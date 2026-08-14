Anadolu'da Vergi Artışı ve Güncel Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Gelir vergisinde Anadolu'nun payında dikkati çeken artış

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki diğer Anadolu illerinde beyanname veren mükellef sayısı 2025'te yüzde 10,7 artarak 3 milyon 128 bin 293 oldu

Söz konusu illerin toplam matrahı yıllık yüzde 81, vergi tahakkuku yüzde 84 arttı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Yeni sektörler en çok vergi veren kurumlar listesine iz bırakmaya başladı

Bu kapsamda geleneksel sektörler yanında savunma sanayisi, oyun geliştirme ve tasarruf finansman gibi yenilikçi alanlardaki şirketler de yaşadıkları büyümeyi listeye taşıdı

Savunma sanayisi şirketi Arca, kurumlar vergisi listesinde ilk defa bilgileri paylaşılan şirketler arasında yer alırken, tasarruf finansman şirketleri Emin Evim, Fuzul Tasarruf ve Katılımevim, 2025'in en çok vergi veren kurumları arasına girdi

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Enerji alanında faaliyet gösteren 4 şirket kurumlar vergisinde ilk 100'e girdi

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2025 vergilendirme döneminde ilk 100 mükellef arasında yer alan ve adı açıklanan enerji şirketleri içinde TEİAŞ 4 milyar 331 milyon lirayla ilk sıranın sahibi oldu

TEİAŞ, Tüpraş ve İçdaş Elektrik, 2023-2025 döneminde üst üste 3 yıl ilk 100 mükellef arasında yer aldı

(Gökçe Topbaş/Ankara)

4- Ormanların korunmasına ve yönetimine 6 ayda yaklaşık 16,5 milyar lira harcandı

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için yaklaşık 10,5 milyar lira, geliştirilmesi ve genişletilmesi için yaklaşık 4,8 milyar lira, işletilmesi için de 1,2 milyar lira harcama gerçekleştirdi

Uygulanan diğer programlar da dahil edildiğinde yılın ilk 6 ayında 24,3 milyar lira harcandı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- KENTSEL DÖNÜŞÜM - Kentsel dönüşümde süreci uzatan sorunlara karşı uzmanlardan çözüm önerileri

????- Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel:

"İmar Kanunu'na göre, gerekli belgeler eksiksiz sunulmasına rağmen belediye ruhsat işlemini 60 günden fazla geciktiriyorsa Bakanlığa başvurulabiliyor. Bakanlık belediyeden 15 gün içinde savunma istiyor ve ardından o proje için vatandaşa, müteahhide doğrudan ruhsat verebiliyor"

Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal:

"(Evi kentsel dönüşüme giren) Tüketiciler, eksik veya ayıplı işler karşısında sessiz kalmamalı, sorunun çözülmemesi halinde tüketici hakem heyetlerine, tüketici mahkemelerine, ilgili belediyelere ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine başvurmalı"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

6- Petrol şirketlerinin karı savaşla arttı, yükselen akaryakıt fiyatları Trump'ı sıkıştırdı

Dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin toplam ilk yarı karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 artarak 152,8 milyar dolara ulaştı

Yükselen akaryakıt fiyatları ABD'de tüketici baskısını ve Trump yönetiminin enerji şirketlerine yönelik eleştirilerini artırıyor

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

7- Panama Kanalı, açılışının 112. yıl dönümünde dünya ekonomisindeki önemini koruyor

Veriler, 180 deniz yolu ve 1920 limanla bağlantısı bulunan kanalın 170 ülkeye hizmet verdiğini ve 2025 yılında 13 bin 404 seferin gerçekleştirilmesini sağladığını gösteriyor

(Irmak Akcan/Ankara)

8- Batı Avrupa'da 2026 yazı kayıtlardaki "en sıcak yaz" olabilir

Copernicus İklim Değişikliği Servisi İklim Stratejik Lideri Samantha Burgess:

"Karşı karşıya olduğumuz sıcak hava dalgasının yarattığı anomaliler göz önüne alındığında, öngörüm Batı Avrupa için bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı yönünde"

(Nuran Erkul/Londra)

9- Farklı ülkelerde gizlice uzaktan çalışan Kuzey Koreli bilişimciler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi

ABD merkezli siber güvenlik şirketi DTEX Systems'ta devlet destekli siber tehditler üzerine çalışan araştırmacı Michael Barnhart:

"Bu yıl pek çok (Kuzey Koreli) bilgi teknolojisi çalışanının giderek daha tehlikeli hale geldiğini, şirket içi fikri mülkiyeti çaldığını, şantaj yaptığını, fidye yazılımı yerleştirdiğini ve ayrıldıkları işlere fidye yazılımı gönderdiğini gördük"

(Emirhan Demir/Ankara) (Görüntülü)

10- Fenerbahçe'nin lig rekorları

Sarı-lacivertliler, geride kalan 68 yıllık lig tarihinde en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarını elinde bulunduruyor

1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ilk 10 karşılaşmasını da kazanarak kendisine ait rekorları geliştirdi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

11- Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu

Siyah-beyazlılar, 68 yıllık lig tarihinde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım ünvanının sahibi

1991-1992 sezonunda yenilgi almadan şampiyonluğa ulaşan ve bunu başaran tek takım olan siyah beyazlılar, 1989-1990'da Adana Demir spor'u 10-0 yenerek lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetini aldı

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırdı

(Metin Arslancan/İstanbul)

12- Türk hentbolunun sporcu aileleri: "Sahada da hayatta da birlikte"

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Ozan Erdoğan ile Meryem Erdoğan, evliliğe giden spor yaşamlarını, yeni doğan bebekleri Soydan'ı, sporcu anne-baba olmayı AA'ya anlattı

Ozan Erdoğan:

"Hayatımızda hentbol her zaman vardı. Hentbol sayesinde tanıştık, büyüdük ve ailemizi kurduk"

Meryem Erdoğan:

"Maçlardan sonra birbirimize önerilerde bulunuyoruz. Hentbol evden hiç eksik olmuyor. Şimdi oğlumuz Soydan da hayatımıza katıldı ama hentbol hep hayatımızın merkezinde"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA