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Özdağ, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemleri Meclis'e soru önergesiyle taşıdı

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Özdağ, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemleri Meclis'e soru önergesiyle taşıdı
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Selçuk Özdağ, İstanbul Borsası ve piyasalardaki manipülatif işlemlere ilişkin Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Özdağ, fon ve portföy şirketlerindeki fiyat hareketleri için denetim zafiyeti iddialarının incelemesini istedi.

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Borsası'ndaki gelişmeler ile sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Borsası'ndaki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Özdağ, "Son dönemde bazı fon ve portföy şirketlerinin gerçek ekonomik değerleriyle bağdaşmadığı şekilde yüksek değerlere yatırımcıya tuzak amaçlı ulaştırılması ve son gelinen süreçte binlerce yatırımcının milyarlarca liralık kayıplarla karşı karşıya kalması, kamu kurumlarının denetim görevini zamanında ve etkin biçimde yerine getirip getirmediği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur" dedi.

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Özdağ, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Fon ve portföy şirketlerindeki olağan dışı büyüme, değerleme ve fiyat hareketlerini zamanında tespit etmekle görevli SPK, Borsa İstanbul ve ilgili kamu birimleri neden zamanında harekete geçmemiştir? Bu kurumlarda görev yapan yetkililerin herhangi bir ihmali veya sorumluluğu tespit edilmiş midir? Halka arz ve değerleme süreçlerinde gerçeğe aykırı veya manipülatif işlemlerin önlenmesi konusunda SPK ve diğer ilgili kamu kurumlarının denetim zafiyeti bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bu zafiyete yol açan kamu görevlileri hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Vatandaşlarımızın milyarlarca liralık birikiminin manipülatif işlemlerle haksız kazanca dönüştürülmesine göz yumulduğu iddiaları karşısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların kurumlarının görevlerini ihmal edip etmediğinin araştırılması ve sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında işlem yapılması için kapsamlı bir inceleme başlatacak mısınız?"

Kaynak: ANKA
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