ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Depreme dayanıklı şehirler için son 23 yılda 6 trilyon lira yatırım yapıldı

Marmara Depremi'nin ardından Türkiye, riskli alanları dönüştürerek depreme dayanıklı şehirler yaratmak için son 23 yılda 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin liralık yatırım yaptı

Türkiye genelinde konut stokunun yenilenmesi kapsamında TOKİ tarafından geliştirilen projelerde İstanbul'a ağırlık verildi ve bu kapsamda 2012'den bu yana İstanbul'da 923 bin bölümün dönüşümü tamamlandı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

2- AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 1999'dan bugüne afet yönetimindeki dönüşümü anlattı:

"1999'dan bugüne arama kurtarma kapasitemiz ziyadesiyle gelişmiş durumda. Şu anda kadrolu 10 bin personelimiz içerisinde 3 bin 600 kadrolu arama kurtarma personelimiz bulunuyor ve yakın bir gelecekte bu sayı 5 bin 600'e çıkacak"

"Ekiplerimiz ortalama 100 kalem arama kurtarma malzemesi ekipmanı kullanıyor ve bunun 53 kalemi ithal ürünlerden oluşuyordu. AFAD'da başlatılan çalışmalar neticesinde 32 kalem ürünün yerlileştirilmesi ve millileştirilmesini sağladık"

(Cem Dağıstanlı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Uzmanlardan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde "afet bilinci" vurgusu

BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel:

"Bireysel olarak acil durum planı yapılmalı, yaşanılan binanın risk durumu öğrenilmeli, toplumsal olarak ise riskli binaların tespiti ve güçlendirilmesine destek olunmalı, afet tatbikatlarına katılım sağlanıp bilinçlendirme çalışmalarına aktif katkı sunulmalı"

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz:

"Ailede afet eğitiminin, bir afet planının yapılması, eşyanın depremden hasar görmeyecek şekilde duvarlara sabitlenmesi, yatakların patlama olasılığı olan camların önünden uzağa konulması, sobaların devrilmeyecek biçimde kurulması gibi önlemler alınabilir. Bunları yapar ve idareden de onların yapacağı işleri talep edersek umuyorum ki gelecekte afet dirençli bir toplum haline geliriz"

(Koray Taşdemir-Rüveyda Mina Meral/İstanbul)

4- Tarım sayım seferberliğine çiftçilerin ilgisi yoğun

Tarım sayımının başladığı temmuz ayından bu yana 450 binin üzerinde çiftçinin bilgisi alındı

Sayım kapsamında 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapıldı ve anket dolduruldu

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Gemi ve insansız deniz araçları İHA'larla havadan görecek

Dikey iniş-kalkış özelliğine sahip sabit kanatlı İHA'lar BAHA, BOZBEY ve BULUT, insanlı ve insansız deniz platformlarına entegre edildi

İHA'lar, bu platformlardan kalkış yaparak deniz üzerindeki keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevlerini gerçekleştirebilecek

HAVELSAN, sabit kanatlı İHA sistemlerinin gemiden dikey iniş-kalkışına yönelik ilk sözleşmeyi, Malezya'ya ihraç edilen gemi için DESAN Tersanesi ile imzaladı

???????(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında günde 107 gemi geçti

Yılın ilk 6 ayında Boğaz'dan geçiş yapan 19 bin 381 gemiden 11 bin 746'sının kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi

Bu dönemde "Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan bir günde ortalama 107 geminin geçtiği hesaplandı

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

7- Kintsugiden ilham alan terapi yöntemiyle engelli annelerinin yaraları onarılıyor

Sultanbeyli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerin bakımında rol alan annelerin yaşadıkları duygusal zorlukların sanatsal ve psikolojik yaklaşımla iyileştirilmesi amacıyla Japon kültüründe kırılan objelerin onarıldığı "kintsugi" sanatından ilham alınarak geliştirilen terapi uygulanıyor

Terapiye katılan annelerden Zemzem Duman:

"Kendimi nasıl sakinleştirmem gerektiğini, nasıl iyileştireceğimi öğrendim. Özel gereksinimli anneler olarak bazı duygularımızı çevremize anlatamıyoruz ama burada farklı şekilde duygularımızı ifade etme yeteneği kazanıyoruz"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kaplumbağanın kırık kabuğu, ahşap ustasının dokunuşuyla onarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırık kabuğu ahşap oyma ustası Kadir Güven'in müdahalesiyle onarılan kaplumbağa, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya salınacak

Doğa Dostu Derneği gönüllüsü Pınar Urav:

"Bu kaplumbağaya şu anda yardımcı oluyoruz ama bir an önce işlemlerini tamamlayıp onu doğaya salmak istiyoruz"

(Ali Rıza Akkır/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Uluslararası doğrudan yatırım alan ilk 10 sektör 2024'te 1 trilyon dolarlık yatırım çekti

Dünya genelinde en çok uluslararası doğrudan yatırım yapılan 3 sektör sırasıyla yenilenebilir enerji, iletişim ve yarı iletkenler oldu

Asya-Pasifik bölgesi, geçen yıl 393 milyar dolarla en fazla uluslararası yatırım alan bölge olarak öne çıktı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

10- Trabzonspor ile Kasımpaşa 33. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan 32 maçın 14'ünden Trabzonspor, 8'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı

Kasımpaşa, son 3 sezonda oynanan 6 karşılaşmanın sadece 1'inde Trabzonspor'a mağlup oldu

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

11- Paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, yine "zirve" istiyor

Milli okçu Öznur Cüre Girdi:

"Biz, Los Angeles için Paris 2024 bittiği andan itibaren çalışmaya başladık. Sistemimiz çok güzel, çok sağlıklı ve disiplinli ilerliyoruz. Bu yüzden de Los Angeles'tan sadece birkaç tane değil birçok altın madalya ve rekorla geri döneceğimizi düşünüyoruz"

(Erkut Kargın/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.