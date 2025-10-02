ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için 9 ayda 189 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, bu yılın 9 ayında gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere, farklı sektörlerle ilgili 20 bin 372 dosyayı inceledi

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı "Milli Teknoloji Kulüpler Birliği" çatısı altında buluşacak

Özellikle üniversite öğrencilerini teşvik etmeyi amaçlayan platformla, teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanlarında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin gelişimi desteklenecek

TÜBİTAK'ın çağrısıyla bu alanlardaki öğrenci kulüpleri arasında sürdürülebilir bir işbirliği ağı oluşturmayı sağlayacak program kapsamında projenin içeriğine göre 150 bin liraya kadar destek verilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G teknolojisine geçen ülkeler 2G ve 3G için farklı kapatma planları yürütüyor

Dünya genelinde birçok ülke 5G'ye geçiş sürecinde 2G ve 3G'de farklı ve aşamalı kapatma seçenekleri işletiyor

Türkiye'de ise 5G hizmetinin 1 Nisan 2026 itibarıyla sunulmaya başlanması beklenirken, operatörlerin 2G, 3G ve 4,5G için 30 Nisan 2029 tarihine kadar imtiyazı bulunuyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Merkez Bankası 94 yaşında

Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından 3 Ekim 1931'de faaliyetlerine başlayan TCMB, nitelikli insan kaynağı, köklü kurum kültürü ve güçlü teknik kapasitesiyle fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi için çalışmalarına devam ediyor

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- MEB'in Öğretmen Bilgi Servisi'nden 350 bin öğretmen faydalandı

Turkcell işbirliğiyle hayata geçirilen serviste, Bakanlığın stratejik hedefleri ve planları hakkında bilgilendirmeler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dokümanları ile duyurular bulunuyor

Geri bildirimlerin de toplandığı servisle BİP üzerinden öğretmenler ve Bakanlık personeli güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabiliyor

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

6- Rekabet Kurumundan süt sektöründe faaliyet gösteren sanayicilere uyarı

Kurum, süt aldığı üreticileri bu süt karşılığı kendisinden yem almaya zorlayan sanayicilere yönelik aldığı tedbir kararının sonuçlarını izlemeye aldı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: "Soruşturma süreci halen devam ediyor. Aldığımız kararlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz, sürecin sonunda üreticilerimizi yem kıskacına sokanları ağır para cezalarının beklediğini hatırlatmak isterim"

(Mert Davut/Ankara)

7- Küresel Sumud Filosu'nun Gazze yolculuğu, Bosna Hersek'teki savaşta açılan "Umut Tüneli"ni anımsattı

Bosna Hersekli akademisyen Admir Mulaosmanovic:

"Gazze halkına insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu, Sırp güçleri tarafından kuşatma altına tutulan Saraybosna'nın yaşadığı günleri anımsatıyor"

(Lejla Biogradlija Aksan/Ankara)

8- Fransız siyaset bilimci Burgat'tan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlere övgü:

"Söyleyebileceğim şey, sözlerin ötesine giderek eyleme geçen bu insanları övmek"

"Bu eylem, sembolik olsa dahi durumun ve geleceğin iyi tarafına bakmak istiyorsak İsrail'in imajının, şu anda çok kötüleşmiş olduğu gerçeğidir. Her geçen gün daha da kötüleşiyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Liseli müzik grubu Küresel Sumud Filosu'na şarkılarıyla selam yolladı

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan müzik grubu, "İnsanlığa Davet" adlı şarkıya klip çekerek Gazze'deki soykırıma karşı duyarlılık çağrısı yaptı

"Grup Tebeşir" vokalisti ve Arapça öğretmeni Hasan Gültekin: "Sumud Filosu, Gazze'ye varmadan önce onlara hediye etmek için bu eseri yazdık. İnşallah kendilerine ulaşır, Sumud'a selam olsun"

Öğrencilerden Yusuf Ziya Özoğul: "'Kafirlere ve zalim düzene karşı yeise kapılmayın, endişelenmeyin, üzülmeyin. Şayet siz gerçekten hakkıyla iman ediyorsanız, zaten siz kazanacaksınız, galip geleceksiniz.' Gazze'ye mesajımız budur"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türk akademisyen kuaförlerdeki atık saçlardan enjekte edilebilir doku yapıştırıcı malzeme üretti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rumeysa Tutar:

"Amacımız, cerrahi müdahale gerektiren yaralanmalarda bu ürünü kullanabilmek. Ürünün en büyük özelliği enjekte edilebilir olması, herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan dokuyla entegre olduğunda kendi kendine katılaşma reaksiyonuna girerek jelleşmesi ve katılaşması"

