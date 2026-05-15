6 Nisan 1920 Haberleri: Ticaret, Yapay Zeka, Bayram ve Daha Fazlası

6 Nisan 1920

1- Türkiye, KazanForum'da ticaret diplomasisini güçlendiriyor

Küresel ticarette yeniden şekillenen tedarik ve lojistik ağlarında Türkiye ile Rusya'nın coğrafi avantajı öne çıkıyor

Türk yatırımcıların Tataristan'a duyduğu güven ticaret ve yatırımları güçlendiriyor

(Hümeyra Ayaz/Kazan)

2- e-Ticaret işletmeleri yapay zekayı en çok ürün tanıtımına yönelik içerik üretiminde kullanıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'na göre, bu alandaki işletmelerin yüzde 75'i çeşitli düzeylerde yapay zekadan faydalanıyor

İşletmelerin yüzde 48,4'ü yapay zeka tabanlı ürün, yazılım veya hizmet satın almayı tercih ederken yüzde 20,4'ü çalışanlarına temel yapay zeka eğitimi verdi

(Mert Davut/Ankara)

3- Çifte bayram otobüs biletlerine talebi artırdı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, otobüs biletlerine talep arttı. Söz konusu talebi karşılamak amacıyla 15 Mayıs itibarıyla 12 bin ek otobüs biletini satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece, tatil süresince ek seferlerle birlikte, 7 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz"

"Tatil süresinin uzun olması, havaların ısınması dolayısıyla bu bayram, Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Sumud Kara Konvoyu'na katılan Türk aktivist Davut??????? Daşkıran, Gazze'ye 5 ya da 6 günde varacaklarını söyledi:

"Sayımız fazla olduğu için, coğrafyanın sıcak olmasından ve şartlardan dolayı aslında durmadan 2 günde alacağımız yolu 5 ya da 6 günde almayı planlıyoruz çünkü duracağız, belli bölgelerde kamp yapacağız. Hepimiz kampa hazırlıklı bir şekilde yola çıktık"

"Kamuoyunun hiçbir zaman zulme sessiz kalmaması, toplumun zulme sessiz kalmaması adına bu çalışmaların desteklenmesini çok önemli buluyoruz yani tek başına bizim sahada olmamız değil kamuoyunun da buna destek olması gerekiyor ki misyon tamamlasın"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

5- Filistin asıllı avukat Khaled Al-Shouli, Filistinli esirlerin maruz kaldığı "insanlık dışı" muameleye dikkati çekti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesine Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı bu insanlık dışı uygulamalar ve muameleler, özellikle cinsel istismar ve tecavüz suçlarıyla ilgili birçok şikayet sunduk"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

6- Asya Kalkınma Bankasından Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi'ne finansman desteği hazırlığı

Banka, projeye yönelik sağlamayı planladığı 1,5 milyar dolarlık finansmanın ilk 750 milyon dolarını haziranda yönetim kurulunda değerlendirecek

AKB Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez:

"AKB, bu projenin ortak finansörlerinden biri. Biz, baş finansör Dünya Bankasının prosedürlerini kullanarak, hazırlık ve denetim süreçlerini kolaylaştırarak hükümet ve ortaklarla birlikte çalışıyoruz"

(Mertkan Oruç/Semerkant)

7- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji altyapısına olumsuz etkisi arz güvenliği endişelerini derinleştiriyor

İki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinin enerji altyapılarını hedef alması sonucu Rusya'nın petrol ürünleri ihracatı ve rafineri üretimi baskı altında kalırken küresel petrol piyasasında lojistik riskler büyüyor

Rus enerji altyapısına yönelik saldırılardaki artış, Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz nedeniyle küresel petrol ve petrol ürünleri piyasalarında arz güvenliği endişelerinin arttığı dönemde yaşanıyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

8- Orta Doğu'daki savaş pamuk fiyatlarını yükseltirken "geri dönüştürülmüş ipliğe" talep arttı

Geri dönüştürülmüş iplik sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Serbülent Karabulut:

"Son iki ayda yurt dışı alıcılarımızdan rejenere ipliğe daha fazla talep gelmeye başladı. İş hacmimiz yüzde 30 oranında arttı. Taleplerde savaş etkisini çok net görüyoruz"

"İleride Avrupa'nın tekstil dönüşümünün büyük kısmını Türkiye'de yapabiliriz"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Her 6 bebekten birinde besin alerjisinin bir türü görülüyor

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Deniz Özçeker:

"Besin alerjisi, son 20 yılda çok ciddi bir artış gösterdi ve günümüzde neredeyse 6 bebekten birinde besin alerjisinin bir türünü görüyoruz"

"En sık görülen besin alerjileri ilk 3 yaşta inek sütü ve yumurta alerjileridir. Biz, en sık bu 2 proteine karşı alerjileri görüyoruz ancak bunlar, 5 yaşına kadar büyük oranda düzeliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- KORKUNUN ANATOMİSİ - Güvenli koltuklarda kontrollü korku deneyimi, beyinde ödül mekanizmasını tetikliyor

İnsan beyni, gerçek tehlike olmadan risk hissini deneyimleyerek korkuyu haz ve rahatlamaya dönüştüren bir denge mekanizmasıyla çalışıyor

Bu süreç, "güvenli bölgede risk" arayışıyla korku içeriklerini cazip hale getiriyor

Arizona State Üniversitesinden psikolog ve yazar Coltan Scrivner:

"(Güvenli ortamda korku deneyimi) Bunlar, kaygı duyguları için bir boşalma alanı olarak işlev görebilir ve korku ile kaygı gibi zor duyguları nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmenize yardımcı olabilir"

(Dilara Karataş/Ankara) (Görüntülü)

11- Okçulukta gözler Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'na çevrildi

Avrupa'nın en iyi okçuları, 18-24 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 2026 Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu:

"Sporcularımızın, burada da çok önemli başarılara ulaşacağını bugünden görüyoruz çünkü takımlarımız gerçekten çok formda. Bu formun neticesi olarak yine şampiyonluklar gelecek diye ümit ediyoruz"

"Mete, artık kendisiyle yarışan bir sporcu. Mete'nin formunun yükseldiğini gözlemlemek gerçekten çok gurur verici, çok ümit verici"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Hearts tarihindeki tek Türk futbolcu Alim Öztürk, İskoç ekibinin başarısını değerlendirdi:

"Hearts taraftarı inanılmaz, orada çok güzel zaman geçirdim. Şampiyon oldum"

"Hearts, sezon boyunca bütün büyük maçlarda iyi performans gösterdi. Eğer Hearts başarabilirse Edinburgh'da 2-3 gün boyunca bunun keyfini çıkarırlar"

(Yunus Kaymaz/Edinburgh) (Görüntülü)

***

