ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'deki fiber internet abone sayısı 8,3 milyona ulaştı

Türkiye'de, yılın ilk çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısı, 95 milyon 966 bin 203 oldu

Aynı dönemde fiber internet abone sayısı ise yüzde 19,1 artışla 8,3 milyonu aştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Şırnak'ta hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılan yerli sondaj kulelerine bu yıl iki yenisi eklendi

(Gülşen Çağatay/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Altının onsu Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentilerinin desteğiyle rekor kırdı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara:

"Altın fiyatları tıpkı gümüş gibi, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerin ardından yükseldi"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"ABD mahkemesinin Trump'ın tarifelerini engellemesi doğal olarak risk primini artıran unsurdu. Bu belirsizlik de altın fiyatlarını veya kıymeti metalleri destekledi diyebiliriz"

(Ali Canberk Özbuğutu/Mahmut Çil/İstanbul)

4- Kruvaziyer turist sayısının yıl sonunda 2 milyonu aşarak rekor kırması bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Türkiye'de yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerinde kruvaziyer turistini ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Böylelikle kruvaziyer turizminde rekor yıl olan ve 2,2 milyonu aşkın kruvaziyer turisti ağırladığımız 2013 yılı rakamlarını yakalayacağımızı veya üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Çeltikte damla sulamayla sudan tasarruf, verimde artış sağlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çamoğlu:

"Geleneksel çeltik yetiştiriciliğinde dekara 5 bin metreküp su kullanılıyor. Oysa bizim ihtiyacımız 1000 metreküp dolayısıyla 5 bin yerine 1000 metreküp su kullanarak 4 bin metreküp tasarruf sağlanabilir"

Çiftçi Rıdvan Uysal:

"Eski sistem sulamalarla dekarda 600 kilogram alıyorduk, şimdi en az 750-800 hatta 900 kilogram alabiliyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

6- İstanbul'da devlet korumasındaki "Filenin Sultanları"ndan örnek başarı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler Birim Sorumlusu Bülent Aksu:

"İstanbul'un her yerinden 7 farklı kuruluşumuzdan 20 kız çocuğumuz takıma seçildi. Antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası'na hazırlandılar. Bunların 12'si şampiyonaya gitmeye ve takımda olmaya hak kazandı"

Antrenör Halim Özan:

"İstanbul'un voleybolcu kızları çok iyi performans gösterdi. Kızlarımız Türkiye şampiyonu oldu, geçen yıl yarım bıraktığımız işi tamamladık"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden CERN'de tarihi başarı

Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN'in düzenlediği yarışmada nükleer atıkların etkilerini azaltmaya yönelik projeleriyle seçilen 5 takımdan biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye'de bir ilki başarmanın ve bilim dünyasının kalbinde yer alma fırsatını elde etmenin heyecanını yaşıyor

Takım koordinatörü kimya öğretmeni Osman Türcan:

"Öğrencilerimiz bu çalışmalara bir yıl önce başlamadı, çalışmalar yıllardır devam ediyordu. Yoruldular, fedakarlık yaptılar ama yılmadılar, sonunda başardılar. Onların mutluluğunu bizler de çocuklarımızın mutluluğu gibi yaşıyoruz"

(Rüveyda Mina Meral/Fatma Nur Keleş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Filipinler'de Morolu Müslümanlar, özerklik sonrası ilk demokratik seçimde başarı hedefliyor

Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi ve İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç:

"13 Ekim'deki seçim çok önemli. Eğer 13 Ekim'de dışarıdan müdahaleler minimalize edilir, irade tam sandığa da yansırsa kim kazanırsa o idare edecek"

"2028'de bizim komisyonumuz 'süreçte iki taraf da yapması gerekenleri yaptı, anlaştı ve süreç bitti' derse, dolayısıyla çıkış anlaşmasını imzalayacağız"

(Ahmet Furkan Mercan/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

9- Solunum sıkıntısı yaşayan buzağıya "bebek" bakımı

Adıyaman'da doğuştan solunum sıkıntısı yaşayan buzağı, biberonla beslenip 10 günlük buhar tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

Veteriner hekim Zeki Selçuk:

"Nebülizatör cihazını bebeklerde olduğu gibi hayvanlarda da kullanıyoruz. Özellikle solunum problemi yaşayan buzağılarda ilacın akciğerlere doğrudan nüfuz etmesini sağlayarak sonuç alabiliyoruz"

(Orhan Pehlül/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin Portekiz'in Benfica ekibinden kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı futbolcu oldu

Benfica formasıyla son maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1-0 biten maçta attığı golle, sarı-lacivertli ekibi Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktı

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 113. transferine rekor bonservisle imza attı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

11- Onuachu, Trabzonspor'da gollerine devam ediyor

2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 17 kez ağları sarsan Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavililerde ilk 4 haftada 2 kez rakip fileleri havalandırarak en fazla skor katkısı yapan isim oldu

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

12- Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır

Milli boksörlerden Emrah Yaşar:

"Şampiyonadaki hedefimiz tabii ki altın madalya kazanmak"

Mehmet Han Çınar:

"Hedefimiz, Türk bayrağını göndere çekmek ve en yukarıya taşımak"

Milli takım antrenörlerinden Selim Vinçoğlu:

"Her kamp bir öncekinden daha üst seviyede geçti. Bu kampımız da oldukça verimli geçti"

(Salih Ulaş Şahan/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

