, dönemindeki 13 Beşiktaş derbisinde 3 galibiyet, 6 berberlik ve 4 yenilgi gördü

Adalı, yöneticilik yaptığı iki farklı dönemde ise sarı-lacivertli rakibine karşı 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı

(Metin Arslancan/İstanbul)

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