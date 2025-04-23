Özbekistan ve Rusya Arasındaki Stratejik Ortaklık Güçleniyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin pekiştirilmesini görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Mirziyoyev'in, ülkenin tarihi Semerkant şehrinde temaslarını sürdüren Lavrov'u kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Lavrov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını ve en iyi dileklerini Mirziyoyev'e ilettiği aktarılırken, Özbekistan-Rusya arasındaki dostluğun, kapsamlı stratejik ortaklığın ve müttefiklik ilişkilerinin pekiştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı vurgulandı.

İki ülke arasında tüm alanlarda aktif diyalog ve verimli fikir alışverişinin yürütüldüğü ve bundan memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Özbekistan ile Rusya arasındaki ticaret ve yatırım hacminin arttığı, iki ülke bölgeleri ve önde gelen sanayi kuruluşları arasındaki işbirliklerinin güçlendiği, kültür, sanat, bilim, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarındaki işbirliklerinin daha da genişlediği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Lavrov'un, Semerkant'taki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile de bir araya geleceği kaydedildi.