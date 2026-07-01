ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Temmuz 2026

6 Nisan 1920

1- İstanbul Aile Vakfından sosyal medya platformlarına "çocukları bağımlı hale getiren algoritma" davası

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık:

"Algoritmaların çocukları bağımlı hale getiren yapısının tespiti için sosyal medya platformlarına dava açtık. Bunların tespitini ve bunlara tedbir alınmasını istiyoruz"

"Ekran süreleri arttıkça, baskı, sıkıntı, kaygı seviyesi artıyor. Baskı, sıkıntı, kaygı seviyesi arttığında aidiyet düşüyor. Ülkeye olan aidiyet düşüyor, 'geleceğimi başka ülkede ararım' deme eğilimi artıyor"

"Oyunların senaryolarından renklerine kadar pek çok detayı çocuklarımızda dopamin bağımlılığı üretiyor. Zararsız oyun içerikleri üretmeye ihtiyacımız var"

(Aykut Yılmaz-Ahmet Buğra Olaç/TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Memurun gözü haziran ayı enflasyonunda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi

(Mert Davut/Ankara)

3- BRÜKSEL'DEN NATO ANKARA ZİRVESİ'NE - Türkiye, dönüşerek güçlenen NATO'da kilit müttefik rolünü sürdürüyor

NATO, 77 yıldır tarihsel sınamalara karşı kendini güncelleyerek ve dönüşerek en uzun ömürlü ve işlevsel askeri ittifak rolünü üstlenmeye devam ediyor

İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye ise NATO içinde jeostratejik konumu, askeri kapasitesi, bölgesel nüfuzu, savunma sanayi alanındaki kabiliyetleri, etkin diplomasisi, lider kapasitesi ile harekat ve misyonlarına sağladığı katkılarla dikkati çekiyor

(Şerife Çetin/Brüksel)

4- Kullanıcılar internette en çok video izledi, trafikte ilk sırayı YouTube aldı

Bu yılın ocak-mart döneminde toplam internet trafiğinin yüzde 40,6'sı YouTube'da gerçekleşirken Instagram yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı

Toplam trafik kategorilere göre incelendiğinde ise anlık mesajlaşmada Instagram, çevrim içi oyun kategorisinde PlayStation ve internet üzerinden sesli konuşmada WhatsApp en çok kullanılan uygulamalar oldu

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hızlanmasıyla küresel taşımacılıkta fiyatlar yeniden şekilleniyor

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin:

"(Taşımacılık maliyetleri) Son aylarda gerilimin azalması ve geçişlerin normalleşmeye başlamasıyla birlikte spot piyasada belirgin bir gevşeme eğilimi gözlenmekte ancak bu düşüşler çoğu zaman sert bir çöküş değil, kademeli ve dalgalı bir normalleşme sürecidir"

"Kızıldeniz hattında güvenlik algısının tamamen ortadan kalkmaması, toparlanmanın daha kademeli olmasına yol açabilir"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

6- Avrupa'da aşırı sıcaklar klimayı temel ihtiyaç haline getiriyor

Avrupa'da hanelerin yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinde klima bulunurken, artan sıcak hava dalgalarıyla 2030'da 70 milyon hanede en az bir klima olması bekleniyor. Bu eğilim, yaz aylarında elektrik talebini artırarak elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı da artırma riski taşıyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

7- Altının onsu Orta Doğu gerilimleriyle yılın ilk yarısında gördüğü rekordan döndü

Yıla yükselişle başlayan ve ocak ayında 5 bin 598 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, 28 Şubat'ta ABD/İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar ve ardından Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası bölgesel bir gerginliğe dönüşen Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 28,4 gerileyerek 4 bin 7 dolara indi

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Altındaki düşüş, esas olarak yüksek fonlama maliyeti beklentileri, güçlü dolar, teknik satışlar ve uzun süreli bir yükselişin ardından gelen pozisyon ayarlamalarından kaynaklandı"

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

8- Rusya'da akaryakıt satış kısıtlamaları ülke geneline yayılıyor

Rusya akaryakıt sınırlamaları ülkenin güney ve merkez kesimlerinin yanı sıra Volga, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerine uzandı

Rus hükümeti iç piyasadaki arzı desteklemek amacıyla dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanması ve yakıt ithalatı dahil ilave tedbirleri değerlendiriyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Grafikli)

9- Venezuela'da yaşayan Türk, depremlerde 38 kişiyi kurtardı

Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser:

"Eve doğru koşarken ana yol üzerinde; kanepelerin, televizyonların ve insanların binalardan aşağı nasıl düştüğünü gördüm. Karşılaştığım bu korkunç manzaraya rağmen aileme ulaşmak için ilerledim"

"Sağda solda yaralılar yatıyor, kimileri ise molozların altında yaşam mücadelesi veriyordu. Hemen o insanları enkazdan çekip çıkarmaya çalıştım. O gece yaklaşık 38 kişiyi göçük altından kurtararak güvenli alana taşıdım"

(Sinan Doğan/Caracas) (Fotoğraflı/Görüntülü)

10- Lise öğrencileri elektromanyetik yöntemle rüzgar hızı ölçen cihaz geliştirdi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri elektromanyetik yöntem ile rüzgar hızını ölçen yüzde 100 yerli cihazla Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen International Science and Engineering Fair (ISEF) yarışmasında ikincilik elde etti

Projenin danışman öğretmeni Mehmet Durmuş:

"Bizim niyetimiz öncelikle İHA'larda kullanmak ve buradan Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak. Bunun yanı sıra rüzgar sensörleri ve akışkanlar dinamiği gibi birçok alanda da kullanılabilir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Er meydanından dünyaya uzanan kültürel miras: Kırkpınar

Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kentin dünyaya açılan kapısı olarak turizme de katkı sunuyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk:

"Kırkpınar, alplikten pehlivanlığa uzanan ahlak anlayışını yaşatan, Edirne'yi dünyaya tanıtan en güçlü kültür ve turizm markalarından biridir"

(Cihan Demirci/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Muş'ta temmuzda da ekiplerin kar mesaisi sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri besicilerin ve göçerlerin yaylalara ulaşımını sağlamak için kentteki 12 noktada karla mücadele çalışması yürütüyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür:

"Aşağı kesimlerde sıcak asfalt çalışmaları yürütürken, yukarı kesimlerde ise karla mücadele ediyoruz"

(İbrahim Yaldız-Sabri Yıldırım/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1062. maçına çıkacak

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 90 yıllık tarihinde oynadığı 1061 müsabakada 551 galibiyet, 509 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

Ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çıktığı 98 karşılaşmanın 54'ünü kazandı, 44'ünden yenilgiyle ayrıldı

(Salih Ulaş Şahan/Zenica)

14- Milli basketbolcu Ömer Kutluay'ın hedefi FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda madalya

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı oyuncusu Ömer Kutluay:

"Hazırlık maçlarında takım olmakta zorlanıyorduk. Bunu çözünce işler çok daha kolaylaştı. Böyle iyi gidiyoruz. Bu organizasyonda madalya almayı çok istiyoruz"

"Tabii ki de A Milli Takım'da oynamak her çocuğun hayali. Ben de küçüklüğümden beri abilerimi izliyorum"

"Tabii ki de gidişatım bunu belirleyecek ama her çocuğun hayali Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynamaktır. Her çocuk gibi ben de NBA'e gitmek istiyorum"

(Can Öcal/İstanbul)

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Kaynak: AA