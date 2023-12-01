Çankırı'da Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen programda sahne alan özel bireyler, dans ve tiyatro gösterileri ile vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Özel bireyler yetenekleri ile hayran bıraktı

ÇANKIRI - Çankırı'da Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen programda sahne alan özel bireyler, dans ve tiyatro gösterileri ile vatandaşlardan büyük alkış topladı.

Çankırı'da Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Çankırı Valiliği Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından düzenlen "Engel Yok Engelleme Var" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Programda sahne alan özel bireyler, dans gösterisi ve tiyatro oyunları davetlilerden büyük alkış aldı. Yetenekleri ile dikkat çeken özel bireylerin gösterisi vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, "Önce insan diyen, insanı eşrefi mahlukat olarak, yani var olanların en şereflisi olarak gören herkes, engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla hemhal olmak, yakından ilgilenmek durumundadır" dedi.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Aile ve Sosyal İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.