"İnsan saçından elde ettiğimiz bir ürün olduğu için içeriğinin immünolojik etkileri çok az. Yaptığımız ürün aslında hidrojen bir yapı ve hidrojenlerin su tutma kapasiteleri çok yüksektir. Hidrojen yapıda olduğu için kanı bir sünger gibi içine emiyor"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir belli oldu

Deutsche Bank'ın araştırmasına göre, dünyada aylık ortalama konut kirasının en yüksek olduğu şehirlerin başında 4 bin 143 dolarla New York gelirken, bu şehri 3 bin 394 dolarla Boston, 3 bin 332 dolarla San Francisco izliyor

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe:

"Küreselleşme ve iş gücünün şehir merkezine göçü, artan turist yoğunluğu, arzın daralması ile imar ve arazi sınırlılığı kiraları ve satış fiyatlarını yukarı çekiyor"

(Emirhan Yılmaz/Uğur Aslanhan)

12- "FINEXT" programı Türkiye'yi bölgesel fintek merkezi olmanın ötesine geçirmeyi hedefliyor

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin:

"FINEXT programı sayesinde girişimler iş modellerini geliştiriyor, ürünlerini olgunlaştırıyor ve yatırım süreçlerine hazırlanıyor. Böylece projeler kısa sürede somut hale geliyor, ölçeklenebilir oluyor ve uluslararası pazarlarda kendine yer bulabiliyor"

"Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Türk cumhuriyetlerinde yürüttüğümüz tanıtımlarla girişimlerimizi uluslararası yatırımcılarla buluşturuyoruz. Böylece Türkiye, bölgesel bir fintek merkezi olmanın ötesine geçerek küresel arenada da adını duyuruyor"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

13- Yumuşak robot bitkilere "hemşirelik" yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mert İlman:

"Biz biyomühendislik yapabilen bir robot tasarladık, aslında bunu, bitkiye bakım yapması açısından, hemşirelik gibi düşünebilirsiniz. Burada yaprak yoluyla bitkiye örnek bir gen ve nano boyutta jellerden oluşan bir sensör enjekte ettik, bu şekilde su verisini takip ediyoruz, ayrıca bitkinin genetik dönüşüme uğrayıp uğramadığını kontrol ediyoruz"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

14- Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle Kıstıfan Adası karayla birleşti ve adacık sayısı arttı

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı: "Bir sürü adacık oluştu. Tahminen şu anda irili ufaklı ada sayısı 50'ye yaklaştı. Göl çekiliyor"

Suların çekilmesiyle karaya bağlanan Kıstıfan Adası yakınlarındaki Gölkaşı Mahallesi'nin muhtarı Ali Navruz: "Teknelerle geçtiğimiz ada artık karaya bağlandı. İklim şartlarından dolayı su kaybı yaşanıyor. Önceden hayvanlarımızı adaya suda yüzen duba ve salla çıkarıyorduk. Şimdi araçlarımızla çıkabiliyoruz"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Derbide 20 futbolcu ilk kez Galatasaray-Beşiktaş maçı heyecanı yaşayacak

Sarı-kırmızılı ve siyah-beyazlı takımdaki 20 futbolcu, teknik direktörlerinin görev vermesi durumunda ilk kez Galataray-Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşayacak

Beşiktaş'ta 13, Galatasaray'da ise 7 futbolcu, ligde takımlarının formalarıyla ilk kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde siyah-beyazlılarda Necip Uysal 17, sarı-kırmızılılarda da Barış Alper Yılmaz 7 defa forma giydi

(Metin Arslancan/İstanbul)

16- Galatasaray evinde rahat, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş dış sahadaki 3 maçında 2 yenilgi ve 1 galibiyet yaşadı

Sarı-kırmızılı ekip evinde oynadığı maçlarda 3 gol ortalaması yakalarken, siyah-beyazlılar sadece 1 deplasman maçında gol atabildi

(Hüseyin Eroğul/İstanbul)

17- Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş'ın kalecileri Uğurcan Çakır ve Mert Günok'un performansları derbinin sonucunda belirleyici olacak

Sezona 7'de 7 yaparak giren sarı-kırmızılı ekip sadece 2 gol yerken, bir maçı eksik siyah-beyazlılar rakiplerinin 8 golüne engel olamadı

Galatasaray'da bu sezon 4 lig maçında Günay Güvenç, 3 lig müsabakasında ise Uğurcan Çakır kaleyi korurken iki file bekçisi de birer gol yedi

Sezonun ilk 4 haftasında Trabzonspor'da görev yapan Uğurcan, kalesinde sadece 1 gol gördü

Beşiktaş'ın 6 lig maçının tamamında görev yapan Mert Günok, sadece 1 kez kalesini gole kapatabildi

(Emrah Oktay/İstanbul)

***

