Marmara Depremi'nin 27. Yılında Deprem Bilinci ve Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- 17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nin ardından yıkımın yaşandığı kentlerde TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından deprem yönetmeliğine uygun yeni konutlar inşa edildi, başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi

Yatay mimarinin kararlılıkla uygulandığı Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerince kentsel dönüşüm çalışmaları hayata geçirildi

(Kadir Yıldız-Emre Ayvaz/Kocaeli/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'deki konutların neredeyse yarısının zorunlu deprem sigortası bulunmuyor

Türkiye genelinde konutların yüzde 58'i zorunlu deprem sigortası kapsamında bulunurken sigortalı konut sayısı 11,7 milyon olarak kaydedildi

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan:

"Yüzde 100 sigortalılık oranı hedefimiz. Yüzde 58 bizim için yeterli bir seviye değil"

"Şu andaki kapasitemiz, olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak seviyededir. Sigortalılarımız bu konuda müsterih olsun"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

3- Marmara Depremi'nin ardından yolları kesişen depremzede çift şimdi hayat kurtarıyor

Kocaeli'de enkaz altında kalan Bülent Şentürk:

"Depremde beni kurtaran insanlar ve ekip vardı. Bana el uzatan ekipten taraf olmak istedim. İnsanlara yardım ederim, el uzatırım diye düşündüm ve ekibe katıldım. Birçok kişiye de yeri geldiği zaman elimizi uzattık. Çok güzel bir duygu"

Ailesiyle depreme yakalandığı evi büyük hasar gören Elif Şentürk:

"Eşimle beraber çalışmanın çok büyük avantajı var çünkü birbirimizi çok iyi anlıyoruz. İkimizin zaten oraya geliş amacı belli. İnsanların hayatlarına dokunabilirsek bizim için en büyük mutluluk bu"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kamuda istihdam yılın ikinci çeyreğinde 5,4 milyonu aştı

Kamuda çalışan personelin 3 milyon 582 bin 25'inin kadrolu, 419 bin 801'inin sözleşmeli, 1 milyon 267 bin 501'inin sürekli işçi, 50 bin 418'inin geçici işçi, 97 bin 381'inin diğer kategorilerde olduğu görüldü

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Türkiye'nin Suriye'ye açılan gümrük kapılarında modernizasyon çalışmaları ve kapasite artışı sürüyor

Modernizasyon çalışmaları kapsamında bu yılın 7 ayında Yayladağı Gümrük Kapısı'nda saha ve peron sayısını artıracak inşaat faaliyetlerinin yüzde 33'ü tamamlandı

Karkamış Gümrük Kapısı'nda kalıcı hizmet binaları inşa etmek için çalışmalara başlanırken mevcuttaki 15 dönümlük saha 90 dönüme çıkarılacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Emtia piyasalarında WASDE raporu ve arz riskleri fiyatlamalara yön verdi

Buğday fiyatları, Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk limanına düzenlediği saldırının ardından önemli tahıl terminallerinde faaliyetlerin durmasıyla yükseldi

ABD'de doğal gaz stokları artarken ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ve ülkenin önemli sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat terminallerinden biri olan Freeport LNG tesisindeki bakım çalışmaları da LNG ihracatına yönelik doğal gaz talebini azalttı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin yüzde 34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir

Dünya genelinde bu yıl 459 gigavatsaat yeni batarya kapasitesinin devreye alınması bekleniyor

Küresel batarya kapasitesindeki hızlı artış ve maliyetlerdeki yüzde 95'lik düşüş, gündüz güneşten üretilen elektriğin akşam ve gece saatlerinde kullanımını yaygınlaştırıyor

(Gökçe Topbaş/Ankara)

8- Türk Kızılayın kampında gençler sürdürülebilir yaşam için "iklim elçisi" oldu

Heybeliada Gençlik Kampı'nda bir araya gelen lise öğrencileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda eğitim aldı, tarımdan spora, dramadan müziğe çeşitli etkinliklerle gönüllülük ve dayanışma bilinci kazandı

Türk Kızılay Heybeliada Gençlik Kampı Müdürü Ahmet Ergin:

"Beklentimiz, değişimin öncelikle evde başlamasıdır. Evdeki en küçük atığın dahi ayrıştırılması, bu kampın sunduğu en önemli göstergelerden biridir. Çocuğun okul ortamına girdiğinde arkadaşlarına ve akranlarına bu şekilde örnek olması, geri dönüşüm ve atık yönetimi süreçlerinde aktif rol oynaması, bizim için en belirgin kazanımdır"

(Ümit Türk-Büşra Toluç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli atıcı Ege Keten, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve katıldığı trap yarışlarında 4'ü uluslararası olmak üzere topladığı 30 madalya ile dikkati çeken 21 yaşındaki Ege Keten:

"Takım olarak çok yoğun çalışıyoruz. Amacımız, ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek dalgalandırmak"

(Serkan Güner-Ali Güneş/Kırşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA